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Российский самолет SJ-100 - РИА Новости, 29.08.2023
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11:00 29.08.2023
https://ria.ru/20230829/sj-100-1892839798.html
Российский самолет SJ-100
Российский самолет SJ-100 - РИА Новости, 29.08.2023
Российский самолет SJ-100
Состоялся первый полет российского ближнемагистрального самолета SJ-100. Это новая версия Sukhoi Superjet-100 с импортозамещенными комплектующими. Разработкой... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T11:00
2023-08-29T11:00
инфографика
россия
экономика
технологии
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
самолеты
sj-100
sukhoi superjet 100 (ssj100)
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Состоялся первый полет российского ближнемагистрального самолета SJ-100. Это новая версия Sukhoi Superjet-100 с импортозамещенными комплектующими. Разработкой машины занимались сотрудники корпорации "Иркут", которая после ребрендинга носит название ПАО "Яковлев".Авиастроители усовершенствовали бортовую электронику и внешний вид, создали ПД-8 — замену двигателя французского производства. Сертификация SJ-100 намечена на этот год. Как выглядит самолет и каковы его летно-технические характеристики — в видеоинфографике Ria.ru.
россия
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
Российский самолет SJ-100
Состоялся первый полет российского ближнемагистрального самолета SJ-100. Это новая версия Sukhoi Superjet-100 с импортозамещенными комплектующими. Разработкой машины занимались сотрудники корпорации "Иркут", которая после ребрендинга носит название ПАО "Яковлев". Авиастроители усовершенствовали бортовую электронику и внешний вид, создали ПД-8 — замену двигателя французского производства. Сертификация SJ-100 намечена на этот год. Как выглядит самолет и каковы его летно-технические характеристики — в видеоинфографике Ria.ru.
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россия, экономика, технологии, объединенная авиастроительная корпорация (оак), самолеты, sj-100, sukhoi superjet 100 (ssj100), объединенная двигателестроительная корпорация, видео, импортозамещение, иркут (корпорация)
Инфографика, Россия, Экономика, Технологии, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Самолеты, SJ-100, Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), Объединенная двигателестроительная корпорация, Импортозамещение, Иркут (корпорация)
Российский самолет SJ-100
Состоялся первый полет российского ближнемагистрального самолета SJ-100. Это новая версия Sukhoi Superjet-100 с импортозамещенными комплектующими. Разработкой машины занимались сотрудники корпорации "Иркут", которая после ребрендинга носит название ПАО "Яковлев".
2023-08-29T11:00
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Инфографика

Российский самолет SJ-100

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Состоялся первый полет российского ближнемагистрального самолета SJ-100. Это новая версия Sukhoi Superjet-100 с импортозамещенными комплектующими. Разработкой машины занимались сотрудники корпорации "Иркут", которая после ребрендинга носит название ПАО "Яковлев".
Авиастроители усовершенствовали бортовую электронику и внешний вид, создали ПД-8 — замену двигателя французского производства. Сертификация SJ-100 намечена на этот год. Как выглядит самолет и каковы его летно-технические характеристики — в видеоинфографике Ria.ru.
 
ИнфографикаРоссияЭкономикаТехнологииОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)СамолетыSJ-100Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)Объединенная двигателестроительная корпорацияИмпортозамещениеИркут (корпорация)
 
 
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