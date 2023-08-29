https://ria.ru/20230829/samolet-1892811081.html

Импортозамещенный самолет SJ-100 совершил первый полет

Импортозамещенный самолет SJ-100 совершил первый полет - РИА Новости, 29.08.2023

Импортозамещенный самолет SJ-100 совершил первый полет

Российский самолет SJ-100 с импортозамещенными системами совершил первый полет, сообщил Минпромтрог. РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T06:33

2023-08-29T06:33

2023-08-29T06:59

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

общество

технологии

ростех

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

денис мантуров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/115431/48/1154314801_0:77:1273:793_1920x0_80_0_0_4c98b7ddcab40c36b1d02e22b78f9729.jpg

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Российский самолет SJ-100 с импортозамещенными системами совершил первый полет, сообщил Минпромтрог."Опытный образец российского ближнемагистрального самолета SJ-100, изготовленный Производственным центром ПАО "Яковлев" (входит в ОАК госкорпорации "Ростех") в Комсомольске-на-Амуре, совершил первый полет. В ходе испытаний была подтверждена стабильная работа всех отечественных систем, управляемость и устойчивость самолета в воздухе", — сообщили в министерстве.Как уточнили в Минпромторге, всего на импортозамещенном SJ-100 было замещено порядка 40 систем и агрегатов.Самолет пилотировал экипаж в составе летчиков-испытателей Леонида Чикунова и Дмитрия Деменева, а также инженера-испытателя Дениса Велижанина. Продолжительность полета составила 54 минуты, он проходил на высотах до 3000 метров и скоростях до 343 километров в час. В соответствии с полетным заданием экипаж выполнил проверку характеристик устойчивости и управляемости самолета в воздухе, проверку системы автоматического регулирования давления в кабине, а также произвел "посадку на облако" и заход на посадку с уходом на второй круг, рассказали в министерстве."Первый полет "Суперджета", созданного по программе импортозамещения систем и компонентов, – успех многотысячных коллективов предприятий авиастроительной и радиоэлектронной отраслей, входящих в контур управления государственной корпорации "Ростех". Российским разработчикам и производственникам удалось реализовать и поставить на самолет собственные конструкторские решения и технологии, включающие авионику, шасси, вспомогательную силовую установку, комплексную систему управления, а также системы электроснабжения, кондиционирования воздуха, противопожарной защиты и многие другие", — прокомментировал событие вице-премьер-глава Минпромторга Денис Мантуров.В Минпромторге напомнили, что в целях ускорения программы испытаний на первом опытном образце самолета используются франко-российские двигатели SaM146. Второй опытный образец скоро начнет программу летных испытаний уже с отечественными двигателями ПД-8, которые в настоящее время проходят серию стендовых испытаний и летные испытания в составе летающей лаборатории Ил-76ЛЛ."Сегодняшний полет "Суперджета" с российскими системами – это результат большого совместного труда конструкторской команды и заводского коллектива, которые в короткие в том числе и для мировой авиационной отрасли сроки разработали, собрали и подняли фактически новый самолет. Это лучшая демонстрация технологической независимости нашей страны. Мы доказали, в первую очередь самим себе, что можем разрабатывать и выпускать современные гражданские самолеты самостоятельно, без привлечения импортных технологий", — отметил гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.По словам замгендиректора ОАК по гражданской авиации, главы ПАО "Яковлев" Андрея Богинского, SJ-100 стал воплощением передовых наработок отечественного авиапрома с учетом опыта разработки, сертификации и эксплуатации более 200 самолетов Superjet за прошедшие годы."От старта эскизного проекта до первого полета прошло четыре года – учитывая объем конструкторских работ, это близкий к рекордному срок, на уровне ведущих мировых производителей. Столько же времени, например, ушло на создание A320neo, а на Boeing 737max – еще больше", – подчеркнул он.SJ-100 — ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Лайнер станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время самолетов типа Superjet.

https://ria.ru/20230209/putin-1850967944.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), общество, технологии, ростех, объединенная авиастроительная корпорация (оак), денис мантуров