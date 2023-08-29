https://ria.ru/20230829/reforma-1892909015.html
Во Франции потребовали провести референдум по пенсионной реформе
Во Франции потребовали провести референдум по пенсионной реформе - РИА Новости, 29.08.2023
Во Франции потребовали провести референдум по пенсионной реформе
Глава крупнейшего профсоюза Франции "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) потребовала от президента Франции Эммануэля Макрона провести референдум по пенсионной... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T14:49
2023-08-29T14:49
2023-08-29T15:08
франция
эммануэль макрон
элизабет борн
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ПАРИЖ, 29 авг - РИА Новости. Глава крупнейшего профсоюза Франции "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) потребовала от президента Франции Эммануэля Макрона провести референдум по пенсионной реформе. "Я с интересом послушала слова о референдуме, и первая тема, по которой его стоит организовать, - это пенсионная реформа, потому что она по-прежнему нас не устраивает", - сказала глава CGT Софи Бине в обращении к журналистам, транслировавшемся в эфире телеканала BFMTV. Позже во вторник должна состояться первая встреча профсоюзного лидера и президента. "Я ему скажу, что пора спуститься из его башни из слоновой кости", - сказала Бине. Она отметила, что намерена указать на "репрессии" в отношении профсоюзов после того, как в конце августа глава отделения CGT, отвечающего за энергетику (CGT Mines-Energie), Себастьян Менеплие был вызван в жандармерию в связи с обвинениями в отключении электричества в ходе манифестации против пенсионной реформы. На прошлой неделе профсоюзы Франции встретились впервые после летних каникул и безуспешных протестов против пенсионной реформы, которая должна вступить в силу 1 сентября. Они призывают к манифестации 13 октября, чтобы потребовать от правительства увеличения зарплат на фоне инфляции, выступить за равенство мужчин и женщин, а также за улучшение работы общественных служб. Ранее Макрон в интервью изданию Point сообщил, что в среду намерен собрать лидеров всех правительственных партий, чтобы обсудить ключевые реформы, отметив, что не исключает возможности прибегнуть к референдуму по ряду проектов. В апреле премьер-министр Франции Элизабет Борн провела непопулярную реформу, предполагающую повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет, без голосования в парламенте, боясь не получить поддержки депутатов Нацсобрания, где у президента нет абсолютного большинства. Для этого она воспользовалась "конституционным оружием" - статьей 49.3 главного закона страны, позволяющего кабмину в крайних случаях проводить законы в обход парламента. Закон о пенсионной реформе предполагает повышение пенсионного возраста в стране и отмену "специальных" режимов для ряда трудных профессий. Власти начнут повышать пенсионный возраст на три месяца в год с 1 сентября 2023 года. Реформа вызвала волну массовых протестов по всей Франции, некоторые из них собирали более миллиона участников.
https://ria.ru/20230316/melanshon-1858421906.html
https://ria.ru/20230320/evropa-1858960799.html
https://ria.ru/20230515/makron-1872029266.html
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франция, эммануэль макрон, элизабет борн
Франция, Эммануэль Макрон, Элизабет Борн
Во Франции потребовали провести референдум по пенсионной реформе
Глава профсоюза потребовала от Макрона провести референдум по пенсионной реформе
ПАРИЖ, 29 авг - РИА Новости.
Глава крупнейшего профсоюза Франции "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) потребовала
от президента Франции Эммануэля Макрона провести референдум по пенсионной реформе.
"Я с интересом послушала слова о референдуме, и первая тема, по которой его стоит организовать, - это пенсионная реформа, потому что она по-прежнему нас не устраивает", - сказала глава CGT Софи Бине в обращении к журналистам, транслировавшемся в эфире телеканала BFMTV.
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Позже во вторник должна состояться первая встреча профсоюзного лидера и президента.
"Я ему скажу, что пора спуститься из его башни из слоновой кости", - сказала Бине.
Она отметила, что намерена указать на "репрессии" в отношении профсоюзов после того, как в конце августа глава отделения CGT, отвечающего за энергетику (CGT Mines-Energie), Себастьян Менеплие был вызван в жандармерию в связи с обвинениями в отключении электричества в ходе манифестации против пенсионной реформы.
На прошлой неделе профсоюзы Франции встретились впервые после летних каникул и безуспешных протестов против пенсионной реформы, которая должна вступить в силу 1 сентября. Они призывают к манифестации 13 октября, чтобы потребовать от правительства увеличения зарплат на фоне инфляции, выступить за равенство мужчин и женщин, а также за улучшение работы общественных служб.
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Ранее Макрон в интервью изданию Point сообщил, что в среду намерен собрать лидеров всех правительственных партий, чтобы обсудить ключевые реформы, отметив, что не исключает возможности прибегнуть к референдуму по ряду проектов.
В апреле премьер-министр Франции Элизабет Борн
провела непопулярную реформу, предполагающую повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет, без голосования в парламенте, боясь не получить поддержки депутатов Нацсобрания, где у президента нет абсолютного большинства. Для этого она воспользовалась "конституционным оружием" - статьей 49.3 главного закона страны, позволяющего кабмину в крайних случаях проводить законы в обход парламента. Закон о пенсионной реформе предполагает повышение пенсионного возраста в стране и отмену "специальных" режимов для ряда трудных профессий. Власти начнут повышать пенсионный возраст на три месяца в год с 1 сентября 2023 года. Реформа вызвала волну массовых протестов по всей Франции, некоторые из них собирали более миллиона участников.
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