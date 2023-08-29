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На российском Шпицбергене рассказали о планах по развитию туризма

На российском Шпицбергене рассказали о планах по развитию туризма - РИА Новости, 29.08.2023

На российском Шпицбергене рассказали о планах по развитию туризма

Шпицберген, архипелаг в Северном Ледовитом океане, – часть Норвегии. Но есть здесь российская территория, которая после санкций фактически оказалась в изоляции. РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T03:25

2023-08-29T03:25

2023-08-29T03:25

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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Шпицберген, архипелаг в Северном Ледовитом океане, – часть Норвегии. Но есть здесь российская территория, которая после санкций фактически оказалась в изоляции. И этому региону очень нужны туристы. О том, что Баренцбург и его окрестности могут предложить путешественнику и зачем ехать буквально на край света, – в материале РИА Новости.Долгий путьДорога к российским поселкам Баренцбург и Пирамида на архипелаге Шпицберген – целый квест. Перелет до Мурманска, три часа автобусом до границы, потом – в норвежский Киркенес. Дальше нужно улететь в Осло или Тромсё, оттуда – в воздушные ворота архипелага Лонгйир, и только потом вертолетом или морем до Пирамиды и Баренцбурга. Итого – два дня пути в одну сторону, долгое ожидание на КПП и досмотры вещей.Еще полтора года назад сюда летал прямой чартер из Москвы несколько раз в год. Сейчас воздушные коридоры России с Европой закрыты, но трест "Арктикуголь", представляющий экономические интересы страны на архипелаге, ведет переговоры о его возобновлении. Гендиректор компании Ильдар Неверов надеялся на перезапуск в августе-сентябре.Чартером трест доставлял на архипелаг сотрудников, почту, оборудование и даже продукты: теперь логистика усложнилась в разы, став намного дороже. Но и она не мешает добираться сюда истинным любителям Севера.Сокровища АрктикиНа подлете к Пирамиде захватывает дух – марсианские пейзажи, величественные горы, гигантские ледники, фьорды и бескрайний океан. Но главное сокровище этого сурового края, конечно, люди. В заброшенной в 1998 году с закрытием шахты Пирамиде в сезон постоянно живут до 20 человек, в Баренцбурге – 350."Сначала я приехал сюда на несколько месяцев, затем случился ковид, и у меня закончился загранпаспорт. Отъезд пришлось отложить на два года, а потом это уже стало делом жизни", – говорит Дмитрий Ананьев. Москвич пять лет назад променял столичный комфорт на здешнюю аскезу.В 2018 году он приехал сюда в отпуск, заплатив за снегоходный тур 350 тысяч рублей, и был страшно разочарован уровнем сервиса и организации. Поступил, как сегодня принято: написал разгромный пост в соцсетях. В ответ тогдашний гендиректор треста предложил ему взять все в свои руки.Дмитрий через пару месяцев вылетел на Шпицберген, оставив в Москве годовалого сына, жену и карьеру в ресторанном бизнесе. С тех пор он отвечает за сферу гостеприимства на архипелаге: реконструировал два советских отеля, хостел, запустил бар "Красный медведь" и ресторан "Красин".В условиях вечной мерзлоты, полугодовалой полярной ночи и невозможности регулярных поставок – задача повышенной сложности. Но здесь привыкли решать такие: большую часть продуктов везут из Эстонии, мясо – из Аргентины – российские не переносят логистики и не всегда устраивают качеством.На полярную ночь Ананьев улетает в Москву и возвращается к началу туристического сезона в конце января. Контракт с концом полярного дня здесь кончается и у гидов и официантов.Туристов пока немного – около пяти тысяч в этом году, и это рекорд для российской части архипелага (норвежская, для сравнения, принимает больше 160 тысяч), а с ноября их поток практически иссякает.Медведей тут не боятсяПоселок Пирамида с началом полярной ночи вообще консервируется. Здесь остаются на зимовку только несколько человек. Один из них – немец Йохан, который женился на русской девушке, приехал сюда в конце 1990-х, да так и остался.Среди местных о нем ходят легенды: например, он умеет прогонять белых медведей одним жестом, знает всех косолапых по именам. Он инструктирует здешних гидов и учит правильно вести себя при встрече со зверем."Йохан говорит, что главное – это уверенность в себе, бояться нельзя", – рассказывает нам хрупкая Ангелина, поправляя винтовку на плече. Такая здесь у каждого гида.Выходить за пределы отеля без сопровождения строго запрещено. Белые медведи сюда не просто заглядывают, через Пирамиду проходит полоса их миграции, поэтому каждый местный либо натыкался на них, либо знает такие истории.Но, несмотря на высокий риск встречи с хозяином заполярья, Пирамида считается жемчужиной Баренцбурга.Сюда приезжают зарубежные туристы. Они с удовольствием ходят по заброшенной советской “витрине” для иностранцев: Дому культуры, столовой, общежитиям: женское – "Париж", мужское – Лондон.