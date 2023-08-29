https://ria.ru/20230829/sanatoriy-1892886014.html

Жены и матери участников СВО из Марий Эл бесплатно отдохнут в санатории

Жены и матери участников СВО из Марий Эл бесплатно отдохнут в санатории - РИА Новости, 29.08.2023

Жены и матери участников СВО из Марий Эл бесплатно отдохнут в санатории

Смена для жен и матерей участников специальной военной операции будет организована в санатории "Кичиер" по поручению главы Марий Эл Юрия Зайцева, сообщает... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T13:07

2023-08-29T13:07

2023-08-29T13:07

надежные люди

юрий зайцев (политик)

республика марий эл

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 авг - РИА Новости. Смена для жен и матерей участников специальной военной операции будет организована в санатории "Кичиер" по поручению главы Марий Эл Юрия Зайцева, сообщает пресс-служба главы республики. Министерство труда и социальной защиты республики с 12 по 25 сентября проводит специализированный заезд с комплексной программой отдыха и оздоровления "Красота спасет мир". "Сто пятьдесят жен и матерей участников специальной военной операции смогут бесплатно отдохнуть две недели и пройти оздоровительные процедуры в санатории на берегу живописного озера в Волжском районе. Для отдыхающих предусмотрено пятиразовое сбалансированное питание, оказание медицинских услуг: водолечение, грязелечение, лечебная физкультура, массаж, аппаратная физиотерапия", - говорится в сообщении. Также в санатории для женщин будут проводиться мероприятия, направленные на психологическую разгрузку: занятия йогой, тренинги, занятия по программам "Антистресс" и "Детокс", творческие мастер-классы. "Кроме этого, планируется организация бьюти-процедур и услуги косметологов, которые будут проводиться бесплатно", - рассказали в пресс-службе.

https://ria.ru/20230829/oborudovanie-1892813261.html

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юрий зайцев (политик), республика марий эл