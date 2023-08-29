https://ria.ru/20230829/reportazh-1893019352.html
СМИ: съемочную группу в Чикаго ограбили при съемке репортажа об ограблениях
СМИ: съемочную группу в Чикаго ограбили при съемке репортажа об ограблениях - РИА Новости, 29.08.2023
СМИ: съемочную группу в Чикаго ограбили при съемке репортажа об ограблениях
Телевизионную съемочную группу ограбили в американском Чикаго при съемке репортажа о вооруженных ограблениях, сообщает газета Washington Post со ссылкой на... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T21:20
2023-08-29T21:20
2023-08-29T21:20
в мире
чикаго
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Телевизионную съемочную группу ограбили в американском Чикаго при съемке репортажа о вооруженных ограблениях, сообщает газета Washington Post со ссылкой на полицию. "Телевизионная группа в Чикаго освещала резкий всплеск вооруженных ограблений, как вдруг их понедельничный репортаж принял ироничный поворот: их ограбили под дулом пистолета при съемке", - пишет газета. Репортер и фотограф хотели снять репортаж рано утром в одном из районов Чикаго, как вдруг к ним подъехали две машины - черный внедорожник и серый седан – из которых вышли люди в лыжных масках с оружием. Грабители забрали у жертв вещи, после чего скрылись на автомобилях, пишет газета. Отмечается, что журналисты не пострадали, полиция по-прежнему ищет грабителей. Газета пишет, что с начала 2023 года число жалоб на ограбления в Чикаго выросло на 23% по сравнению с прошлым годом, а число жалоб на угоны – на 99%.
https://ria.ru/20230817/ograblenie-1890657343.html
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в мире, чикаго
СМИ: съемочную группу в Чикаго ограбили при съемке репортажа об ограблениях
Washington Post: съемочную группу в Чикаго ограбили при репортаже об ограблениях
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости.
Телевизионную съемочную группу ограбили в американском Чикаго при съемке репортажа о вооруженных ограблениях, сообщает
газета Washington Post со ссылкой на полицию.
«
"Телевизионная группа в Чикаго освещала резкий всплеск вооруженных ограблений, как вдруг их понедельничный репортаж принял ироничный поворот: их ограбили под дулом пистолета при съемке", - пишет газета.
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Репортер и фотограф хотели снять репортаж рано утром в одном из районов Чикаго, как вдруг к ним подъехали две машины - черный внедорожник и серый седан – из которых вышли люди в лыжных масках с оружием. Грабители забрали у жертв вещи, после чего скрылись на автомобилях, пишет газета.
Отмечается, что журналисты не пострадали, полиция по-прежнему ищет грабителей.
Газета пишет, что с начала 2023 года число жалоб на ограбления в Чикаго выросло на 23% по сравнению с прошлым годом, а число жалоб на угоны – на 99%.
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