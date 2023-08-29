https://ria.ru/20230829/rubl-1892822361.html

Названа неожиданная причина падения рубля

Названа неожиданная причина падения рубля - РИА Новости, 29.08.2023

Названа неожиданная причина падения рубля

На ослабление рубля этим летом повлияли большие объемы рупии, которые российские компании получили за экспорт нефти, пишет РБК со ссылкой на бывшего главу... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T09:25

2023-08-29T09:25

2023-08-29T10:39

экономика

индия

россия

рбк (медиагруппа)

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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. На ослабление рубля этим летом повлияли большие объемы рупии, которые российские компании получили за экспорт нефти, пишет РБК со ссылкой на бывшего главу Минфина Михаила Задорнова."Еще одна неочевидная причина ослабления (рубля. — Прим. ред.) — "зависшие" рупии. Россия поставила в Индию нефти и нефтепродуктов в первом полугодии на 30 миллиардов долларов, а наш импорт из Индии оценивается примерно в шесть-семь миллиардов в год. Нам нечего покупать в Индии, но мы не можем эти рупии вернуть, поскольку рупия — неконвертируемая валюта. 30 миллиардов за полгода — больше, чем все положительное сальдо текущего счета", — сообщил Задорнов РБК.Он также назвал возврат валюты в страну одним из способов воздействия на рубль, однако сегодня этот процесс осложняется из-за санкций против российских банков. Задорнов считает, что это "непростая задача"."Разумеется, не может быть политического решения, которое не ложится на экономическую почву. Но невозврат выручки от экспорта в Индию — прямая причина падения валютного курса этим летом", — подытожил экс-глава ведомства.Российская валюта летом вошла в тройку слабейших в мире и лидирует по волатильности. С начала года американская валюта подорожала на 38 процентов, евро — на 42 процента. Банк России для снижения колебаний на финансовом рынке принял решение с 10 августа и до конца года не покупать иностранную валюту в рамках бюджетного правила.Россия в первом квартале 2023 года экспортировала в Индию товаров на рекордную сумму, впервые оказавшись ее вторым крупнейшим поставщиком, следует из анализа РИА Новости данных индийского Министерства торговли и промышленности. В то же время индийский экспорт в Россию вырос на 33 процента — до 946,6 миллиона долларов, а товарооборот двух стран увеличился в 4,1 раза — до 16,45 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20230818/rubl-1890665431.html

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экономика, индия, россия, рбк (медиагруппа)