Местный "Дурдом" – бывшее общежитие для семейных, по иронии судьбы и до сих пор самое громкое здание в поселке – теперь его оккупировали вечно галдящие чайки. Здесь же их подстерегают песцы. Увидеть зверька с крыльца гостиницы может каждый: они спокойно бегают вокруг и тявкают, точно собаки.Тут же пасутся привыкшие к человеку олени, перестающие удивлять туристов уже через час после прибытия.Кино естьНо главный центр притяжения – местный концертно-спортивный комплекс. Там отремонтировали библиотеку с кафе и сувенирным магазином, кинозал, и крутят на большом экране еще советские пленки."Здесь более 700 фильмов, есть очень редкие – то, что было запрещено или нещадно урезано цензурой на материке, совершенно спокойно крутилось у нас: от "В Джазе только девушки" до "Ассы", – рассказывает нам арт-директор Айдар. Он любит свое дело, по-другому тут нельзя.Многие ведь просто не выдерживают местных тягот. Так, в Пирамиде персоналу запрещено находиться больше месяца: маленький замкнутый коллектив и мрачная эстетика города-призрака давит на психику.Тяжелее всего – в полярную ночь, рассказывают местные. Мы прилетаем в полярный день, и солнце доходит до горизонта, но не закатывается, а идет на новый круг. Сначала это удивляет, но уже со второго дня организм, привыкший засыпать в темноте, требует экстренных мер.От всего в совокупности недолго и спиться, но на Шпицбергене этому мешают лимиты на продажу крепкого алкоголя – не больше двух литров в месяц (или одного – тут, как и во многом, данные расходятся).Вино и пиво продаются без ограничений. Правда, с местными ценами особо не разгуляешься: они примерно вдвое дороже, чем в Москве, а зарплаты, как показывает опрос, – на уровне столичных, иногда чуть ниже.Но сюда, конечно, едут не за деньгами. За возможностью послушать абсолютную тишину, увидеть синего кита и белого медведя, наконец, ради сохранившегося советского наследия.В вечной мерзлотеВернуться же в Москву или любой другой город – уже испытание: люди неделями привыкают к прежнему образу жизни и скорее хотят обратно.Тут все здороваются на улице с незнакомцами, разуваются при входе в каждое здание, сортируют мусор, а по выходным на субботниках чистят прибрежную полосу. Недаром девиз Баренцбурга: "Наша цель – коммунизм!"Есть здесь и свой "вождь" - гендиректор "Арктикугля" Ильдар Неверов. Он задумал многое – и международный научный центр, и электротакси, и реконструкцию угольной ТЭЦ, и, конечно, туризм. Успех норвежской половины архипелага не дает покоя, хотя по красоте природы она сильно уступает и Пирамиде, и Баренцбургу."Еще 10 лет назад норвежцы нам завидовали, у них ничего не было, а теперь все туристы едут к ним. Конечно, влияет геополитика – после начала украинских событий некоторые норвежские компании в принципе перестали привозить к нам туристов. Просто приходят на катерах и показывают с воды. Но и нам продукт туристический развивать нужно, чтобы было, куда ехать", – говорит Ананьев.Зато и цены на туры сюда в разы дешевле, чем на норвежскую часть – от 105 тысяч рублей с человека без учета авиабилетов и страховки.Обязательно стоит съездить на мыс Старостина, названный в честь легендарного помора, прожившего здесь 39 зим. Это возможность увидеть китов и моржей, половить в Гренландском море треску и зажарить ее на углях на берегу, а пока ждешь – гулять до мыса и искупаться, если не пугает температура воды – плюс пять градусов.Есть чем себя развлечь, и не покидая суши: наблюдать за стаями белух со смотровой Баренцбурга (здесь ее зовут "телевизор") и за нерпами – с берега, прогуляться до фантастического мыса Финнесет, где разделывали добычу китобои.От Пирамиды можно доплыть до гигантского ледника Норденшельда, забраться на вершину одноименной горы или сходить на каяках по фьорду.Растопить ледИз других полярных развлечений здесь – дайвинг, снегоходы, поездки на собачьих упряжках и "кормилица" – самая северная в мире работающая угольная шахта.Рудник опасен – и по метану, и по взрывам угольной пыли, поэтому туристов водят только в безопасные штольни."Уголь тут не самого лучшего качества. Самый качественный мы продаем на экспорт, а тот, что похуже, отправляем на ТЭЦ – она обогревает оба поселка, тут у нас замкнутый цикл", – поясняет нам главный инженер шахты Денис Щерба.Раньше уголь со Шпицбергена покупала Европа, теперь – Азия, причем в рекордных количествах – в этом году на экспорт "Арктикуголь" отгрузил 64 тысячи тонн из 120 добываемых. Кажется логичным совсем отказаться от угля, но нельзя – это главное условие присутствия России на архипелаге.Весь архипелаг живет на дотации, зарабатывать собирается за счет туризма. Планы амбициозные: от запуска горнолыжного курорта в партнерстве с "Розой Хутор" до восстановления заброшенных советских поселков Грумант и Колсбей.Несмотря на то, что Норвегия для России уже второй год – недружественная страна, в пути до Шпицбергена холод санкций тает. Губернатор архипелага регулярно встречается с генконсулом Андреем Чемерило и руководством "Арктикугля" для решения насущных вопросов. А местных детей норвежцы все чаще зовут на свои праздники.

https://ria.ru/20230816/belozersk-1889367190.html

https://ria.ru/20230403/zapolyare-1862117354.html

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