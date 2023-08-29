https://ria.ru/20230829/shor-1892876710.html

В Молдавии сформировали комиссию по ликвидации партии "Шор"

В Молдавии сформировали комиссию по ликвидации партии "Шор" - РИА Новости, 29.08.2023

В Молдавии сформировали комиссию по ликвидации партии "Шор"

Минюст Молдавии создал комиссию по ликвидации оппозиционной партии "Шор", соответствующий приказ главы ведомства Вероники Михайлов-Морару опубликован во вторник РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T12:29

2023-08-29T12:29

2023-08-29T12:29

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майя санду

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КИШИНЕВ, 29 авг – РИА Новости. Минюст Молдавии создал комиссию по ликвидации оппозиционной партии "Шор", соответствующий приказ главы ведомства Вероники Михайлов-Морару опубликован во вторник в правительственном издании "Официальный вестник". Конституционный суд Молдавии 19 июня постановил признать неконституционной партию "Шор". Согласно этому же решению, партия считается распущенной, а минюсту поручено создать комиссию по ее ликвидации и исключению из государственного реестра. Представлявшие партию депутаты остались в парламенте, но считаются независимыми, не имея права присоединиться к другим политсилам. В конце июля парламент запретил членам бывшей партии "Шор" участвовать в местных, парламентских и президентских выборах на срок от трех до пяти лет. Находящегося за границей лидера партии Илана Шора суд в Кишиневе приговорил к 15 годам лишения свободы по делу о выводе из банков страны 1 миллиарда долларов, его активы будут конфискованы. Шор назвал решение судей "беззаконным и беспредельным", он не намерен ему подчиняться. "Ликвидаторами партии "Шор" в составе ликвидационной комиссии назначены Ион Попа – вице-председатель совета союза уполномоченных администраторов, Ольга Буря – юрист. Глава финансово-экономического управления Центральной избирательной комиссии Лилиана Войтыковски, замглавы юридического управления ЦИК Руслан Настас, замглавы главного управления правовой экспертизы государственной налоговой службы Павел Дима, главный сотрудник юридического управления министерства внутренних дел Татьяна Янчу, а также юрист Анжела Попил", - отмечается в тексте приказа. В документе также уточняется, что после назначения ликвидаторов формирования полномочия органов политической партии прекращаются, ликвидаторы несут ответственность за инвентаризацию политического имущества партии. С момента, когда запускается процесс ликвидации партии, она теряет право на получение ассигнований из госбюджета. В Молдавии оппозиция больше года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе. Большинство жителей Молдавии выступают за сохранение экономических, политических и культурных связей с РФ, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал в середине марта Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS).

https://ria.ru/20230808/moldaviya-1888836994.html

https://ria.ru/20230807/moldaviya-1888729031.html

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молдавия, кишинев, майя санду, илан шор, россия