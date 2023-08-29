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На территории молокозавода в Горловке разорвались четыре снаряда
На территории молокозавода в Горловке разорвались четыре снаряда - РИА Новости, 29.08.2023
На территории молокозавода в Горловке разорвались четыре снаряда
Четыре снаряда украинских войск разорвались на территории молокозавода в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько в своем телеграм-канале. РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T13:23
2023-08-29T13:23
2023-08-29T13:23
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
донецк
иван приходько
сцкк
вооруженные силы украины
стирол
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ДОНЕЦК, 29 авг - РИА Новости. Четыре снаряда украинских войск разорвались на территории молокозавода в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько в своем телеграм-канале. "Украинские каратели подвергают обстрелу Центрально-Городской район Горловки. Четыре вражеских снаряда разорвались на территории молокозавода по улице Никитовская", - написал Приходько. Представительство ДНР в СЦКК к этому времени сообщило о трех обстрелах Горловки со стороны украинских войск. С 13.00 до 13.10 ВСУ выпустили по городу в общей сложности десять снарядов калибром 152 миллиметра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20230829/ukraina-1892877154.html
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internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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На территории молокозавода в Горловке разорвались четыре снаряда
На территории молокозавода в Горловке разорвались четыре украинских снаряда