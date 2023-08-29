Рейтинг@Mail.ru
Во Франции потребовали провести референдум по пенсионной реформе - РИА Новости, 29.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:49 29.08.2023 (обновлено: 15:08 29.08.2023)
https://ria.ru/20230829/reforma-1892909015.html
Во Франции потребовали провести референдум по пенсионной реформе
Во Франции потребовали провести референдум по пенсионной реформе - РИА Новости, 29.08.2023
Во Франции потребовали провести референдум по пенсионной реформе
Глава крупнейшего профсоюза Франции "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) потребовала от президента Франции Эммануэля Макрона провести референдум по пенсионной... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T14:49
2023-08-29T15:08
франция
эммануэль макрон
элизабет борн
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1e/1813197242_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_fcc28213dc25e2fe9e0e2b67e8a19cde.jpg
ПАРИЖ, 29 авг - РИА Новости. Глава крупнейшего профсоюза Франции "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) потребовала от президента Франции Эммануэля Макрона провести референдум по пенсионной реформе. "Я с интересом послушала слова о референдуме, и первая тема, по которой его стоит организовать, - это пенсионная реформа, потому что она по-прежнему нас не устраивает", - сказала глава CGT Софи Бине в обращении к журналистам, транслировавшемся в эфире телеканала BFMTV. Позже во вторник должна состояться первая встреча профсоюзного лидера и президента. "Я ему скажу, что пора спуститься из его башни из слоновой кости", - сказала Бине. Она отметила, что намерена указать на "репрессии" в отношении профсоюзов после того, как в конце августа глава отделения CGT, отвечающего за энергетику (CGT Mines-Energie), Себастьян Менеплие был вызван в жандармерию в связи с обвинениями в отключении электричества в ходе манифестации против пенсионной реформы. На прошлой неделе профсоюзы Франции встретились впервые после летних каникул и безуспешных протестов против пенсионной реформы, которая должна вступить в силу 1 сентября. Они призывают к манифестации 13 октября, чтобы потребовать от правительства увеличения зарплат на фоне инфляции, выступить за равенство мужчин и женщин, а также за улучшение работы общественных служб. Ранее Макрон в интервью изданию Point сообщил, что в среду намерен собрать лидеров всех правительственных партий, чтобы обсудить ключевые реформы, отметив, что не исключает возможности прибегнуть к референдуму по ряду проектов. В апреле премьер-министр Франции Элизабет Борн провела непопулярную реформу, предполагающую повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет, без голосования в парламенте, боясь не получить поддержки депутатов Нацсобрания, где у президента нет абсолютного большинства. Для этого она воспользовалась "конституционным оружием" - статьей 49.3 главного закона страны, позволяющего кабмину в крайних случаях проводить законы в обход парламента. Закон о пенсионной реформе предполагает повышение пенсионного возраста в стране и отмену "специальных" режимов для ряда трудных профессий. Власти начнут повышать пенсионный возраст на три месяца в год с 1 сентября 2023 года. Реформа вызвала волну массовых протестов по всей Франции, некоторые из них собирали более миллиона участников.
https://ria.ru/20230316/melanshon-1858421906.html
https://ria.ru/20230320/evropa-1858960799.html
https://ria.ru/20230515/makron-1872029266.html
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1e/1813197242_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_068360efcd4ed4a54224a3f7d49faae8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
франция, эммануэль макрон, элизабет борн
Франция, Эммануэль Макрон, Элизабет Борн
Во Франции потребовали провести референдум по пенсионной реформе

Глава профсоюза потребовала от Макрона провести референдум по пенсионной реформе

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГорода мира. Париж
Города мира. Париж - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Города мира. Париж. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 29 авг - РИА Новости. Глава крупнейшего профсоюза Франции "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) потребовала от президента Франции Эммануэля Макрона провести референдум по пенсионной реформе.
"Я с интересом послушала слова о референдуме, и первая тема, по которой его стоит организовать, - это пенсионная реформа, потому что она по-прежнему нас не устраивает", - сказала глава CGT Софи Бине в обращении к журналистам, транслировавшемся в эфире телеканала BFMTV.
Жан-Люк Меланшон - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
Меланшон назвал принятую во Франции пенсионную реформу незаконной
16 марта, 19:23
Позже во вторник должна состояться первая встреча профсоюзного лидера и президента.
"Я ему скажу, что пора спуститься из его башни из слоновой кости", - сказала Бине.
Она отметила, что намерена указать на "репрессии" в отношении профсоюзов после того, как в конце августа глава отделения CGT, отвечающего за энергетику (CGT Mines-Energie), Себастьян Менеплие был вызван в жандармерию в связи с обвинениями в отключении электричества в ходе манифестации против пенсионной реформы.
На прошлой неделе профсоюзы Франции встретились впервые после летних каникул и безуспешных протестов против пенсионной реформы, которая должна вступить в силу 1 сентября. Они призывают к манифестации 13 октября, чтобы потребовать от правительства увеличения зарплат на фоне инфляции, выступить за равенство мужчин и женщин, а также за улучшение работы общественных служб.
Неубранный мусор на улице в Париже - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
Королевство крыс: Европа сдалась хаосу
20 марта, 08:00
Ранее Макрон в интервью изданию Point сообщил, что в среду намерен собрать лидеров всех правительственных партий, чтобы обсудить ключевые реформы, отметив, что не исключает возможности прибегнуть к референдуму по ряду проектов.
В апреле премьер-министр Франции Элизабет Борн провела непопулярную реформу, предполагающую повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет, без голосования в парламенте, боясь не получить поддержки депутатов Нацсобрания, где у президента нет абсолютного большинства. Для этого она воспользовалась "конституционным оружием" - статьей 49.3 главного закона страны, позволяющего кабмину в крайних случаях проводить законы в обход парламента. Закон о пенсионной реформе предполагает повышение пенсионного возраста в стране и отмену "специальных" режимов для ряда трудных профессий. Власти начнут повышать пенсионный возраст на три месяца в год с 1 сентября 2023 года. Реформа вызвала волну массовых протестов по всей Франции, некоторые из них собирали более миллиона участников.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
Макрон не согласился с характеристикой, которую ему дали французы
15 мая, 23:51
 
ФранцияЭммануэль МакронЭлизабет Борн
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала