https://ria.ru/20230829/reznikov-1892990493.html

"Отдайте деньги". Министр обороны Украины обрушился на Польшу

"Отдайте деньги". Министр обороны Украины обрушился на Польшу - РИА Новости, 29.08.2023

"Отдайте деньги". Министр обороны Украины обрушился на Польшу

Министр обороны Украины Алексей Резников потребовал у польских компаний вернуть деньги за невыполненные военные заказы. Об этом он заявил в интервью "Украинской РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T18:19

2023-08-29T18:19

2023-08-29T18:19

политика

украина

польша

алексей резников

михаил подоляк

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников потребовал у польских компаний вернуть деньги за невыполненные военные заказы. Об этом он заявил в интервью "Украинской правде".По словам чиновника, в Польше есть много фирм, которые так и не удовлетворили потребности ВСУ в боеприпасах. Среди них — довольно влиятельные производители военного снаряжения, уточнил он. В частности, Резников упомянул компанию Alfa."Эта компания предлагала нам другие типы снарядов, мы сейчас изучаем, подходят ли они нам. А потом нам либо их поставят, либо мы потребуем вернуть платеж", — рассказал он.Министр добавил, что некоторые американские предприятия также не произвели обещанные поставки. Ведомство уже судится с частью западных партнеров, говорится в статье.Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев будет рассматривать Польшу как близкого друга только до окончания конфликта. В мирное время две страны начнут конкурировать за потребительские рынки, уточнил чиновник.

https://ria.ru/20230829/proryv-1892915485.html

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политика, украина, польша, алексей резников, михаил подоляк, вооруженные силы украины