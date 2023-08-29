https://ria.ru/20230829/rassledovanie-1892827294.html
СК раскрыл статью, по которой расследуется гибель школьницы на Урале
СК раскрыл статью, по которой расследуется гибель школьницы на Урале - РИА Новости, 29.08.2023
СК раскрыл статью, по которой расследуется гибель школьницы на Урале
Уголовное дело, заведенное после смерти 16-летней девушки в Каменске-Уральском, расследуется по статье "Убийство", сообщила пресс-служба управления СК по... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T09:48
2023-08-29T09:48
2023-08-29T09:48
происшествия
валерий горелых
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 авг – РИА Новости. Уголовное дело, заведенное после смерти 16-летней девушки в Каменске-Уральском, расследуется по статье "Убийство", сообщила пресс-служба управления СК по Свердловской области во вторник. "Для того, чтобы наиболее тщательно установить все обстоятельства случившейся трагедии по данному факту... возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)", – говорится в сообщении. Проверяются различные версии произошедшего, в том числе устанавливаются люди, которые попали в поле зрения видеокамер, также проводится судебная медицинская экспертиза для установления давности и точной причины смерти девушки. По информации начальника пресс-службы областного главка МВД Валерия Горелых, вечером 9 августа в полицию Каменска-Уральского поступили сведения о пропаже 16-летней девушки. Накануне выпускница девятого класса вернулась из Екатеринбурга на электричке, куда самостоятельно ездила поступать в педагогический колледж. Ее тело полиция обнаружила в небольшом овраге в 10-20 метрах от тротуарной дорожки, которая пролегает вдоль лесопарковой зоны, примерно в километре от не работавшего в тот день кафе "Арарат". Ранее, 12 августа, следователи отмечали, что после смерти девушки возбуждено уголовное дело, правда, на вопрос РИА Новости, по какой именно статье оно расследуется, в СУСК отвечали, что не могут предоставить подробности. Во вторник местный портал E1.RU опубликовал записи с камер видеонаблюдения, которые предоставил "небезразличный человек" – на кадрах заметно, что за девушкой по пятам следует велосипедист. Отец погибшей считает, что следствие бездействует.
https://ria.ru/20230810/devushka-1889202722.html
https://ria.ru/20230726/krasnodar-1886390482.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Валерий Горелых, Следственный комитет России (СК РФ)
СК раскрыл статью, по которой расследуется гибель школьницы на Урале
Дело, заведенное после смерти девушки на Урале, расследуется по статье убийство
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 авг – РИА Новости.
Уголовное дело, заведенное после смерти 16-летней девушки в Каменске-Уральском, расследуется по статье "Убийство", сообщила пресс-служба
управления СК по Свердловской области во вторник.
"Для того, чтобы наиболее тщательно установить все обстоятельства случившейся трагедии по данному факту... возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)", – говорится в сообщении.
На Урале нашли в лесу тело 16-летней девушки
Проверяются различные версии произошедшего, в том числе устанавливаются люди, которые попали в поле зрения видеокамер, также проводится судебная медицинская экспертиза для установления давности и точной причины смерти девушки.
По информации начальника пресс-службы областного главка МВД Валерия Горелых
, вечером 9 августа в полицию Каменска-Уральского поступили сведения о пропаже 16-летней девушки. Накануне выпускница девятого класса вернулась из Екатеринбурга на электричке, куда самостоятельно ездила поступать в педагогический колледж.
Ее тело полиция обнаружила в небольшом овраге в 10-20 метрах от тротуарной дорожки, которая пролегает вдоль лесопарковой зоны, примерно в километре от не работавшего в тот день кафе "Арарат".
Ранее, 12 августа, следователи отмечали, что после смерти девушки возбуждено уголовное дело, правда, на вопрос РИА Новости, по какой именно статье оно расследуется, в СУСК отвечали, что не могут предоставить подробности.
Во вторник местный портал E1.RU опубликовал записи с камер видеонаблюдения, которые предоставил "небезразличный человек" – на кадрах заметно, что за девушкой по пятам следует велосипедист. Отец погибшей считает, что следствие бездействует.
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