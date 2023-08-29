https://ria.ru/20230829/rzhd-1892817450.html
РЖД рассказали о новых правилах в поездах с сентября
РЖД рассказали о новых правилах в поездах с сентября - РИА Новости, 29.08.2023
РЖД рассказали о новых правилах в поездах с сентября
РЖД рассказали подробности о новых правилах в поездах дальнего следования с сентября 2023 года, о чем говорится в сообщении компании. РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T08:41
2023-08-29T08:41
2023-08-29T15:21
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. РЖД рассказали подробности о новых правилах в поездах дальнего следования с сентября 2023 года, о чем говорится в сообщении компании. "Рассказываем об изменениях в правилах перевозок пассажиров. <...> В них учтены пробелы, выявленные в последнее время при регулировании вопросов перевозки пассажиров", — указывается в сообщении.Так, в документ включили положение об обязанности соблюдать требования транспортной безопасности: теперь пассажиров, отказавшихся при входе на вокзалы проходить досмотр, не допустят к поездке. Кроме того, РЖД разрешили использовать для покупки билета паспорт и свидетельство о рождении еще на протяжении 90 дней после истечения их срока действия.Помимо этого, в поездах запретили играть на музыкальных инструментах и использовать "средства звукоусиления", кроме наушников и слуховых аппаратов."Уточнено, что мелкие собаки без клетки или контейнера могут перевозиться только по правилам для крупных собак, то есть на полу отдельного купе, в котором они перевозятся, в намордниках, с поводком и под контролем владельца", — добавили в РЖД.Также эти правила включают уже озвученные ранее: право пассажиров верхних полок садиться за столик около нижней полки на время приема пищи — на 30 минут утром и вечером, а также на час в обед; четкий перечень документов для покупки билетов на поезда дальнего следования; запрет высаживать из поезда безбилетного пассажира до 16 лет — контролеры или сотрудники поездной бригады обязаны передать его представителям органов внутренних дел.Минтранс в прошлом году утвердил обновленные правила перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа по железной дороге. Они заработают с 1 сентября 2023 года. Правила — основной документ, регламентирующий в России перевозку по железной дороге.
https://ria.ru/20230823/kruizy-1891746982.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ржд, новости - туризм
Туризм, Россия, РЖД, Новости - Туризм
РЖД рассказали о новых правилах в поездах с сентября
РЖД рассказали о новых правилах в поездах дальнего следования с сентября
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости.
РЖД рассказали подробности о новых правилах в поездах дальнего следования с сентября 2023 года, о чем говорится в сообщении
компании.
«
"Рассказываем об изменениях в правилах перевозок пассажиров. <...> В них учтены пробелы, выявленные в последнее время при регулировании вопросов перевозки пассажиров", — указывается в сообщении.
Так, в документ включили положение об обязанности соблюдать требования транспортной безопасности: теперь пассажиров, отказавшихся при входе на вокзалы проходить досмотр, не допустят к поездке.
Кроме того, РЖД разрешили использовать для покупки билета паспорт и свидетельство о рождении еще на протяжении 90 дней после истечения их срока действия.
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Помимо этого, в поездах запретили играть на музыкальных инструментах и использовать "средства звукоусиления", кроме наушников и слуховых аппаратов.
«
"Уточнено, что мелкие собаки без клетки или контейнера могут перевозиться только по правилам для крупных собак, то есть на полу отдельного купе, в котором они перевозятся, в намордниках, с поводком и под контролем владельца", — добавили в РЖД.
Также эти правила включают уже озвученные ранее: право пассажиров верхних полок садиться за столик около нижней полки на время приема пищи — на 30 минут утром и вечером, а также на час в обед; четкий перечень документов для покупки билетов на поезда дальнего следования; запрет высаживать из поезда безбилетного пассажира до 16 лет — контролеры или сотрудники поездной бригады обязаны передать его представителям органов внутренних дел.
Минтранс в прошлом году утвердил обновленные правила перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа по железной дороге. Они заработают с 1 сентября 2023 года. Правила — основной документ, регламентирующий в России перевозку по железной дороге.
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