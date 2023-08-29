https://ria.ru/20230829/shkoly-1893018875.html

Патриотическую программу "На Севере — жить" запускают в мурманских школах

Патриотическую программу "На Севере — жить" запускают в мурманских школах - РИА Новости, 29.08.2023

Патриотическую программу "На Севере — жить" запускают в мурманских школах

Программа патриотического воспитания "На Севере - жить", в рамках которой детям и подростками будут рассказывать о потенциале Мурманской области, перспективах... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T21:15

2023-08-29T21:15

2023-08-29T21:19

мурманская область

общество

мурманская область

андрей чибис

новатэк

фосагро

роснефть

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МУРМАНСК, 29 авг - РИА Новости. Программа патриотического воспитания "На Севере - жить", в рамках которой детям и подростками будут рассказывать о потенциале Мурманской области, перспективах жизни на севере, вводится в школах региона, сообщил губернатор Андрей Чибис на августовском педагогическом совете. "С 1 сентября мы запускаем новое направление - программу патриотического воспитания "На Севере - жить". Она расскажет нашем ребятам про экономику, потенциал области, чтобы юные северяне понимали перспективы в Кольском Заполярье. Наша задача - подготовка кадров для экономики области, Арктической зоны и всей нашей страны", - сказал Чибис.Он рассказал, что в регионе уже открыто 27 специализированных классов: "НОВАТЭК"-классы, "ФОСАГРО"-классы, "Атом"-классы, "Роснефть"-классы и другие. "Еще одна первоочередная задача - поощрение талантливых учеников. Запустим конкурс по инициативным проектам школьников. Пять лучших проектов получат по 100 тысяч рублей; также введены стипендии для отличников в СПО - по 10 тысяч рублей ежемесячно", - отметил глава региона. Помимо этого, в регионе действует целая система поощрения победителей и призеров Всероссийских олимпиад, а также их наставников.

https://ria.ru/20230829/mery-1893013696.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, мурманская область, андрей чибис, новатэк, фосагро, роснефть