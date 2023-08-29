https://ria.ru/20230829/ramasvami-1893031234.html

Трамп оценил перспективы Рамасвами в качестве своего вице-президента

Трамп оценил перспективы Рамасвами в качестве своего вице-президента - РИА Новости, 29.08.2023

Трамп оценил перспективы Рамасвами в качестве своего вице-президента

Бывший президент США Дональд Трамп на вопрос о возможности сделать своим вице-президентом другого кандидата на пост американского лидера - Вивека Рамасвами -... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T22:55

2023-08-29T22:55

2023-08-29T22:55

в мире

сша

вивек рамасвами

дональд трамп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876146635_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d514ae9177bd333b38dce447268bd647.jpg

ВАШИНГТОН, 29 авг - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп на вопрос о возможности сделать своим вице-президентом другого кандидата на пост американского лидера - Вивека Рамасвами - заявил, что видит его "в каком-то качестве". "Он умный парень, молодой, талантливый, очень образованный, у него хорошая энергетика. И он может быть кем-то в какой-то форме, думаю, он будет очень хорош", - сказал Трамп в интервью радиоведущему Гленну Беку. Так Трамп ответил на вопрос о том, думал ли он о республиканце Рамасвами в качестве своего вице-президента в случае, если выиграет выборы. Трамп отметил, что Рамасвами хорошо о нем отзывается. "Я думаю, он отличный", - сказал бывший президент.

https://ria.ru/20230829/tramp-1893030104.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, вивек рамасвами, дональд трамп