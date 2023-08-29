https://ria.ru/20230829/proval-1892807105.html

Это ошибка. В США пожалели о провальной попытке уничтожить Россию

Это ошибка. В США пожалели о провальной попытке уничтожить Россию - РИА Новости, 29.08.2023

Это ошибка. В США пожалели о провальной попытке уничтожить Россию

Эскалация конфликта на Украине стала провальной попыткой Запада уничтожить Россию. Об этом в интервью Youtube-каналу Redacted рассказал экс-советник главы... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T04:10

2023-08-29T04:10

2023-08-29T04:10

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вооруженные силы украины

пентагон

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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Эскалация конфликта на Украине стала провальной попыткой Запада уничтожить Россию. Об этом в интервью Youtube-каналу Redacted рассказал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор."Вашингтон спровоцировал его (Путина. — Прим. ред.) на украинский конфликт. Они были в восхищении, когда он вошел на территорию Украины, так как они пришли к ошибочному заключению, что это их возможность уничтожить Россию", — поделился экс-советник.Он добавил, что страны Запада просчитались, рассчитывая на поражение России. По словам полковника, в апреле, когда западные союзники Украины убедили Зеленского отказаться от идеи мирных переговоров, Россия сменила свою стратегию и перешла в масштабную оборону, во время которой ВСУ понесли колоссальные потери.Ранее Дуглас Макгрегор заявил, что США могут ввести войска на Украину из-за успехов, достигнутых российскими войсками. Он также предупредил западное руководство о том, что нельзя вторгаться на территорию Западной Украины, так как США не обладают достаточным количеством боеприпасов для подобной операции.

https://ria.ru/20230828/proval-1892590074.html

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в мире, украина, россия, сша, вооруженные силы украины, пентагон