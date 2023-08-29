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Гладков рассказал о подготовке белгородских школ к 1 сентября - РИА Новости, 29.08.2023
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Белгородская область
Белгородская область
 
11:29 29.08.2023
https://ria.ru/20230829/shkoly-1892852037.html
Гладков рассказал о подготовке белгородских школ к 1 сентября
Гладков рассказал о подготовке белгородских школ к 1 сентября - РИА Новости, 29.08.2023
Гладков рассказал о подготовке белгородских школ к 1 сентября
В школах Белгородской области завершаются строительные и ремонтные работы, окна оклеивают бронированной пленкой для безопасности детей, сообщил на своей... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T11:29
2023-08-29T11:29
белгородская область
белгородская область
белгород
губкин
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 29 авг – РИА Новости. В школах Белгородской области завершаются строительные и ремонтные работы, окна оклеивают бронированной пленкой для безопасности детей, сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" губернатор Вячеслав Гладков. "Готовимся к 1 сентября, осталось всего несколько дней, завершаются строительные работы по капитальному ремонту объектов образования", – написал Гладков. Он рассказал, что, в частности, в Губкине завершился капитальный ремонт школы №11. Глава региона выразил уверенность в том, что дети оценят не только качество практически новых учебных классов, отремонтированных, красивых, современных, но и спортивных сооружений, особенно тех, которые находятся на улице спортивного городка. "Я надеюсь, что дети еще больше будут заниматься спортом: играть в футбол, волейбол, баскетбол и заниматься другими видами спорта, чтобы быть сильными и здоровыми", - отметил губернатор. Кроме того, в учебных заведениях региона ведутся работы по оклеиванию окон бронированной пленкой. Гладков рассказал, что лично проверил ход работ в лицее №10 Белгорода. "Для учителей и родителей провели мастер-класс по правильной оклейке окон. Если раньше уходило не менее получаса на то, чтобы покрыть пленкой одно окно, то сейчас с этой задачей справляются буквально за несколько минут. Педагогический коллектив и родители относятся к этим работам с пониманием, за что им огромная благодарность", - отметил глава региона. По его данным, в 52 школы и 70 детских садов Белгорода уже поступило более 65 тысяч квадратных метров специальной пленки. Это только первая часть, ожидается следующая поставка пленки в образовательные учреждения области. "Мы создали прецедент – в таком объеме бронированную пленку ещё не доставляли ни в один другой регион", - пояснил Гладков. Он подчеркнул, что главная задача – оперативно и качественно заклеить периметр школьных помещений и детских садов, чтобы обеспечить безопасность детей и создать достойные условия образования в непростое время.
https://ria.ru/20230808/gladkov-1888927069.html
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белгородская область, белгород, губкин, вячеслав гладков
Белгородская область, Белгородская область, Белгород, Губкин, Вячеслав Гладков
Гладков рассказал о подготовке белгородских школ к 1 сентября

Губернатор Гладков рассказал о подготовке белгородских школ к 1 сентября

© РИА Новости / Григорий СысоевШкольнники за компьтерами
Школьнники за компьтерами - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Школьнники за компьтерами. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 29 авг – РИА Новости. В школах Белгородской области завершаются строительные и ремонтные работы, окна оклеивают бронированной пленкой для безопасности детей, сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" губернатор Вячеслав Гладков.
"Готовимся к 1 сентября, осталось всего несколько дней, завершаются строительные работы по капитальному ремонту объектов образования", – написал Гладков.
Он рассказал, что, в частности, в Губкине завершился капитальный ремонт школы №11. Глава региона выразил уверенность в том, что дети оценят не только качество практически новых учебных классов, отремонтированных, красивых, современных, но и спортивных сооружений, особенно тех, которые находятся на улице спортивного городка.
"Я надеюсь, что дети еще больше будут заниматься спортом: играть в футбол, волейбол, баскетбол и заниматься другими видами спорта, чтобы быть сильными и здоровыми", - отметил губернатор.
Кроме того, в учебных заведениях региона ведутся работы по оклеиванию окон бронированной пленкой. Гладков рассказал, что лично проверил ход работ в лицее №10 Белгорода.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
Гладков проверил ход работ на спортивных объектах Белгорода
8 августа, 18:50
"Для учителей и родителей провели мастер-класс по правильной оклейке окон. Если раньше уходило не менее получаса на то, чтобы покрыть пленкой одно окно, то сейчас с этой задачей справляются буквально за несколько минут. Педагогический коллектив и родители относятся к этим работам с пониманием, за что им огромная благодарность", - отметил глава региона.
По его данным, в 52 школы и 70 детских садов Белгорода уже поступило более 65 тысяч квадратных метров специальной пленки. Это только первая часть, ожидается следующая поставка пленки в образовательные учреждения области. "Мы создали прецедент – в таком объеме бронированную пленку ещё не доставляли ни в один другой регион", - пояснил Гладков.
Он подчеркнул, что главная задача – оперативно и качественно заклеить периметр школьных помещений и детских садов, чтобы обеспечить безопасность детей и создать достойные условия образования в непростое время.
Мария Захарова
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Белгородская областьБелгородская областьБелгородГубкинВячеслав Гладков
 
 
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