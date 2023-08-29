https://ria.ru/20230829/proryv-1892915485.html

Застали врасплох. На Западе раскрыли, что Россия устроила ВСУ под Харьковом

Застали врасплох. На Западе раскрыли, что Россия устроила ВСУ под Харьковом - РИА Новости, 29.08.2023

Застали врасплох. На Западе раскрыли, что Россия устроила ВСУ под Харьковом

Украинские военные не ожидали прорыва фронта российскими силами в Харьковской области, пишет британская газета The Guardian. РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T15:08

2023-08-29T15:08

2023-08-29T15:23

политика

россия

вооруженные силы украины

харьковская область

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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Украинские военные не ожидали прорыва фронта российскими силами в Харьковской области, пишет британская газета The Guardian."Этого не должно было произойти. Контрнаступление Украины, начавшееся в июне, было направлено на то, чтобы заставить Россию перейти к обороне. Но в первой половине августа российские войска предприняли наступление на Купянск и его окрестности. <…> Украинцы оказались застигнутыми врасплох, и фронт сдвинулся", — говорится в статье.По данным СМИ, в ВСУ опасаются, что россияне уничтожат их силы в Купянске так же, как это было в Артемовске весной, и выстроят новую линию обороны по реке Оскол.На прошлой неделе глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил РИА Новости, что активные боевые действия идут возле села Синьковка под Купянском. По его словам, ВСУ уже покинули поселок. Министр обороны Украины Алексей Резников накануне также признал продвижение российских войск в Харьковской области.

https://ria.ru/20230829/vsu-1892855959.html

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харьковская область

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политика, россия, вооруженные силы украины, харьковская область