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В Словакии шторм перевернул автодом и повредил строения бассейна
В Словакии шторм перевернул автодом и повредил строения бассейна - РИА Новости, 29.08.2023
В Словакии шторм перевернул автодом и повредил строения бассейна
Обрушившийся на запад Словакии шторм в ночь с понедельника на вторник перевернул автодом с людьми и повредил строения у термального бассейна, сообщило во... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T14:47
2023-08-29T14:47
2023-08-29T15:09
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словакия
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БРАТИСЛАВА, 29 авг - РИА Новости. Обрушившийся на запад Словакии шторм в ночь с понедельника на вторник перевернул автодом с людьми и повредил строения у термального бассейна, сообщило во вторник словацкое издание tvnoviny.sk. "На термальный бассейн в селе Подгайска (на юго-западе Словакии - ред.) в ночь с понедельника на вторник обрушился сильный шторм. Некоторые очевидцы даже говорят о торнадо. Сильный ветер снес деревянные ларьки, заборы и даже перевернул автодом с молодой семьей", - говорится в сообщении на сайте издания. Для того, чтобы помочь людям в перевернутом автомобиле, потребовалось вмешательство спасателей. По данным СМИ, материальный ущерб еще не подсчитан, но уже понятно, что он будет очень большим. В настоящее время термальный бассейн закрыт для посетителей до устранения последствий обрушившейся на него непогоды. "Интересно, что остальную часть района, кроме термального бассейна, шторм не затронул", - пишет издание. Погода резко испортилась в Словакии в ночь с понедельника на вторник. Начавшаяся гроза с сильными порывами ветра обрушилась преимущественно на центральные и западные регионы страны. Во вторник на большей части Словакии установилась пасмурная и дождливая погода. Синоптики прогнозируют дальнейшее похолодание с дождями, грозами и градом.
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в мире, словакия
В Словакии шторм перевернул автодом и повредил строения бассейна
В Словакии шторм перевернул автодом с людьми и повредил строения бассейна
БРАТИСЛАВА, 29 авг - РИА Новости.
Обрушившийся на запад Словакии шторм в ночь с понедельника на вторник перевернул автодом с людьми и повредил строения у термального бассейна, сообщило
во вторник словацкое издание tvnoviny.sk.
«
"На термальный бассейн в селе Подгайска (на юго-западе Словакии - ред.) в ночь с понедельника на вторник обрушился сильный шторм. Некоторые очевидцы даже говорят о торнадо. Сильный ветер снес деревянные ларьки, заборы и даже перевернул автодом с молодой семьей", - говорится в сообщении на сайте издания.
Для того, чтобы помочь людям в перевернутом автомобиле, потребовалось вмешательство спасателей. По данным СМИ, материальный ущерб еще не подсчитан, но уже понятно, что он будет очень большим. В настоящее время термальный бассейн закрыт для посетителей до устранения последствий обрушившейся на него непогоды.
«
"Интересно, что остальную часть района, кроме термального бассейна, шторм не затронул", - пишет издание.
Погода резко испортилась в Словакии в ночь с понедельника на вторник. Начавшаяся гроза с сильными порывами ветра обрушилась преимущественно на центральные и западные регионы страны. Во вторник на большей части Словакии установилась пасмурная и дождливая погода. Синоптики прогнозируют дальнейшее похолодание с дождями, грозами и градом.
На Мекку обрушился сильный шторм