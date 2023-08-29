Рейтинг@Mail.ru
"Отдайте деньги". Министр обороны Украины обрушился на Польшу - РИА Новости, 29.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:19 29.08.2023
https://ria.ru/20230829/reznikov-1892990493.html
"Отдайте деньги". Министр обороны Украины обрушился на Польшу
"Отдайте деньги". Министр обороны Украины обрушился на Польшу - РИА Новости, 29.08.2023
"Отдайте деньги". Министр обороны Украины обрушился на Польшу
Министр обороны Украины Алексей Резников потребовал у польских компаний вернуть деньги за невыполненные военные заказы. Об этом он заявил в интервью "Украинской РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T18:19
2023-08-29T18:19
политика
украина
польша
алексей резников
михаил подоляк
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775600053_0:0:2965:1669_1920x0_80_0_0_5661526af9eabd7a02d02f382fc1ff74.jpg
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников потребовал у польских компаний вернуть деньги за невыполненные военные заказы. Об этом он заявил в интервью "Украинской правде".По словам чиновника, в Польше есть много фирм, которые так и не удовлетворили потребности ВСУ в боеприпасах. Среди них — довольно влиятельные производители военного снаряжения, уточнил он. В частности, Резников упомянул компанию Alfa."Эта компания предлагала нам другие типы снарядов, мы сейчас изучаем, подходят ли они нам. А потом нам либо их поставят, либо мы потребуем вернуть платеж", — рассказал он.Министр добавил, что некоторые американские предприятия также не произвели обещанные поставки. Ведомство уже судится с частью западных партнеров, говорится в статье.Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев будет рассматривать Польшу как близкого друга только до окончания конфликта. В мирное время две страны начнут конкурировать за потребительские рынки, уточнил чиновник.
https://ria.ru/20230829/proryv-1892915485.html
украина
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775600053_557:0:2885:1746_1920x0_80_0_0_f950d0ede3dd520ee286b24c0e1a0172.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, украина, польша, алексей резников, михаил подоляк, вооруженные силы украины
Политика, Украина, Польша, Алексей Резников, Михаил Подоляк, Вооруженные силы Украины
"Отдайте деньги". Министр обороны Украины обрушился на Польшу

Резников потребовал у компаний из Польши вернуть деньги за военные заказы

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМинистр обороны Украины Алексей Резников
Министр обороны Украины Алексей Резников - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Министр обороны Украины Алексей Резников. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников потребовал у польских компаний вернуть деньги за невыполненные военные заказы. Об этом он заявил в интервью "Украинской правде".
По словам чиновника, в Польше есть много фирм, которые так и не удовлетворили потребности ВСУ в боеприпасах. Среди них — довольно влиятельные производители военного снаряжения, уточнил он. В частности, Резников упомянул компанию Alfa.
«
"Эта компания предлагала нам другие типы снарядов, мы сейчас изучаем, подходят ли они нам. А потом нам либо их поставят, либо мы потребуем вернуть платеж", — рассказал он.
Министр добавил, что некоторые американские предприятия также не произвели обещанные поставки. Ведомство уже судится с частью западных партнеров, говорится в статье.
Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев будет рассматривать Польшу как близкого друга только до окончания конфликта. В мирное время две страны начнут конкурировать за потребительские рынки, уточнил чиновник.
Работа расчета орудия Гиацинт-Б в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
Застали врасплох. На Западе раскрыли, что Россия устроила ВСУ под Харьковом
Вчера, 15:08
 
ПолитикаУкраинаПольшаАлексей РезниковМихаил ПодолякВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала