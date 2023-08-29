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Патриотическую программу "На Севере — жить" запускают в мурманских школах
Патриотическую программу "На Севере — жить" запускают в мурманских школах - РИА Новости, 29.08.2023
Патриотическую программу "На Севере — жить" запускают в мурманских школах
Программа патриотического воспитания "На Севере - жить", в рамках которой детям и подростками будут рассказывать о потенциале Мурманской области, перспективах... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T21:15
2023-08-29T21:15
2023-08-29T21:19
мурманская область
общество
мурманская область
андрей чибис
новатэк
фосагро
роснефть
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МУРМАНСК, 29 авг - РИА Новости. Программа патриотического воспитания "На Севере - жить", в рамках которой детям и подростками будут рассказывать о потенциале Мурманской области, перспективах жизни на севере, вводится в школах региона, сообщил губернатор Андрей Чибис на августовском педагогическом совете. "С 1 сентября мы запускаем новое направление - программу патриотического воспитания "На Севере - жить". Она расскажет нашем ребятам про экономику, потенциал области, чтобы юные северяне понимали перспективы в Кольском Заполярье. Наша задача - подготовка кадров для экономики области, Арктической зоны и всей нашей страны", - сказал Чибис.Он рассказал, что в регионе уже открыто 27 специализированных классов: "НОВАТЭК"-классы, "ФОСАГРО"-классы, "Атом"-классы, "Роснефть"-классы и другие. "Еще одна первоочередная задача - поощрение талантливых учеников. Запустим конкурс по инициативным проектам школьников. Пять лучших проектов получат по 100 тысяч рублей; также введены стипендии для отличников в СПО - по 10 тысяч рублей ежемесячно", - отметил глава региона. Помимо этого, в регионе действует целая система поощрения победителей и призеров Всероссийских олимпиад, а также их наставников.
https://ria.ru/20230829/mery-1893013696.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, мурманская область, андрей чибис, новатэк, фосагро, роснефть
Мурманская область, Общество, Мурманская область, Андрей Чибис, Новатэк, ФосАгро, Роснефть