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Ремонт ям во дворах проведут в 28 округах Подмосковья - РИА Новости, 29.08.2023
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Новости Подмосковья
 
15:22 29.08.2023
https://ria.ru/20230829/remont-1892920180.html
Ремонт ям во дворах проведут в 28 округах Подмосковья
Ремонт ям во дворах проведут в 28 округах Подмосковья - РИА Новости, 29.08.2023
Ремонт ям во дворах проведут в 28 округах Подмосковья
В рамках второго этапа плана ремонта ям в подмосковных дворах отремонтировали свыше 165 тысяч километров асфальта. В текущем году планируют привести в порядок... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T15:22
2023-08-29T15:22
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. В рамках второго этапа плана ремонта ям в подмосковных дворах отремонтировали свыше 165 тысяч километров асфальта. В текущем году планируют привести в порядок еще 224 тысячи квадратных метров покрытия. Такой информацией поделилась руководитель главного управления содержания территорий Подмосковья Светлана Аипова. Об этом сообщил телеканал "360".Работы полностью завершились в Чехове, Подольске, Егорьевске, Коломне, Молодежном, Лыткарине, Зарайске, Химках и Шаховской."Приближаются к окончанию работ в Щелкове, где отремонтировано уже более 7,6 тысячи квадратных метров, в Клину – 57 ям, в Электростали –17 и в Ступине – 10. Однако есть муниципалитеты, кому необходимо подтянуться, особенно там, где выполнено менее 30% работ, в их числе Одинцовский, Дмитровский, Серпухов, Павловский Посад", – отметила чиновница.Во время первой волны в регионе отремонтировали свыше 353 тысяч квадратных метров дорог во дворах и внутридворовых проездах. Работы провели в 39 округах.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Ремонт ям во дворах проведут в 28 округах Подмосковья

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкРабочий заделывает яму
Рабочий заделывает яму - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. В рамках второго этапа плана ремонта ям в подмосковных дворах отремонтировали свыше 165 тысяч километров асфальта. В текущем году планируют привести в порядок еще 224 тысячи квадратных метров покрытия. Такой информацией поделилась руководитель главного управления содержания территорий Подмосковья Светлана Аипова. Об этом сообщил телеканал "360".
Работы полностью завершились в Чехове, Подольске, Егорьевске, Коломне, Молодежном, Лыткарине, Зарайске, Химках и Шаховской.
«
"Приближаются к окончанию работ в Щелкове, где отремонтировано уже более 7,6 тысячи квадратных метров, в Клину – 57 ям, в Электростали –17 и в Ступине – 10. Однако есть муниципалитеты, кому необходимо подтянуться, особенно там, где выполнено менее 30% работ, в их числе Одинцовский, Дмитровский, Серпухов, Павловский Посад", – отметила чиновница.
Во время первой волны в регионе отремонтировали свыше 353 тысяч квадратных метров дорог во дворах и внутридворовых проездах. Работы провели в 39 округах.
 
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