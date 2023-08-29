https://ria.ru/20230829/samolet-1892820136.html

Экипаж импортозамещенного SJ-100 встретили с оркестром

Экипаж импортозамещенного SJ-100 встретили с оркестром - РИА Новости, 29.08.2023

Экипаж импортозамещенного SJ-100 встретили с оркестром

Экипаж импортозамещенного самолета SJ-100, который во вторник совершил первый полет с российскими системами, после успешных летных испытаний в... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T09:04

2023-08-29T09:04

2023-08-29T09:49

общество

комсомольск-на-амуре

россия

москва

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

sukhoi superjet 100 (ssj100)

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Экипаж импортозамещенного самолета SJ-100, который во вторник совершил первый полет с российскими системами, после успешных летных испытаний в Комсомольске-на-Амуре встретили с оркестром и подбрасывали в воздух, следует из видео, опубликованного ОАК в телеграм-канале. "Доброе утро, страна! Встречай своих героев! Командир воздушного судна Леонид Чикунов - командир летного отряда, летчик-испытатель 1 класса. Второй пилот Дмитрий Деменев - заместитель начальника ЛИК по летной работе, начальник летной службы, старший летчик-испытатель, летчик-испытатель 1 класса. Бортовой оператор Денис Велижанин - ведущий инженер по летным испытаниям воздушных судов - бортовой оператор 1 класса", - рассказали об экипаже в ОАК. Как уточняли в Минпромторге РФ, продолжительность полета составила 54 минуты, он проходил на высотах до 3000 метров и скоростях до 343 километров в час. В соответствии с полетным заданием экипаж выполнил проверку характеристик устойчивости и управляемости самолета в воздухе, проверку системы автоматического регулирования давления в кабине, а также произвел "посадку на облако" и заход на посадку с уходом на второй круг. "На самом деле героев сегодняшнего дня намного больше - это все, кто своим трудом последние несколько месяцев приближал первый полет SJ-100 - рабочие, трудившиеся в три смены, конструкторы, жившие между Москвой и Комсомольском-на-Амуре, ну и, конечно, коллектив летно-испытательного комплекса, который сделал эту сказку былью", - добавили в корпорации. В общей сложности в SJ-100 было импортозамещено порядка 40 систем и агрегатов. Испытания проходили на франко-российских двигателях SaM146. Стабильная работа всех отечественных систем была подтверждена, как и управляемость и устойчивость самолета в воздухе. SJ-100 - ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Лайнер станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время самолетов типа Superjet.

https://ria.ru/20230829/samolet-1892811081.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, комсомольск-на-амуре, россия, москва, объединенная авиастроительная корпорация (оак), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), sukhoi superjet 100 (ssj100)