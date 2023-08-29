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Минэнерго не увидело связи между курсом рубля и конвертацией рупий - РИА Новости, 29.08.2023
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
18:46 29.08.2023 (обновлено: 19:12 29.08.2023)
https://ria.ru/20230829/rubl-1892994771.html
Минэнерго не увидело связи между курсом рубля и конвертацией рупий
Минэнерго не увидело связи между курсом рубля и конвертацией рупий - РИА Новости, 29.08.2023
Минэнерго не увидело связи между курсом рубля и конвертацией рупий
Минэнерго России опровергло утверждения, что на ослабление рубля этим летом повлияли зависшие на счетах отечественных экспортеров нефти индийские рупии. РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T18:46
2023-08-29T19:12
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
индия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Минэнерго России опровергло утверждения, что на ослабление рубля этим летом повлияли зависшие на счетах отечественных экспортеров нефти индийские рупии. "Нефтяные компании возвращают большую часть валютной выручки, местом происхождения которой является Россия, независимо от валюты платежа. Задержки не носят системного характера", — сообщили РИА Новости в ведомстве. Там подчеркнули, что заявления о связи между конвертацией рупий и курсом рубля "не отражают реального положения дел".Сегодня экс-глава банка "Открытие" Михаил Задорнов в авторской колонке для РБК написал, что причиной ослабления рубля стали зависшие на счетах российских нефтяных компаний рупии, вырученные от экспорта в Индию. По его словам, их не получается вывести в Россию из-за проблем с конвертацией.Москва в этом году нарастила экспорт нефти в Индию. В мае ее доля в нефтяном импорте республики впервые превысила 40 процентов, обогнав суммарно трех крупнейших поставщиков — Ирак, Саудовскую Аравию и ОАЭ, подсчитали РИА Новости на основе данных Министерства торговли и промышленности страны.
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экономика, индия, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Индия, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Минэнерго не увидело связи между курсом рубля и конвертацией рупий

Минэнерго: зависшие на счетах рупии не могли спровоцировать падение рубля

© РИА НовостиРоссийский рубль
Российский рубль - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости
Российский рубль. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Минэнерго России опровергло утверждения, что на ослабление рубля этим летом повлияли зависшие на счетах отечественных экспортеров нефти индийские рупии.
«
"Нефтяные компании возвращают большую часть валютной выручки, местом происхождения которой является Россия, независимо от валюты платежа. Задержки не носят системного характера", — сообщили РИА Новости в ведомстве.
Там подчеркнули, что заявления о связи между конвертацией рупий и курсом рубля "не отражают реального положения дел".
Сегодня экс-глава банка "Открытие" Михаил Задорнов в авторской колонке для РБК написал, что причиной ослабления рубля стали зависшие на счетах российских нефтяных компаний рупии, вырученные от экспорта в Индию. По его словам, их не получается вывести в Россию из-за проблем с конвертацией.
Москва в этом году нарастила экспорт нефти в Индию. В мае ее доля в нефтяном импорте республики впервые превысила 40 процентов, обогнав суммарно трех крупнейших поставщиков — Ирак, Саудовскую Аравию и ОАЭ, подсчитали РИА Новости на основе данных Министерства торговли и промышленности страны.
Рублевые монеты и купюры - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
Курс рубля на Мосбирже снизился к основным валютам
Вчера, 17:59
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаИндияМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
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