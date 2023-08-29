https://ria.ru/20230829/shkoly-1892852037.html

Гладков рассказал о подготовке белгородских школ к 1 сентября

Гладков рассказал о подготовке белгородских школ к 1 сентября - РИА Новости, 29.08.2023

Гладков рассказал о подготовке белгородских школ к 1 сентября

В школах Белгородской области завершаются строительные и ремонтные работы, окна оклеивают бронированной пленкой для безопасности детей, сообщил на своей... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T11:29

2023-08-29T11:29

2023-08-29T11:29

белгородская область

белгородская область

белгород

губкин

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 29 авг – РИА Новости. В школах Белгородской области завершаются строительные и ремонтные работы, окна оклеивают бронированной пленкой для безопасности детей, сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" губернатор Вячеслав Гладков. "Готовимся к 1 сентября, осталось всего несколько дней, завершаются строительные работы по капитальному ремонту объектов образования", – написал Гладков. Он рассказал, что, в частности, в Губкине завершился капитальный ремонт школы №11. Глава региона выразил уверенность в том, что дети оценят не только качество практически новых учебных классов, отремонтированных, красивых, современных, но и спортивных сооружений, особенно тех, которые находятся на улице спортивного городка. "Я надеюсь, что дети еще больше будут заниматься спортом: играть в футбол, волейбол, баскетбол и заниматься другими видами спорта, чтобы быть сильными и здоровыми", - отметил губернатор. Кроме того, в учебных заведениях региона ведутся работы по оклеиванию окон бронированной пленкой. Гладков рассказал, что лично проверил ход работ в лицее №10 Белгорода. "Для учителей и родителей провели мастер-класс по правильной оклейке окон. Если раньше уходило не менее получаса на то, чтобы покрыть пленкой одно окно, то сейчас с этой задачей справляются буквально за несколько минут. Педагогический коллектив и родители относятся к этим работам с пониманием, за что им огромная благодарность", - отметил глава региона. По его данным, в 52 школы и 70 детских садов Белгорода уже поступило более 65 тысяч квадратных метров специальной пленки. Это только первая часть, ожидается следующая поставка пленки в образовательные учреждения области. "Мы создали прецедент – в таком объеме бронированную пленку ещё не доставляли ни в один другой регион", - пояснил Гладков. Он подчеркнул, что главная задача – оперативно и качественно заклеить периметр школьных помещений и детских садов, чтобы обеспечить безопасность детей и создать достойные условия образования в непростое время.

https://ria.ru/20230808/gladkov-1888927069.html

https://ria.ru/20230820/zakharova-1891163774.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белгородская область, белгород, губкин, вячеслав гладков