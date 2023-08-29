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Поддержка Молдавии и Украины стала приоритетом Румынии - РИА Новости, 29.08.2023
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15:38 29.08.2023
https://ria.ru/20230829/rumyniya-1892924344.html
Поддержка Молдавии и Украины стала приоритетом Румынии
Поддержка Молдавии и Украины стала приоритетом Румынии - РИА Новости, 29.08.2023
Поддержка Молдавии и Украины стала приоритетом Румынии
Румыния включила поддержку Молдавии и Украины в список своих внешнеполитических приоритетов, заявил во вторник президент Клаус Йоханнис на встрече с румынскими... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T15:38
2023-08-29T15:38
в мире
молдавия
украина
румыния
майя санду
клаус йоханнис
евросоюз
еврокомиссия
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КИШИНЕВ, 29 авг – РИА Новости. Румыния включила поддержку Молдавии и Украины в список своих внешнеполитических приоритетов, заявил во вторник президент Клаус Йоханнис на встрече с румынскими послами. Президент Молдавии Майя Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в ЕС. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в объединение. "Одним из приоритетов внешней политики Бухареста станет поддержка Украины и Молдавии, которые выбрали европейский путь. Приоритетом для обеих стран на данный момент является получение политического решения о начале переговоров для вступления в Европейский союз. В то же время долг Румынии — продолжать быть подлинным гарантом безопасности и процветания в регионе, чтобы Черное море стало регионом, где мир и процветание больше не могут подвергаться никаким угрозам", - заявил Йоханнис, выступая на ежегодном собрании румынских послов. По данным пресс-службы главы государства, встреча прошла в резиденции Котрочень. Также румынский лидер отметил, что Бухарест готов предоставить Молдавии и Украине статус ассоциированного государства инициативы Трехморья. "Планируется расширение инициативы. Греции предложено стать новым участником, а Молдавия и Украина получат статус ассоциированных государств-участников инициативы", - отметил Йоханнис. Румынский лидер подчеркнул, что на предстоящем 6 сентября саммите инициативы будут обсуждаться вопросы региональной безопасности и укрепления связей между ЕС и Украиной. "В геополитическом контексте, военной ситуации на Украине инициатива приобрела актуальность, и я считаю, что она должна стать еще более важной платформой для укрепления региональной и европейской устойчивости", - добавил Йоханнис. Инициатива Трехморья объединяет Польшу, Чехию, Словакию, Венгрию, Литву, Латвию, Эстонию, Хорватию, Австрию, Словению, Болгарию и Румынию, охватывая территории между тремя морями - Балтийским, Черным и Адриатическим. Ее заявленная цель заключается в укреплении сотрудничества, прежде всего ради развития инфраструктур в энергетическом, транспортном и цифровом секторе, что позитивно повлияет на рост экономики, сплоченности и безопасности ЕС.
https://ria.ru/20230614/oborona-1878046349.html
https://ria.ru/20230818/rumyniya-1890881640.html
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в мире, молдавия, украина, румыния, майя санду, клаус йоханнис, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Молдавия, Украина, Румыния, Майя Санду, Клаус Йоханнис, Евросоюз, Еврокомиссия
Поддержка Молдавии и Украины стала приоритетом Румынии

Румыния включила поддержку Молдавии и Украины во внешнеполитические приоритеты

© AP Photo / Vadim GhirdaЗдание румынского парламента в Бухаресте
Здание румынского парламента в Бухаресте - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Здание румынского парламента в Бухаресте. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 29 авг – РИА Новости. Румыния включила поддержку Молдавии и Украины в список своих внешнеполитических приоритетов, заявил во вторник президент Клаус Йоханнис на встрече с румынскими послами.
Президент Молдавии Майя Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в ЕС. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в объединение.
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
Молдавия и Румыния подписали план сотрудничества в сфере обороны
14 июня, 14:20
"Одним из приоритетов внешней политики Бухареста станет поддержка Украины и Молдавии, которые выбрали европейский путь. Приоритетом для обеих стран на данный момент является получение политического решения о начале переговоров для вступления в Европейский союз. В то же время долг Румынии — продолжать быть подлинным гарантом безопасности и процветания в регионе, чтобы Черное море стало регионом, где мир и процветание больше не могут подвергаться никаким угрозам", - заявил Йоханнис, выступая на ежегодном собрании румынских послов. По данным пресс-службы главы государства, встреча прошла в резиденции Котрочень.
Также румынский лидер отметил, что Бухарест готов предоставить Молдавии и Украине статус ассоциированного государства инициативы Трехморья. "Планируется расширение инициативы. Греции предложено стать новым участником, а Молдавия и Украина получат статус ассоциированных государств-участников инициативы", - отметил Йоханнис.
Румынский лидер подчеркнул, что на предстоящем 6 сентября саммите инициативы будут обсуждаться вопросы региональной безопасности и укрепления связей между ЕС и Украиной. "В геополитическом контексте, военной ситуации на Украине инициатива приобрела актуальность, и я считаю, что она должна стать еще более важной платформой для укрепления региональной и европейской устойчивости", - добавил Йоханнис.
Инициатива Трехморья объединяет Польшу, Чехию, Словакию, Венгрию, Литву, Латвию, Эстонию, Хорватию, Австрию, Словению, Болгарию и Румынию, охватывая территории между тремя морями - Балтийским, Черным и Адриатическим. Ее заявленная цель заключается в укреплении сотрудничества, прежде всего ради развития инфраструктур в энергетическом, транспортном и цифровом секторе, что позитивно повлияет на рост экономики, сплоченности и безопасности ЕС.
Бухарест - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
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18 августа, 16:24
 
В миреМолдавияУкраинаРумынияМайя СандуКлаус ЙоханнисЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
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