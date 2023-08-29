Экипаж импортозамещенного SJ-100 встретили с оркестром
Экипаж поднявшегося в воздух импортозамещенного SJ-100 встретили с оркестром
© РИА Новости / пресс-служба ОАК | Перейти в медиабанкРоссийский самолет SJ-100 с импортозамещенным оборудованием во время выполнения первого полета в Комсомольске-на-Амуре
Российский самолет SJ-100 с импортозамещенным оборудованием во время выполнения первого полета в Комсомольске-на-Амуре
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Экипаж импортозамещенного самолета SJ-100, который во вторник совершил первый полет с российскими системами, после успешных летных испытаний в Комсомольске-на-Амуре встретили с оркестром и подбрасывали в воздух, следует из видео, опубликованного ОАК в телеграм-канале.
"Доброе утро, страна! Встречай своих героев! Командир воздушного судна Леонид Чикунов - командир летного отряда, летчик-испытатель 1 класса. Второй пилот Дмитрий Деменев - заместитель начальника ЛИК по летной работе, начальник летной службы, старший летчик-испытатель, летчик-испытатель 1 класса. Бортовой оператор Денис Велижанин - ведущий инженер по летным испытаниям воздушных судов - бортовой оператор 1 класса", - рассказали об экипаже в ОАК.
Как уточняли в Минпромторге РФ, продолжительность полета составила 54 минуты, он проходил на высотах до 3000 метров и скоростях до 343 километров в час. В соответствии с полетным заданием экипаж выполнил проверку характеристик устойчивости и управляемости самолета в воздухе, проверку системы автоматического регулирования давления в кабине, а также произвел "посадку на облако" и заход на посадку с уходом на второй круг.
"На самом деле героев сегодняшнего дня намного больше - это все, кто своим трудом последние несколько месяцев приближал первый полет SJ-100 - рабочие, трудившиеся в три смены, конструкторы, жившие между Москвой и Комсомольском-на-Амуре, ну и, конечно, коллектив летно-испытательного комплекса, который сделал эту сказку былью", - добавили в корпорации.
В общей сложности в SJ-100 было импортозамещено порядка 40 систем и агрегатов. Испытания проходили на франко-российских двигателях SaM146. Стабильная работа всех отечественных систем была подтверждена, как и управляемость и устойчивость самолета в воздухе.
SJ-100 - ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Лайнер станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время самолетов типа Superjet.