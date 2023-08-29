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Это ошибка. В США пожалели о провальной попытке уничтожить Россию - РИА Новости, 29.08.2023
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04:10 29.08.2023
https://ria.ru/20230829/proval-1892807105.html
Это ошибка. В США пожалели о провальной попытке уничтожить Россию
Это ошибка. В США пожалели о провальной попытке уничтожить Россию - РИА Новости, 29.08.2023
Это ошибка. В США пожалели о провальной попытке уничтожить Россию
Эскалация конфликта на Украине стала провальной попыткой Запада уничтожить Россию. Об этом в интервью Youtube-каналу Redacted рассказал экс-советник главы... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T04:10
2023-08-29T04:10
в мире
украина
россия
сша
вооруженные силы украины
пентагон
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Эскалация конфликта на Украине стала провальной попыткой Запада уничтожить Россию. Об этом в интервью Youtube-каналу Redacted рассказал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор."Вашингтон спровоцировал его (Путина. — Прим. ред.) на украинский конфликт. Они были в восхищении, когда он вошел на территорию Украины, так как они пришли к ошибочному заключению, что это их возможность уничтожить Россию", — поделился экс-советник.Он добавил, что страны Запада просчитались, рассчитывая на поражение России. По словам полковника, в апреле, когда западные союзники Украины убедили Зеленского отказаться от идеи мирных переговоров, Россия сменила свою стратегию и перешла в масштабную оборону, во время которой ВСУ понесли колоссальные потери.Ранее Дуглас Макгрегор заявил, что США могут ввести войска на Украину из-за успехов, достигнутых российскими войсками. Он также предупредил западное руководство о том, что нельзя вторгаться на территорию Западной Украины, так как США не обладают достаточным количеством боеприпасов для подобной операции.
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в мире, украина, россия, сша, вооруженные силы украины, пентагон
В мире, Украина, Россия, США, Вооруженные силы Украины, Пентагон
Это ошибка. В США пожалели о провальной попытке уничтожить Россию

Макгрегор назвал украинский конфликт провальной попыткой США уничтожить Россию

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Эскалация конфликта на Украине стала провальной попыткой Запада уничтожить Россию. Об этом в интервью Youtube-каналу Redacted рассказал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
«
"Вашингтон спровоцировал его (Путина. — Прим. ред.) на украинский конфликт. Они были в восхищении, когда он вошел на территорию Украины, так как они пришли к ошибочному заключению, что это их возможность уничтожить Россию", — поделился экс-советник.
Он добавил, что страны Запада просчитались, рассчитывая на поражение России. По словам полковника, в апреле, когда западные союзники Украины убедили Зеленского отказаться от идеи мирных переговоров, Россия сменила свою стратегию и перешла в масштабную оборону, во время которой ВСУ понесли колоссальные потери.
Ранее Дуглас Макгрегор заявил, что США могут ввести войска на Украину из-за успехов, достигнутых российскими войсками. Он также предупредил западное руководство о том, что нельзя вторгаться на территорию Западной Украины, так как США не обладают достаточным количеством боеприпасов для подобной операции.
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