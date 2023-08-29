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Ореховый Спас

Ореховый Спас - РИА Новости, 29.08.2023

Ореховый Спас

29 августа (16 августа по старому стилю) Русская православная церковь празднует Перенесение из Эдессы в Константинополь Нерукотворного Образа (Убруса) Господа... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T02:09

2023-08-29T02:09

2023-08-29T02:09

справки

в мире

ореховый спас

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русская православная церковь

религиозные праздники

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29 августа (16 августа по старому стилю) Русская православная церковь празднует Перенесение из Эдессы в Константинополь Нерукотворного Образа (Убруса) Господа Иисуса Христа в 944 году. Это празднество называют Третьим Спасом или "Спасом на холсте". Предание свидетельствует, что во времена проповеди Иисуса Христа в городе Эдессе (ныне город Шанлыурфа в Турции) правил сирийский царь Авгарь. Он был поражен по всему телу проказой. Слух о великих чудесах, творимых Иисусом Христом, распространился по Сирии и дошел до Авгаря, который уверовал в него как в Сына Божия и написал письмо с просьбой прийти и исцелить его. С письмом он послал в Палестину своего живописца Ананию, поручив ему написать изображение Божественного Учителя. Анания пришел в Иерусалим и увидел Иисуса Христа, окруженного народом. Он не мог подойти к нему из-за большого стечения людей, слушавших проповедь. Тогда он стал на высоком камне и попытался издали написать образ Иисуса, но это ему никак не удавалось. Христос сам подозвал Ананию, назвал по имени и передал для Авгаря краткое письмо, в котором восхвалил веру правителя и обещал прислать своего ученика для исцеления от проказы и наставления ко спасению. Потом Господь попросил принести воду и убрус (холст, полотенце). Он умыл лицо, отер его убрусом, и на нем отпечатлелся его Божественный Лик.Убрус и письмо Спасителя Анания принес в Эдессу. С благоговением принял Авгарь святыню и получил исцеление; лишь малая часть следов страшной болезни оставалась на его лице до прихода обещанного Господом ученика. Им был апостол от 70-ти святой Фаддей, который проповедал Евангелие и крестил уверовавшего Авгаря и всех жителей Эдессы. Описывая это событие в своей Церковной истории, римский историк IV века Евсевий Кесарийский в качестве доказательства приводит два переведенных им документа из архивов Эдессы – письмо Авгаря и ответ Иисуса. Цитируются они и армянским историком V века Моисеем Хоренским. А в VI веке Прокопий Кесарийский в книге "Война с персами. Война с вандалами. Тайная история" описывает посещение Авгаря апостолом Фаддеем. Написав на Нерукотворном Образе слова "Христе Боже, всякий, уповая на Тебя, не постыдится", Авгарь украсил его и установил в нише над городскими воротами. Много лет жители хранили обычай поклоняться Нерукотворному Образу, проходя через ворота.Один из правнуков Авгаря, правивший Эдессой, впал в идолопоклонство. Он решил снять Убрус с городской стены. Христос явился в видении эдесскому епископу и повелел спрятать свое изображение. Епископ пришел ночью к воротам, зажег перед образом лампаду и заложил его глиняной доской и кирпичами.В 545 году, во время осады Эдессы войсками персидского царя Хозроя, эдесскому епископу Евлалию было дано откровение о местонахождении Нерукотворного Образа. Разобрав в указанном месте кирпичную кладку, жители увидели не только прекрасно сохранившийся образ, но и отпечаток Пресвятого лика на керамике – глиняной доске, закрывавшей святой Убрус. После совершения крестного хода с Нерукотворным Образом по стенам города персидское войско отступило.В 630 году Эдессой овладели арабы, но они не препятствовали поклонению Нерукотворному Образу, слава о котором распространилась по всему Востоку.В 944 году император Константин Багрянородный (912-959) пожелал перенести Образ в тогдашнюю столицу православия Константинополь и выкупил его у эмира – правителя Эдессы. С великими почестями Нерукотворный Образ Спасителя и его письмо Авгарю были перенесены в Константинополь. 16 августа Образ Спасителя был поставлен в Фаросской церкви Пресвятой Богородицы. С того времени он стал главной византийской святыней.О последующей судьбе Нерукотворного Образа существует несколько преданий. По одному из них, его похитили крестоносцы во времена их владычества в Константинополе (1204-1261), но корабль, на который была взята святыня, утонул в Мраморном море. По другим, Нерукотворный Образ был передан около 1362 года в Геную, где хранился в монастыре в честь апостола Варфоломея. Известно, что Нерукотворный Образ неоднократно давал с себя точные отпечатки. Один из них, называемый "на керамии" (на черепице), отпечатался, когда Анания прятал образ у стены Эдессы. Другой, отпечатавшись на плаще, попал в Грузию.Особое почитание этого праздника в Русской православной церкви выразилось и в иконописании. Икона Нерукотворного Образа – одна из наиболее распространенных.Почитание Нерукотворного Образа пришло на Русь в XI-XII веках и особенно широко распространилось со второй половины XIV века. В 1355 году московский митрополит Алексий привез из Константинополя список иконы Спаса Нерукотворного, для которого был заложен храм. По всей стране стали строить церкви, монастыри и приделы храмов, посвященные Нерукотворному Образу и получавшие название "Спасских".Перед иконой Спаса молился Дмитрий Донской, воспитанник митрополита Алексия, получив известие о нападении Мамая. Хоругвь с иконой Спаса сопровождала русское войско в походах начиная с Куликовской битвы (1380) вплоть до Первой мировой войны (1914-1918). Эти хоругви стали называть "знамениями" или "знаменами" – так слово "знамя" заменило древнерусское "стяг".Иконы Спаса размещали на крепостных башнях. Так же, как и в Византии, Спас Нерукотворный стал "оберегом" города и страны и одним из центральных образов русского православия, близким по значению и смыслу к кресту и распятию.В народе Спас Нерукотворный стал называться "Спасом на полотне" или Третьим Спасом – праздником, завершающим Успенский пост (исторически совпавшее с Успением перенесение Нерукотворного Образа в Константинополь было решено вспоминать на следующий день, чтобы не смешивать два торжества). В этот день пекли хлеб из зерна нового урожая – главное угощение праздника.В некоторых регионах, например, в Черноземье, где лесов мало, в храмы в этот день издавна несли пшеницу и рожь. А в северных широтах, где не такой богатый урожай хлеба, люди освящали орехи, коими богаты местные леса. Отсюда и двойственное название праздника – Хлебный и Ореховый спас. Но, как отмечают священнослужители, оба именования равнозначны. Кое-где праздник еще именуют Холщовым спасом – потому что с этого дня начинают продавать тканные холсты. А где-то его называют спасом Осенним, так как с этого дня начинаются холода. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, в мире, ореховый спас, иисус христос, дмитрий донской, русская православная церковь, религиозные праздники