https://ria.ru/20230829/reznikov-1892990493.html
"Отдайте деньги". Министр обороны Украины обрушился на Польшу
"Отдайте деньги". Министр обороны Украины обрушился на Польшу - РИА Новости, 29.08.2023
"Отдайте деньги". Министр обороны Украины обрушился на Польшу
Министр обороны Украины Алексей Резников потребовал у польских компаний вернуть деньги за невыполненные военные заказы. Об этом он заявил в интервью "Украинской РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T18:19
2023-08-29T18:19
2023-08-29T18:19
политика
украина
польша
алексей резников
михаил подоляк
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников потребовал у польских компаний вернуть деньги за невыполненные военные заказы. Об этом он заявил в интервью "Украинской правде".По словам чиновника, в Польше есть много фирм, которые так и не удовлетворили потребности ВСУ в боеприпасах. Среди них — довольно влиятельные производители военного снаряжения, уточнил он. В частности, Резников упомянул компанию Alfa."Эта компания предлагала нам другие типы снарядов, мы сейчас изучаем, подходят ли они нам. А потом нам либо их поставят, либо мы потребуем вернуть платеж", — рассказал он.Министр добавил, что некоторые американские предприятия также не произвели обещанные поставки. Ведомство уже судится с частью западных партнеров, говорится в статье.Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев будет рассматривать Польшу как близкого друга только до окончания конфликта. В мирное время две страны начнут конкурировать за потребительские рынки, уточнил чиновник.
https://ria.ru/20230829/proryv-1892915485.html
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Политика, Украина, Польша, Алексей Резников, Михаил Подоляк, Вооруженные силы Украины
"Отдайте деньги". Министр обороны Украины обрушился на Польшу
Резников потребовал у компаний из Польши вернуть деньги за военные заказы