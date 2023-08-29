https://ria.ru/20230829/ramasvami-1893031234.html
Трамп оценил перспективы Рамасвами в качестве своего вице-президента
Трамп оценил перспективы Рамасвами в качестве своего вице-президента - РИА Новости, 29.08.2023
Трамп оценил перспективы Рамасвами в качестве своего вице-президента
Бывший президент США Дональд Трамп на вопрос о возможности сделать своим вице-президентом другого кандидата на пост американского лидера - Вивека Рамасвами -... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T22:55
2023-08-29T22:55
2023-08-29T22:55
в мире
сша
вивек рамасвами
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 29 авг - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп на вопрос о возможности сделать своим вице-президентом другого кандидата на пост американского лидера - Вивека Рамасвами - заявил, что видит его "в каком-то качестве". "Он умный парень, молодой, талантливый, очень образованный, у него хорошая энергетика. И он может быть кем-то в какой-то форме, думаю, он будет очень хорош", - сказал Трамп в интервью радиоведущему Гленну Беку. Так Трамп ответил на вопрос о том, думал ли он о республиканце Рамасвами в качестве своего вице-президента в случае, если выиграет выборы. Трамп отметил, что Рамасвами хорошо о нем отзывается. "Я думаю, он отличный", - сказал бывший президент.
https://ria.ru/20230829/tramp-1893030104.html
сша
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, вивек рамасвами, дональд трамп
В мире, США, Вивек Рамасвами, Дональд Трамп
Трамп оценил перспективы Рамасвами в качестве своего вице-президента
Трамп допустил, что кандидат в лидеры США Рамасвами станет его вице-президентом