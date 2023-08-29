https://ria.ru/20230829/rassledovanie-1892827294.html

СК раскрыл статью, по которой расследуется гибель школьницы на Урале

СК раскрыл статью, по которой расследуется гибель школьницы на Урале - РИА Новости, 29.08.2023

СК раскрыл статью, по которой расследуется гибель школьницы на Урале

Уголовное дело, заведенное после смерти 16-летней девушки в Каменске-Уральском, расследуется по статье "Убийство", сообщила пресс-служба управления СК по... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T09:48

2023-08-29T09:48

2023-08-29T09:48

происшествия

валерий горелых

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585294038_0:362:2998:2048_1920x0_80_0_0_4f99dcad6613ea8858f09e49fb62c3ca.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 авг – РИА Новости. Уголовное дело, заведенное после смерти 16-летней девушки в Каменске-Уральском, расследуется по статье "Убийство", сообщила пресс-служба управления СК по Свердловской области во вторник. "Для того, чтобы наиболее тщательно установить все обстоятельства случившейся трагедии по данному факту... возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)", – говорится в сообщении. Проверяются различные версии произошедшего, в том числе устанавливаются люди, которые попали в поле зрения видеокамер, также проводится судебная медицинская экспертиза для установления давности и точной причины смерти девушки. По информации начальника пресс-службы областного главка МВД Валерия Горелых, вечером 9 августа в полицию Каменска-Уральского поступили сведения о пропаже 16-летней девушки. Накануне выпускница девятого класса вернулась из Екатеринбурга на электричке, куда самостоятельно ездила поступать в педагогический колледж. Ее тело полиция обнаружила в небольшом овраге в 10-20 метрах от тротуарной дорожки, которая пролегает вдоль лесопарковой зоны, примерно в километре от не работавшего в тот день кафе "Арарат". Ранее, 12 августа, следователи отмечали, что после смерти девушки возбуждено уголовное дело, правда, на вопрос РИА Новости, по какой именно статье оно расследуется, в СУСК отвечали, что не могут предоставить подробности. Во вторник местный портал E1.RU опубликовал записи с камер видеонаблюдения, которые предоставил "небезразличный человек" – на кадрах заметно, что за девушкой по пятам следует велосипедист. Отец погибшей считает, что следствие бездействует.

https://ria.ru/20230810/devushka-1889202722.html

https://ria.ru/20230726/krasnodar-1886390482.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф)