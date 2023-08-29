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Индия выразила Китаю протест из-за "стандартной карты" - РИА Новости, 29.08.2023
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18:05 29.08.2023 (обновлено: 18:18 29.08.2023)
https://ria.ru/20230829/protest-1892987810.html
Индия выразила Китаю протест из-за "стандартной карты"
Индия выразила Китаю протест из-за "стандартной карты" - РИА Новости, 29.08.2023
Индия выразила Китаю протест из-за "стандартной карты"
Индия выразила Китаю протест из-за публикации карты, которая включает ряд индийских территорий, заявил официальный представитель МИД Ариндам Багчи. РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T18:05
2023-08-29T18:18
китай
индия
аруначал-прадеш
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НЬЮ-ДЕЛИ, 29 авг – РИА Новости. Индия выразила Китаю протест из-за публикации карты, которая включает ряд индийских территорий, заявил официальный представитель МИД Ариндам Багчи. "Сегодня мы выразили решительный протест по дипломатическим каналам китайской стороне по поводу так называемой "стандартной карты" Китая 2023 года, которая претендует на территорию Индии. Мы отвергаем эти утверждения, поскольку они не имеют под собой никаких оснований. Такие шаги китайской стороны только усложняют решение пограничного вопроса", - заявил Багчи. Китай в понедельник опубликовал издание своей "стандартной карты" 2023 года со спорными районами. На карте, также опубликованной Global Times, был изображен штат Аруначал-Прадеш, который Китай называет Южным Тибетом, и регион Аксай-Чин в Ладакхе, оккупированный Китаем во время войны 1962 года. Индия неоднократно заявляла Китаю, что "Аруначал-Прадеш был, есть и всегда останется неотъемлемой частью Индии". На карте также были отражены претензии Китая на остров Тайвань и "линия с девятью штрихами", отражающая претензии Китая на большую часть Южно-Китайского моря. Между Индией и Китаем существует давний территориальный спор о принадлежности почти 60 тысяч квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш, а также участка горной территории на севере Кашмира. Линия фактического контроля, заменяющая в этом регионе границу между странами, проходит в регионе Ладакх. Осенью 1962 года этот спор даже перерос в пограничную войну. Новое обострение началось в Ладакхе в мае 2020 года, когда в районе озера Пангонг произошел ряд столкновений между военными Китая и Индии, после чего Нью-Дели и Пекин усилили военное присутствие в регионе. В феврале 2021 года большая часть перемещенных в регион войск была отведена и стороны продолжили переговоры. В начале сентября 2022 года Индия и Китай также провели новый этап отвода войск на границе, но не решили всех вопросов по границе, в связи с чем переговоры продолжаются. В настоящее время по обе стороны индийско-китайской границы по-прежнему дислоцированы 50–60 тысяч военнослужащих.
https://ria.ru/20230623/politika-1880095985.html
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китай, индия, аруначал-прадеш
Китай, Индия, Аруначал-Прадеш
Индия выразила Китаю протест из-за "стандартной карты"

Индия выразила протест Китаю из-за публикации карты со спорными территориями

© AFP 2023 / ARUN SANKARИндийский пограничный пост на границе с Китаем в Кхинземане в штате Аруначал-Прадеш
Индийский пограничный пост на границе с Китаем в Кхинземане в штате Аруначал-Прадеш - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© AFP 2023 / ARUN SANKAR
Индийский пограничный пост на границе с Китаем в Кхинземане в штате Аруначал-Прадеш. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 29 авг – РИА Новости. Индия выразила Китаю протест из-за публикации карты, которая включает ряд индийских территорий, заявил официальный представитель МИД Ариндам Багчи.
"Сегодня мы выразили решительный протест по дипломатическим каналам китайской стороне по поводу так называемой "стандартной карты" Китая 2023 года, которая претендует на территорию Индии. Мы отвергаем эти утверждения, поскольку они не имеют под собой никаких оснований. Такие шаги китайской стороны только усложняют решение пограничного вопроса", - заявил Багчи.
Стандартная карта Китая, опубликованная Министерством природных ресурсов КНР
Стандартная карта Китая, опубликованная Министерством природных ресурсов КНР
Стандартная карта Китая, опубликованная Министерством природных ресурсов КНР
Китай в понедельник опубликовал издание своей "стандартной карты" 2023 года со спорными районами. На карте, также опубликованной Global Times, был изображен штат Аруначал-Прадеш, который Китай называет Южным Тибетом, и регион Аксай-Чин в Ладакхе, оккупированный Китаем во время войны 1962 года. Индия неоднократно заявляла Китаю, что "Аруначал-Прадеш был, есть и всегда останется неотъемлемой частью Индии". На карте также были отражены претензии Китая на остров Тайвань и "линия с девятью штрихами", отражающая претензии Китая на большую часть Южно-Китайского моря.
Между Индией и Китаем существует давний территориальный спор о принадлежности почти 60 тысяч квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш, а также участка горной территории на севере Кашмира. Линия фактического контроля, заменяющая в этом регионе границу между странами, проходит в регионе Ладакх. Осенью 1962 года этот спор даже перерос в пограничную войну.
Новое обострение началось в Ладакхе в мае 2020 года, когда в районе озера Пангонг произошел ряд столкновений между военными Китая и Индии, после чего Нью-Дели и Пекин усилили военное присутствие в регионе. В феврале 2021 года большая часть перемещенных в регион войск была отведена и стороны продолжили переговоры. В начале сентября 2022 года Индия и Китай также провели новый этап отвода войск на границе, но не решили всех вопросов по границе, в связи с чем переговоры продолжаются. В настоящее время по обе стороны индийско-китайской границы по-прежнему дислоцированы 50–60 тысяч военнослужащих.
Президент США Джо Байден и премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
США заявили, что не рассматривают Индию как противовес Китаю
23 июня, 21:15
 
КитайИндияАруначал-Прадеш
 
 
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