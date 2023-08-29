https://ria.ru/20230829/sj-100-1892839798.html

Российский самолет SJ-100

Российский самолет SJ-100 - РИА Новости, 29.08.2023

Российский самолет SJ-100

Состоялся первый полет российского ближнемагистрального самолета SJ-100. Это новая версия Sukhoi Superjet-100 с импортозамещенными комплектующими. Разработкой... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T11:00

2023-08-29T11:00

2023-08-29T11:00

инфографика

россия

экономика

технологии

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

самолеты

sj-100

sukhoi superjet 100 (ssj100)

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Состоялся первый полет российского ближнемагистрального самолета SJ-100. Это новая версия Sukhoi Superjet-100 с импортозамещенными комплектующими. Разработкой машины занимались сотрудники корпорации "Иркут", которая после ребрендинга носит название ПАО "Яковлев".Авиастроители усовершенствовали бортовую электронику и внешний вид, создали ПД-8 — замену двигателя французского производства. Сертификация SJ-100 намечена на этот год. Как выглядит самолет и каковы его летно-технические характеристики — в видеоинфографике Ria.ru.

россия

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Российский самолет SJ-100 Состоялся первый полет российского ближнемагистрального самолета SJ-100. Это новая версия Sukhoi Superjet-100 с импортозамещенными комплектующими. Разработкой машины занимались сотрудники корпорации "Иркут", которая после ребрендинга носит название ПАО "Яковлев". Авиастроители усовершенствовали бортовую электронику и внешний вид, создали ПД-8 — замену двигателя французского производства. Сертификация SJ-100 намечена на этот год. Как выглядит самолет и каковы его летно-технические характеристики — в видеоинфографике Ria.ru. 2023-08-29T11:00 true PT1M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, экономика, технологии, объединенная авиастроительная корпорация (оак), самолеты, sj-100, sukhoi superjet 100 (ssj100), объединенная двигателестроительная корпорация, видео, импортозамещение, иркут (корпорация)