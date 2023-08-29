https://ria.ru/20230829/snaryad-1892888656.html

На территории молокозавода в Горловке разорвались четыре снаряда

На территории молокозавода в Горловке разорвались четыре снаряда - РИА Новости, 29.08.2023

На территории молокозавода в Горловке разорвались четыре снаряда

Четыре снаряда украинских войск разорвались на территории молокозавода в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько в своем телеграм-канале. РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T13:23

2023-08-29T13:23

2023-08-29T13:23

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

донецк

иван приходько

сцкк

вооруженные силы украины

стирол

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ДОНЕЦК, 29 авг - РИА Новости. Четыре снаряда украинских войск разорвались на территории молокозавода в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько в своем телеграм-канале. "Украинские каратели подвергают обстрелу Центрально-Городской район Горловки. Четыре вражеских снаряда разорвались на территории молокозавода по улице Никитовская", - написал Приходько. Представительство ДНР в СЦКК к этому времени сообщило о трех обстрелах Горловки со стороны украинских войск. С 13.00 до 13.10 ВСУ выпустили по городу в общей сложности десять снарядов калибром 152 миллиметра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20230829/ukraina-1892877154.html

горловка

донецкая народная республика

донецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, сцкк, вооруженные силы украины, стирол, происшествия