https://ria.ru/20230829/rustore-1892907663.html

Правительство утвердило дополнительные правила предустановки RuStore

Правительство утвердило дополнительные правила предустановки RuStore - РИА Новости, 29.08.2023

Правительство утвердило дополнительные правила предустановки RuStore

Предустановка российского магазина приложений RuStore будет обязательной для продаваемых в России гаджетов на ОС Android даже в случае запрета или ограничения... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T14:43

2023-08-29T14:43

2023-08-29T14:43

технологии

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Предустановка российского магазина приложений RuStore будет обязательной для продаваемых в России гаджетов на ОС Android даже в случае запрета или ограничения со стороны правообладателя операционной системы, правительство РФ утвердило дополнительные правила, соответствующее постановление подписано. "Правительство утвердило дополнительные правила предустановки отечественного единого магазина приложений RuStore на продаваемые в России гаджеты. Постановление об этом подписано. Предустановка российского магазина приложений будет обязательной даже в случае запрета или ограничения со стороны правообладателя операционной системы или аффилированных структур. Такая норма позволит исключить случаи уклонения от предварительной установки RuStore со стороны изготовителей технически сложных товаров", - говорится в сообщении кабмина. Также правила предписывают производителям мобильных устройств отображать RuStore так, чтобы маркетплейс размещался наравне с другими приложениями на экране. Кроме того, они должны обеспечить благоприятные условия использования, автоматическое обновление, а также сохранение магазина приложений, если пользователь сбросил настройки до заводских. "В постановлении также уточняется, что версия предварительно установленного единого магазина приложений должна быть бесплатной для пользователей в момент первого включения и в процессе использования", - сообщили в кабмине. RuStore стал обязательным для предварительной установки на продаваемые электронные устройства в России с 1 января 2023 года. Отечественный магазин приложений был запущен в мае 2022 года. Он был разработан по поручению премьер-министра Михаила Мишустина, а его созданием занималась VK вместе с крупнейшими российскими IT-компаниями при поддержке Минцифры.

https://ria.ru/20230725/mnetizatsiya-1886106125.html

https://ria.ru/20230403/rustore-1862684296.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

технологии, россия, михаил мишустин