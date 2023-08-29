Рейтинг@Mail.ru
Жены и матери участников СВО из Марий Эл бесплатно отдохнут в санатории - РИА Новости, 29.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди
Надежные люди
 
13:07 29.08.2023
https://ria.ru/20230829/sanatoriy-1892886014.html
Жены и матери участников СВО из Марий Эл бесплатно отдохнут в санатории
Жены и матери участников СВО из Марий Эл бесплатно отдохнут в санатории - РИА Новости, 29.08.2023
Жены и матери участников СВО из Марий Эл бесплатно отдохнут в санатории
Смена для жен и матерей участников специальной военной операции будет организована в санатории "Кичиер" по поручению главы Марий Эл Юрия Зайцева, сообщает... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T13:07
2023-08-29T13:07
надежные люди
юрий зайцев (политик)
республика марий эл
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572105639_0:259:3077:1990_1920x0_80_0_0_6d19bc54b8a9e8eacc5ffc868e520d64.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 авг - РИА Новости. Смена для жен и матерей участников специальной военной операции будет организована в санатории "Кичиер" по поручению главы Марий Эл Юрия Зайцева, сообщает пресс-служба главы республики. Министерство труда и социальной защиты республики с 12 по 25 сентября проводит специализированный заезд с комплексной программой отдыха и оздоровления "Красота спасет мир". "Сто пятьдесят жен и матерей участников специальной военной операции смогут бесплатно отдохнуть две недели и пройти оздоровительные процедуры в санатории на берегу живописного озера в Волжском районе. Для отдыхающих предусмотрено пятиразовое сбалансированное питание, оказание медицинских услуг: водолечение, грязелечение, лечебная физкультура, массаж, аппаратная физиотерапия", - говорится в сообщении. Также в санатории для женщин будут проводиться мероприятия, направленные на психологическую разгрузку: занятия йогой, тренинги, занятия по программам "Антистресс" и "Детокс", творческие мастер-классы. "Кроме этого, планируется организация бьюти-процедур и услуги косметологов, которые будут проводиться бесплатно", - рассказали в пресс-службе.
https://ria.ru/20230829/oborudovanie-1892813261.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572105639_155:0:2886:2048_1920x0_80_0_0_a12cfb3d2633f3f47d47024734814310.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
юрий зайцев (политик), республика марий эл
Надежные люди, Юрий Зайцев (политик), Республика Марий Эл
Жены и матери участников СВО из Марий Эл бесплатно отдохнут в санатории

Жены и матери участников СВО из Марий Эл бесплатно отдохнут в санатории "Кичиер"

© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкЛежаки у бассейна санатория
Лежаки у бассейна санатория - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в медиабанк
Лежаки у бассейна санатория. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 авг - РИА Новости. Смена для жен и матерей участников специальной военной операции будет организована в санатории "Кичиер" по поручению главы Марий Эл Юрия Зайцева, сообщает пресс-служба главы республики.
Министерство труда и социальной защиты республики с 12 по 25 сентября проводит специализированный заезд с комплексной программой отдыха и оздоровления "Красота спасет мир".
"Сто пятьдесят жен и матерей участников специальной военной операции смогут бесплатно отдохнуть две недели и пройти оздоровительные процедуры в санатории на берегу живописного озера в Волжском районе. Для отдыхающих предусмотрено пятиразовое сбалансированное питание, оказание медицинских услуг: водолечение, грязелечение, лечебная физкультура, массаж, аппаратная физиотерапия", - говорится в сообщении.
Также в санатории для женщин будут проводиться мероприятия, направленные на психологическую разгрузку: занятия йогой, тренинги, занятия по программам "Антистресс" и "Детокс", творческие мастер-классы.
"Кроме этого, планируется организация бьюти-процедур и услуги косметологов, которые будут проводиться бесплатно", - рассказали в пресс-службе.
Носилки у одной из палаток полевой медико-санитарной части подразделения российской армии - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
Народный фронт доставил медоборудование на передовую
Вчера, 07:43
 
Надежные людиЮрий Зайцев (политик)Республика Марий Эл
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала