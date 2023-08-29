Рейтинг@Mail.ru
СК раскрыл статью, по которой расследуется гибель школьницы на Урале - РИА Новости, 29.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:48 29.08.2023
https://ria.ru/20230829/rassledovanie-1892827294.html
СК раскрыл статью, по которой расследуется гибель школьницы на Урале
СК раскрыл статью, по которой расследуется гибель школьницы на Урале - РИА Новости, 29.08.2023
СК раскрыл статью, по которой расследуется гибель школьницы на Урале
Уголовное дело, заведенное после смерти 16-летней девушки в Каменске-Уральском, расследуется по статье "Убийство", сообщила пресс-служба управления СК по... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T09:48
2023-08-29T09:48
происшествия
валерий горелых
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585294038_0:362:2998:2048_1920x0_80_0_0_4f99dcad6613ea8858f09e49fb62c3ca.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 авг – РИА Новости. Уголовное дело, заведенное после смерти 16-летней девушки в Каменске-Уральском, расследуется по статье "Убийство", сообщила пресс-служба управления СК по Свердловской области во вторник. "Для того, чтобы наиболее тщательно установить все обстоятельства случившейся трагедии по данному факту... возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)", – говорится в сообщении. Проверяются различные версии произошедшего, в том числе устанавливаются люди, которые попали в поле зрения видеокамер, также проводится судебная медицинская экспертиза для установления давности и точной причины смерти девушки. По информации начальника пресс-службы областного главка МВД Валерия Горелых, вечером 9 августа в полицию Каменска-Уральского поступили сведения о пропаже 16-летней девушки. Накануне выпускница девятого класса вернулась из Екатеринбурга на электричке, куда самостоятельно ездила поступать в педагогический колледж. Ее тело полиция обнаружила в небольшом овраге в 10-20 метрах от тротуарной дорожки, которая пролегает вдоль лесопарковой зоны, примерно в километре от не работавшего в тот день кафе "Арарат". Ранее, 12 августа, следователи отмечали, что после смерти девушки возбуждено уголовное дело, правда, на вопрос РИА Новости, по какой именно статье оно расследуется, в СУСК отвечали, что не могут предоставить подробности. Во вторник местный портал E1.RU опубликовал записи с камер видеонаблюдения, которые предоставил "небезразличный человек" – на кадрах заметно, что за девушкой по пятам следует велосипедист. Отец погибшей считает, что следствие бездействует.
https://ria.ru/20230810/devushka-1889202722.html
https://ria.ru/20230726/krasnodar-1886390482.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585294038_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d84ab9c2350a06e593bb078144e7efcb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Валерий Горелых, Следственный комитет России (СК РФ)
СК раскрыл статью, по которой расследуется гибель школьницы на Урале

Дело, заведенное после смерти девушки на Урале, расследуется по статье убийство

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета на дороге
Автомобиль Следственного комитета на дороге - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета на дороге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 авг – РИА Новости. Уголовное дело, заведенное после смерти 16-летней девушки в Каменске-Уральском, расследуется по статье "Убийство", сообщила пресс-служба управления СК по Свердловской области во вторник.
"Для того, чтобы наиболее тщательно установить все обстоятельства случившейся трагедии по данному факту... возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)", – говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
На Урале нашли в лесу тело 16-летней девушки
10 августа, 08:32
Проверяются различные версии произошедшего, в том числе устанавливаются люди, которые попали в поле зрения видеокамер, также проводится судебная медицинская экспертиза для установления давности и точной причины смерти девушки.
По информации начальника пресс-службы областного главка МВД Валерия Горелых, вечером 9 августа в полицию Каменска-Уральского поступили сведения о пропаже 16-летней девушки. Накануне выпускница девятого класса вернулась из Екатеринбурга на электричке, куда самостоятельно ездила поступать в педагогический колледж.
Ее тело полиция обнаружила в небольшом овраге в 10-20 метрах от тротуарной дорожки, которая пролегает вдоль лесопарковой зоны, примерно в километре от не работавшего в тот день кафе "Арарат".
Ранее, 12 августа, следователи отмечали, что после смерти девушки возбуждено уголовное дело, правда, на вопрос РИА Новости, по какой именно статье оно расследуется, в СУСК отвечали, что не могут предоставить подробности.
Во вторник местный портал E1.RU опубликовал записи с камер видеонаблюдения, которые предоставил "небезразличный человек" – на кадрах заметно, что за девушкой по пятам следует велосипедист. Отец погибшей считает, что следствие бездействует.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
Пропавшую в Краснодаре девушку нашли живой в Воронеже
26 июля, 14:37
 
ПроисшествияВалерий ГорелыхСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала