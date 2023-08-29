https://ria.ru/20230829/pridnestrove-1892996982.html

Тирасполь обвинил Кишинев в деградации приднестровского урегулирования

Тирасполь обвинил Кишинев в деградации приднестровского урегулирования - РИА Новости, 29.08.2023

Тирасполь обвинил Кишинев в деградации приднестровского урегулирования

Глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев обвинил власти Молдавии в деградации процесса приднестровского... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T18:52

2023-08-29T18:52

2023-08-29T18:52

молдавия

кишинев

ссср

виталий игнатьев

обсе

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ТИРАСПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости. Глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев обвинил власти Молдавии в деградации процесса приднестровского урегулирования, сообщила пресс-служба МИД ПМР. "Процесс урегулирования переживает период застоя и деградации по причине блокирования Республикой Молдова механизмов диалога, уклонения от исполнения ранее взятых обязательств, усиления комплексных мер давления на Приднестровье в области экономики, торговли, свободы передвижения, уголовного преследования должностных лиц и жителей ПМР", - приводит пресс-служба слова Игнатьева, которые он произнес на конференции европейско-американских молодых лидеров. Игнатьев выразил обеспокоенность активной милитаризацией Молдавии, назвав это вкладом в эскалацию, а не в мирное разрешение приднестровского конфликта. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последний раунд переговоров состоялся в Братиславе 9-10 октября 2019 года.

https://ria.ru/20230729/pridnestrove-1887045324.html

молдавия

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молдавия, кишинев, ссср, виталий игнатьев, обсе