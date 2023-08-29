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Молдавские фермеры готовят массовую акцию протеста - РИА Новости, 29.08.2023
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13:21 29.08.2023 (обновлено: 13:26 29.08.2023)
https://ria.ru/20230829/protest-1892888502.html
Молдавские фермеры готовят массовую акцию протеста
Молдавские фермеры готовят массовую акцию протеста - РИА Новости, 29.08.2023
Молдавские фермеры готовят массовую акцию протеста
Молдавские фермеры выйдут 30 августа на акцию протеста в Кишиневе, поскольку правительство не сдержало обещаний, усложнив процедуру получения компенсаций,... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T13:21
2023-08-29T13:26
кишинев
украина
дорин речан
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КИШИНЕВ, 29 авг - РИА Новости. Молдавские фермеры выйдут 30 августа на акцию протеста в Кишиневе, поскольку правительство не сдержало обещаний, усложнив процедуру получения компенсаций, заявил РИА Новости представитель ассоциации "Сила фермеров" Ион Плэмэдялэ. Представители ассоциации "Сила фермеров" 14 августа провели предупредительный пикет у здания правительства, они настаивали на встрече с премьером Дорином Речаном и министром сельского хозяйства Владимиром Болей. В итоге им через полицию передали предложение записаться на прием к премьеру, что аграрии восприняли как "издевательство над народом". Семнадцатого августа члены совета ассоциации смогли встретиться с Болей, чтобы обсудить свои проблемы. Основное требование фермеров касается введения трехмесячного моратория, который запретит банкам и кредиторам начислять пеню за просрочку платы по кредитам. "Да, завтра выходим на протест. Правительство усложнило процесс подачи заявок на получение компенсации за зерно первой группы и на дизтопливо. Будем разбираться. Получается, мы столкнулись с обманом со стороны властей, правительство саботирует процесс предоставления этой помощи, которая и без того минимальна и запаздывает. Надеемся, что Национальная федерация фермеров присоединится к нашему протесту", - сказал Плэмэдялэ. Представитель ассоциации отметил, что аграрии будут пикетировать Агентство по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве и здание минсельхоза. В июне молдавские аграрии вышли на акции протеста, чтобы привлечь внимание властей к своим проблемам. Они выступали за снижение НДС на зерновые, требовали ввести ограничения на импорт зерна с Украины и хотели получить доступ к европейским фондам для сельскохозяйственного сектора и увеличению национального фонда сельскохозяйственного развития. Также фермеры настаивали на выделении им компенсаций. После серии забастовок, в том числе с выводом сельхозтехники в Кишинев, правительство пообещало посодействовать в решении ряда проблем, фермеры объявили перерыв до 1 августа.
https://ria.ru/20230621/moldaviya-1879538610.html
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кишинев, украина, дорин речан
Кишинев, Украина, Дорин Речан
Молдавские фермеры готовят массовую акцию протеста

Молдавские фермеры выйдут 30 августа на акцию протеста в Кишиневе

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкПротестная акция фермеров на одной из улиц в Кишиневе
Протестная акция фермеров на одной из улиц в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© Sputnik / Родион Прока
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Протестная акция фермеров на одной из улиц в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 29 авг - РИА Новости. Молдавские фермеры выйдут 30 августа на акцию протеста в Кишиневе, поскольку правительство не сдержало обещаний, усложнив процедуру получения компенсаций, заявил РИА Новости представитель ассоциации "Сила фермеров" Ион Плэмэдялэ.
Представители ассоциации "Сила фермеров" 14 августа провели предупредительный пикет у здания правительства, они настаивали на встрече с премьером Дорином Речаном и министром сельского хозяйства Владимиром Болей. В итоге им через полицию передали предложение записаться на прием к премьеру, что аграрии восприняли как "издевательство над народом". Семнадцатого августа члены совета ассоциации смогли встретиться с Болей, чтобы обсудить свои проблемы. Основное требование фермеров касается введения трехмесячного моратория, который запретит банкам и кредиторам начислять пеню за просрочку платы по кредитам.
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"Да, завтра выходим на протест. Правительство усложнило процесс подачи заявок на получение компенсации за зерно первой группы и на дизтопливо. Будем разбираться. Получается, мы столкнулись с обманом со стороны властей, правительство саботирует процесс предоставления этой помощи, которая и без того минимальна и запаздывает. Надеемся, что Национальная федерация фермеров присоединится к нашему протесту", - сказал Плэмэдялэ.
Представитель ассоциации отметил, что аграрии будут пикетировать Агентство по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве и здание минсельхоза.
В июне молдавские аграрии вышли на акции протеста, чтобы привлечь внимание властей к своим проблемам. Они выступали за снижение НДС на зерновые, требовали ввести ограничения на импорт зерна с Украины и хотели получить доступ к европейским фондам для сельскохозяйственного сектора и увеличению национального фонда сельскохозяйственного развития. Также фермеры настаивали на выделении им компенсаций. После серии забастовок, в том числе с выводом сельхозтехники в Кишинев, правительство пообещало посодействовать в решении ряда проблем, фермеры объявили перерыв до 1 августа.
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КишиневУкраинаДорин Речан
 
 
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