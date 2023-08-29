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ЕС держит Молдавию в "зале ожидания", не принимая в союз, считает эксперт

ЕС держит Молдавию в "зале ожидания", не принимая в союз, считает эксперт - РИА Новости, 29.08.2023

ЕС держит Молдавию в "зале ожидания", не принимая в союз, считает эксперт

ЕС держит Молдавию в "зале ожидания" и обещает, что страна войдет в его состав, но на самом деле готовности к этому шагу нет, заявил РИА Новости политический... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T17:05

2023-08-29T17:05

2023-08-29T17:05

в мире

молдавия

шарль мишель

евросоюз

евросовет

еврокомиссия

майя санду

украина

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КИШИНЕВ, 29 авг - РИА Новости. ЕС держит Молдавию в "зале ожидания" и обещает, что страна войдет в его состав, но на самом деле готовности к этому шагу нет, заявил РИА Новости политический аналитик Корнелиу Чуря. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил в понедельник, что Евросоюз должен быть готов к своему дальнейшему расширению к 2030 году. "Европейцы и Запад щедро предлагают всякие обещания, но редко держат свое слово с политической точки зрения. Когда говорят "давайте примем Молдавию в ЕС", я не вижу готовности Евросоюза серьезно обсуждать этот вопрос. Нас держат в зале ожидания", - заявил Чуря. Аналитик отмечает, что Молдавия при этом получает определенные ресурсы, которые помогают республике выживать, но это не значит, что ее готовы принять в ряды ЕС. "Проблема заключается не в Молдавии и ее готовности выполнять все поставленные условия. Проблема заключается в ЕС и готовности нас принять", - подчеркнул эксперт. Президент Молдавии Майя Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в ЕС. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в объединение.

https://ria.ru/20230829/rumyniya-1892924344.html

https://ria.ru/20230828/evrosoyuz-1892719192.html

молдавия

украина

брюссель

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в мире, молдавия, шарль мишель, евросоюз, евросовет, еврокомиссия, майя санду, украина, брюссель