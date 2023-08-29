https://ria.ru/20230829/priamure-1892836478.html
В Приамурье стартовало строительство крупного маслоэкстракционного завода
В Приамурье стартовало строительство крупного маслоэкстракционного завода - РИА Новости, 29.08.2023
В Приамурье стартовало строительство крупного маслоэкстракционного завода
Губернатор Амурской области Василий Орлов и директор УК "Содружество" Сергей Соколовский в Белогорске во вторник дали старт началу строительства... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T10:40
2023-08-29T10:40
2023-08-29T12:05
экономика
белогорск
россия
василий орлов (губернатор)
газпром
амурская область
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 авг – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов и директор УК "Содружество" Сергей Соколовский в Белогорске во вторник дали старт началу строительства маслоэкстракционного завода по переработке сельхозкультур, сообщает правительство Приамурья. Это будет одно из крупнейших предприятий по переработке сельскохозяйственных культур в России. "Содружество" - это мощнейший партнер, номер один в России и лидер мирового масштаба с огромным опытом реализации подобных проектов. Мы очень рады, что инвестор принял решение о строительстве предприятия здесь. Для Амурской области и сельскохозяйственной отрасли - это стратегически важное событие. Напомню, что у нас в прошлом году был рекорд – произвели 1,6 миллиона тонн сои. Задача - выйти на 2 миллиона тонн сои в год. Мы постепенно двигаемся к тому, чтобы перерабатывать 70% этой культуры в регионе. Новый завод сможет перерабатывать 1 миллион тонн сои в год. Кроме того, он важен тем, что он сможет перерабатывать и другие культуры, например, рапс", - сказал Орлов. Как отмечается в сообщении, УК "Содружество" является резидентом ТОР.На новом заводе создадут более 600 рабочих мест. Для специалистов и их семей рядом с предприятием при поддержке федеральных ведомств планируют построить новый жилой микрорайон. Кроме того, занимаются созданием и социальной инфраструктуры, например, возведут новый ФОК с круглогодичным катком при поддержке "Газпрома". Губернатор отметил, что все это в целом даст импульс для развития Белогорска, который является центром сельхозпереработки в регионе. Запустить производство на новом заводе планируется в начале 2026 года, что позволит перерабатывать сою урожая 2025 года. Продукцию будут реализовывать как в России, так и экспортировать в Китай и страны Юго-Восточной Азии. "Предприятие будет полностью автоматизировано и оснащено самым современным оборудованием по переработке масличного сырья. Оборудование планируем закупать в Китае. Опыт такой у нас уже есть. Новый завод помимо сои также сможет перерабатывать рапс и лен, что послужит толчком для развития этих культур на Дальнем Востоке, а также улучшит севооборот, урожайность, а значит, и увеличит объемы производства", - подчеркнул директор ГК "Содружество" Сергей Соколовский. Для подготовки кадров компания-инвестор взаимодействует с ссузами в Белогорске, с вузами в Благовещенске. В следующем году в планах разместить целевой заказ в образовательных учреждениях для подготовки сотрудников будущего предприятия.
https://ria.ru/20230825/orlov-1892133819.html
https://ria.ru/20230828/tynda-1892669765.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, белогорск, россия, василий орлов (губернатор), газпром
Экономика, Белогорск, Россия, Василий Орлов (губернатор), Газпром, Амурская область
В Приамурье стартовало строительство крупного маслоэкстракционного завода
Глава Приамурья Орлов дал старт строительству маслоэкстракционного завода
БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 авг – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов и директор УК "Содружество" Сергей Соколовский в Белогорске во вторник дали старт началу строительства маслоэкстракционного завода по переработке сельхозкультур, сообщает правительство Приамурья.
Это будет одно из крупнейших предприятий по переработке сельскохозяйственных культур в России
.
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"Содружество" - это мощнейший партнер, номер один в России и лидер мирового масштаба с огромным опытом реализации подобных проектов. Мы очень рады, что инвестор принял решение о строительстве предприятия здесь. Для Амурской области и сельскохозяйственной отрасли - это стратегически важное событие. Напомню, что у нас в прошлом году был рекорд – произвели 1,6 миллиона тонн сои. Задача - выйти на 2 миллиона тонн сои в год. Мы постепенно двигаемся к тому, чтобы перерабатывать 70% этой культуры в регионе. Новый завод сможет перерабатывать 1 миллион тонн сои в год. Кроме того, он важен тем, что он сможет перерабатывать и другие культуры, например, рапс", - сказал Орлов.
Как отмечается в сообщении, УК "Содружество" является резидентом ТОР.
На новом заводе создадут более 600 рабочих мест. Для специалистов и их семей рядом с предприятием при поддержке федеральных ведомств планируют построить новый жилой микрорайон. Кроме того, занимаются созданием и социальной инфраструктуры, например, возведут новый ФОК с круглогодичным катком при поддержке "Газпрома
". Губернатор отметил, что все это в целом даст импульс для развития Белогорска, который является центром сельхозпереработки в регионе.
Запустить производство на новом заводе планируется в начале 2026 года, что позволит перерабатывать сою урожая 2025 года. Продукцию будут реализовывать как в России, так и экспортировать в Китай
и страны Юго-Восточной Азии
.
"Предприятие будет полностью автоматизировано и оснащено самым современным оборудованием по переработке масличного сырья. Оборудование планируем закупать в Китае. Опыт такой у нас уже есть. Новый завод помимо сои также сможет перерабатывать рапс и лен, что послужит толчком для развития этих культур на Дальнем Востоке
, а также улучшит севооборот, урожайность, а значит, и увеличит объемы производства", - подчеркнул директор ГК "Содружество" Сергей Соколовский.
Для подготовки кадров компания-инвестор взаимодействует с ссузами в Белогорске, с вузами в Благовещенске
. В следующем году в планах разместить целевой заказ в образовательных учреждениях для подготовки сотрудников будущего предприятия.
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