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РЖД рассказали о новых правилах в поездах с сентября - РИА Новости, 29.08.2023
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Туризм
 
08:41 29.08.2023 (обновлено: 15:21 29.08.2023)
https://ria.ru/20230829/rzhd-1892817450.html
РЖД рассказали о новых правилах в поездах с сентября
РЖД рассказали о новых правилах в поездах с сентября - РИА Новости, 29.08.2023
РЖД рассказали о новых правилах в поездах с сентября
РЖД рассказали подробности о новых правилах в поездах дальнего следования с сентября 2023 года, о чем говорится в сообщении компании. РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T08:41
2023-08-29T15:21
туризм
россия
ржд
новости - туризм
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. РЖД рассказали подробности о новых правилах в поездах дальнего следования с сентября 2023 года, о чем говорится в сообщении компании. &quot;Рассказываем об изменениях в правилах перевозок пассажиров. &lt;...&gt; В них учтены пробелы, выявленные в последнее время при регулировании вопросов перевозки пассажиров&quot;, — указывается в сообщении.Так, в документ включили положение об обязанности соблюдать требования транспортной безопасности: теперь пассажиров, отказавшихся при входе на вокзалы проходить досмотр, не допустят к поездке. Кроме того, РЖД разрешили использовать для покупки билета паспорт и свидетельство о рождении еще на протяжении 90 дней после истечения их срока действия.Помимо этого, в поездах запретили играть на музыкальных инструментах и использовать "средства звукоусиления", кроме наушников и слуховых аппаратов.&quot;Уточнено, что мелкие собаки без клетки или контейнера могут перевозиться только по правилам для крупных собак, то есть на полу отдельного купе, в котором они перевозятся, в намордниках, с поводком и под контролем владельца&quot;, — добавили в РЖД.Также эти правила включают уже озвученные ранее: право пассажиров верхних полок садиться за столик около нижней полки на время приема пищи — на 30 минут утром и вечером, а также на час в обед; четкий перечень документов для покупки билетов на поезда дальнего следования; запрет высаживать из поезда безбилетного пассажира до 16 лет — контролеры или сотрудники поездной бригады обязаны передать его представителям органов внутренних дел.Минтранс в прошлом году утвердил обновленные правила перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа по железной дороге. Они заработают с 1 сентября 2023 года. Правила — основной документ, регламентирующий в России перевозку по железной дороге.
https://ria.ru/20230823/kruizy-1891746982.html
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Туризм, Россия, РЖД, Новости - Туризм
РЖД рассказали о новых правилах в поездах с сентября

РЖД рассказали о новых правилах в поездах дальнего следования с сентября

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПассажирский поезд
Пассажирский поезд - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Пассажирский поезд. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. РЖД рассказали подробности о новых правилах в поездах дальнего следования с сентября 2023 года, о чем говорится в сообщении компании.
«

"Рассказываем об изменениях в правилах перевозок пассажиров. <...> В них учтены пробелы, выявленные в последнее время при регулировании вопросов перевозки пассажиров", — указывается в сообщении.

Так, в документ включили положение об обязанности соблюдать требования транспортной безопасности: теперь пассажиров, отказавшихся при входе на вокзалы проходить досмотр, не допустят к поездке.
Кроме того, РЖД разрешили использовать для покупки билета паспорт и свидетельство о рождении еще на протяжении 90 дней после истечения их срока действия.
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Помимо этого, в поездах запретили играть на музыкальных инструментах и использовать "средства звукоусиления", кроме наушников и слуховых аппаратов.
«

"Уточнено, что мелкие собаки без клетки или контейнера могут перевозиться только по правилам для крупных собак, то есть на полу отдельного купе, в котором они перевозятся, в намордниках, с поводком и под контролем владельца", — добавили в РЖД.

Также эти правила включают уже озвученные ранее: право пассажиров верхних полок садиться за столик около нижней полки на время приема пищи — на 30 минут утром и вечером, а также на час в обед; четкий перечень документов для покупки билетов на поезда дальнего следования; запрет высаживать из поезда безбилетного пассажира до 16 лет — контролеры или сотрудники поездной бригады обязаны передать его представителям органов внутренних дел.
Минтранс в прошлом году утвердил обновленные правила перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа по железной дороге. Они заработают с 1 сентября 2023 года. Правила — основной документ, регламентирующий в России перевозку по железной дороге.
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