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Тирасполь обвинил Кишинев в деградации приднестровского урегулирования - РИА Новости, 29.08.2023
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18:52 29.08.2023
https://ria.ru/20230829/pridnestrove-1892996982.html
Тирасполь обвинил Кишинев в деградации приднестровского урегулирования
Тирасполь обвинил Кишинев в деградации приднестровского урегулирования - РИА Новости, 29.08.2023
Тирасполь обвинил Кишинев в деградации приднестровского урегулирования
Глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев обвинил власти Молдавии в деградации процесса приднестровского... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T18:52
2023-08-29T18:52
молдавия
кишинев
ссср
виталий игнатьев
обсе
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ТИРАСПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости. Глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев обвинил власти Молдавии в деградации процесса приднестровского урегулирования, сообщила пресс-служба МИД ПМР. "Процесс урегулирования переживает период застоя и деградации по причине блокирования Республикой Молдова механизмов диалога, уклонения от исполнения ранее взятых обязательств, усиления комплексных мер давления на Приднестровье в области экономики, торговли, свободы передвижения, уголовного преследования должностных лиц и жителей ПМР", - приводит пресс-служба слова Игнатьева, которые он произнес на конференции европейско-американских молодых лидеров. Игнатьев выразил обеспокоенность активной милитаризацией Молдавии, назвав это вкладом в эскалацию, а не в мирное разрешение приднестровского конфликта. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последний раунд переговоров состоялся в Братиславе 9-10 октября 2019 года.
https://ria.ru/20230729/pridnestrove-1887045324.html
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молдавия, кишинев, ссср, виталий игнатьев, обсе
Молдавия, Кишинев, СССР, Виталий Игнатьев, ОБСЕ
Тирасполь обвинил Кишинев в деградации приднестровского урегулирования

Глава МИД ПМР обвинил Молдавию в деградации приднестровского урегулирования

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкВид города Тирасполь
Вид города Тирасполь - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
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ТИРАСПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости. Глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев обвинил власти Молдавии в деградации процесса приднестровского урегулирования, сообщила пресс-служба МИД ПМР.
"Процесс урегулирования переживает период застоя и деградации по причине блокирования Республикой Молдова механизмов диалога, уклонения от исполнения ранее взятых обязательств, усиления комплексных мер давления на Приднестровье в области экономики, торговли, свободы передвижения, уголовного преследования должностных лиц и жителей ПМР", - приводит пресс-служба слова Игнатьева, которые он произнес на конференции европейско-американских молодых лидеров.
Игнатьев выразил обеспокоенность активной милитаризацией Молдавии, назвав это вкладом в эскалацию, а не в мирное разрешение приднестровского конфликта.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последний раунд переговоров состоялся в Братиславе 9-10 октября 2019 года.
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МолдавияКишиневСССРВиталий ИгнатьевОБСЕ
 
 
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