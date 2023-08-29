https://ria.ru/20230829/sj-100-1892839798.html
Российский самолет SJ-100
Российский самолет SJ-100 - РИА Новости, 29.08.2023
Российский самолет SJ-100
Состоялся первый полет российского ближнемагистрального самолета SJ-100. Это новая версия Sukhoi Superjet-100 с импортозамещенными комплектующими. Разработкой... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T11:00
2023-08-29T11:00
2023-08-29T11:00
инфографика
россия
экономика
технологии
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
самолеты
sj-100
sukhoi superjet 100 (ssj100)
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Состоялся первый полет российского ближнемагистрального самолета SJ-100. Это новая версия Sukhoi Superjet-100 с импортозамещенными комплектующими. Разработкой машины занимались сотрудники корпорации "Иркут", которая после ребрендинга носит название ПАО "Яковлев".Авиастроители усовершенствовали бортовую электронику и внешний вид, создали ПД-8 — замену двигателя французского производства. Сертификация SJ-100 намечена на этот год. Как выглядит самолет и каковы его летно-технические характеристики — в видеоинфографике Ria.ru.
россия
РИА Новости
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2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892837753_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_25a5e235237d68bf59dd3c81184c043a.png
Российский самолет SJ-100
Состоялся первый полет российского ближнемагистрального самолета SJ-100. Это новая версия Sukhoi Superjet-100 с импортозамещенными комплектующими. Разработкой машины занимались сотрудники корпорации "Иркут", которая после ребрендинга носит название ПАО "Яковлев". Авиастроители усовершенствовали бортовую электронику и внешний вид, создали ПД-8 — замену двигателя французского производства. Сертификация SJ-100 намечена на этот год. Как выглядит самолет и каковы его летно-технические характеристики — в видеоинфографике Ria.ru.
2023-08-29T11:00
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PT1M20S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, технологии, объединенная авиастроительная корпорация (оак), самолеты, sj-100, sukhoi superjet 100 (ssj100), объединенная двигателестроительная корпорация, видео, импортозамещение, иркут (корпорация)
Инфографика, Россия, Экономика, Технологии, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Самолеты, SJ-100, Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), Объединенная двигателестроительная корпорация, Импортозамещение, Иркут (корпорация)
Российский самолет SJ-100
Состоялся первый полет российского ближнемагистрального самолета SJ-100. Это новая версия Sukhoi Superjet-100 с импортозамещенными комплектующими. Разработкой машины занимались сотрудники корпорации "Иркут", которая после ребрендинга носит название ПАО "Яковлев".
2023-08-29T11:00
true
PT1M20S
Российский самолет SJ-100
Состоялся первый полет российского ближнемагистрального самолета SJ-100. Это новая версия Sukhoi Superjet-100 с импортозамещенными комплектующими. Разработкой машины занимались сотрудники корпорации "Иркут", которая после ребрендинга носит название ПАО "Яковлев".
Авиастроители усовершенствовали бортовую электронику и внешний вид, создали ПД-8 — замену двигателя французского производства. Сертификация SJ-100 намечена на этот год. Как выглядит самолет и каковы его летно-технические характеристики — в видеоинфографике Ria.ru.
ИнфографикаРоссияЭкономикаТехнологииОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)СамолетыSJ-100Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)Объединенная двигателестроительная корпорацияИмпортозамещениеИркут (корпорация)