https://ria.ru/20230829/priamure-1892836478.html

В Приамурье стартовало строительство крупного маслоэкстракционного завода

В Приамурье стартовало строительство крупного маслоэкстракционного завода - РИА Новости, 29.08.2023

В Приамурье стартовало строительство крупного маслоэкстракционного завода

Губернатор Амурской области Василий Орлов и директор УК "Содружество" Сергей Соколовский в Белогорске во вторник дали старт началу строительства... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T10:40

2023-08-29T10:40

2023-08-29T12:05

экономика

белогорск

россия

василий орлов (губернатор)

газпром

амурская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/10/1839101029_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1fc058c30ccfeb81af6ea5557688f9b5.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 авг – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов и директор УК "Содружество" Сергей Соколовский в Белогорске во вторник дали старт началу строительства маслоэкстракционного завода по переработке сельхозкультур, сообщает правительство Приамурья. Это будет одно из крупнейших предприятий по переработке сельскохозяйственных культур в России. "Содружество" - это мощнейший партнер, номер один в России и лидер мирового масштаба с огромным опытом реализации подобных проектов. Мы очень рады, что инвестор принял решение о строительстве предприятия здесь. Для Амурской области и сельскохозяйственной отрасли - это стратегически важное событие. Напомню, что у нас в прошлом году был рекорд – произвели 1,6 миллиона тонн сои. Задача - выйти на 2 миллиона тонн сои в год. Мы постепенно двигаемся к тому, чтобы перерабатывать 70% этой культуры в регионе. Новый завод сможет перерабатывать 1 миллион тонн сои в год. Кроме того, он важен тем, что он сможет перерабатывать и другие культуры, например, рапс", - сказал Орлов. Как отмечается в сообщении, УК "Содружество" является резидентом ТОР.На новом заводе создадут более 600 рабочих мест. Для специалистов и их семей рядом с предприятием при поддержке федеральных ведомств планируют построить новый жилой микрорайон. Кроме того, занимаются созданием и социальной инфраструктуры, например, возведут новый ФОК с круглогодичным катком при поддержке "Газпрома". Губернатор отметил, что все это в целом даст импульс для развития Белогорска, который является центром сельхозпереработки в регионе. Запустить производство на новом заводе планируется в начале 2026 года, что позволит перерабатывать сою урожая 2025 года. Продукцию будут реализовывать как в России, так и экспортировать в Китай и страны Юго-Восточной Азии. "Предприятие будет полностью автоматизировано и оснащено самым современным оборудованием по переработке масличного сырья. Оборудование планируем закупать в Китае. Опыт такой у нас уже есть. Новый завод помимо сои также сможет перерабатывать рапс и лен, что послужит толчком для развития этих культур на Дальнем Востоке, а также улучшит севооборот, урожайность, а значит, и увеличит объемы производства", - подчеркнул директор ГК "Содружество" Сергей Соколовский. Для подготовки кадров компания-инвестор взаимодействует с ссузами в Белогорске, с вузами в Благовещенске. В следующем году в планах разместить целевой заказ в образовательных учреждениях для подготовки сотрудников будущего предприятия.

https://ria.ru/20230825/orlov-1892133819.html

https://ria.ru/20230828/tynda-1892669765.html

белогорск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, белогорск, россия, василий орлов (губернатор), газпром