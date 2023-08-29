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Правительство утвердило дополнительные правила предустановки RuStore - РИА Новости, 29.08.2023
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14:43 29.08.2023
https://ria.ru/20230829/rustore-1892907663.html
Правительство утвердило дополнительные правила предустановки RuStore
Правительство утвердило дополнительные правила предустановки RuStore - РИА Новости, 29.08.2023
Правительство утвердило дополнительные правила предустановки RuStore
Предустановка российского магазина приложений RuStore будет обязательной для продаваемых в России гаджетов на ОС Android даже в случае запрета или ограничения... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T14:43
2023-08-29T14:43
технологии
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Предустановка российского магазина приложений RuStore будет обязательной для продаваемых в России гаджетов на ОС Android даже в случае запрета или ограничения со стороны правообладателя операционной системы, правительство РФ утвердило дополнительные правила, соответствующее постановление подписано. "Правительство утвердило дополнительные правила предустановки отечественного единого магазина приложений RuStore на продаваемые в России гаджеты. Постановление об этом подписано. Предустановка российского магазина приложений будет обязательной даже в случае запрета или ограничения со стороны правообладателя операционной системы или аффилированных структур. Такая норма позволит исключить случаи уклонения от предварительной установки RuStore со стороны изготовителей технически сложных товаров", - говорится в сообщении кабмина. Также правила предписывают производителям мобильных устройств отображать RuStore так, чтобы маркетплейс размещался наравне с другими приложениями на экране. Кроме того, они должны обеспечить благоприятные условия использования, автоматическое обновление, а также сохранение магазина приложений, если пользователь сбросил настройки до заводских. "В постановлении также уточняется, что версия предварительно установленного единого магазина приложений должна быть бесплатной для пользователей в момент первого включения и в процессе использования", - сообщили в кабмине. RuStore стал обязательным для предварительной установки на продаваемые электронные устройства в России с 1 января 2023 года. Отечественный магазин приложений был запущен в мае 2022 года. Он был разработан по поручению премьер-министра Михаила Мишустина, а его созданием занималась VK вместе с крупнейшими российскими IT-компаниями при поддержке Минцифры.
https://ria.ru/20230725/mnetizatsiya-1886106125.html
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технологии, россия, михаил мишустин
Технологии, Россия, Михаил Мишустин
Правительство утвердило дополнительные правила предустановки RuStore

Предустановка RuStore будет обязательной даже при запрете от правообладателя ОС

© iStock.com / Drazen_Смартфон на зарядке
Смартфон на зарядке - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© iStock.com / Drazen_
Смартфон на зарядке . Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Предустановка российского магазина приложений RuStore будет обязательной для продаваемых в России гаджетов на ОС Android даже в случае запрета или ограничения со стороны правообладателя операционной системы, правительство РФ утвердило дополнительные правила, соответствующее постановление подписано.
"Правительство утвердило дополнительные правила предустановки отечественного единого магазина приложений RuStore на продаваемые в России гаджеты. Постановление об этом подписано. Предустановка российского магазина приложений будет обязательной даже в случае запрета или ограничения со стороны правообладателя операционной системы или аффилированных структур. Такая норма позволит исключить случаи уклонения от предварительной установки RuStore со стороны изготовителей технически сложных товаров", - говорится в сообщении кабмина.
Cмартфон - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
RuStore предоставил возможность монетизации для иностранных разработчиков
25 июля, 10:42
Также правила предписывают производителям мобильных устройств отображать RuStore так, чтобы маркетплейс размещался наравне с другими приложениями на экране. Кроме того, они должны обеспечить благоприятные условия использования, автоматическое обновление, а также сохранение магазина приложений, если пользователь сбросил настройки до заводских.
"В постановлении также уточняется, что версия предварительно установленного единого магазина приложений должна быть бесплатной для пользователей в момент первого включения и в процессе использования", - сообщили в кабмине.
RuStore стал обязательным для предварительной установки на продаваемые электронные устройства в России с 1 января 2023 года. Отечественный магазин приложений был запущен в мае 2022 года. Он был разработан по поручению премьер-министра Михаила Мишустина, а его созданием занималась VK вместе с крупнейшими российскими IT-компаниями при поддержке Минцифры.
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3 апреля, 16:04
 
ТехнологииРоссияМихаил Мишустин
 
 
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