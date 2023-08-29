https://ria.ru/20230829/remont-1892920180.html

Ремонт ям во дворах проведут в 28 округах Подмосковья

Ремонт ям во дворах проведут в 28 округах Подмосковья - РИА Новости, 29.08.2023

Ремонт ям во дворах проведут в 28 округах Подмосковья

В рамках второго этапа плана ремонта ям в подмосковных дворах отремонтировали свыше 165 тысяч километров асфальта. В текущем году планируют привести в порядок... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T15:22

2023-08-29T15:22

2023-08-29T15:22

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. В рамках второго этапа плана ремонта ям в подмосковных дворах отремонтировали свыше 165 тысяч километров асфальта. В текущем году планируют привести в порядок еще 224 тысячи квадратных метров покрытия. Такой информацией поделилась руководитель главного управления содержания территорий Подмосковья Светлана Аипова. Об этом сообщил телеканал "360".Работы полностью завершились в Чехове, Подольске, Егорьевске, Коломне, Молодежном, Лыткарине, Зарайске, Химках и Шаховской."Приближаются к окончанию работ в Щелкове, где отремонтировано уже более 7,6 тысячи квадратных метров, в Клину – 57 ям, в Электростали –17 и в Ступине – 10. Однако есть муниципалитеты, кому необходимо подтянуться, особенно там, где выполнено менее 30% работ, в их числе Одинцовский, Дмитровский, Серпухов, Павловский Посад", – отметила чиновница.Во время первой волны в регионе отремонтировали свыше 353 тысяч квадратных метров дорог во дворах и внутридворовых проездах. Работы провели в 39 округах.

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)