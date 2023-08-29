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Новые железнодорожные правила закрепили право переоформить билет - РИА Новости, 29.08.2023
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02:24 29.08.2023 (обновлено: 02:25 29.08.2023)
https://ria.ru/20230829/pravo-1892804510.html
Новые железнодорожные правила закрепили право переоформить билет
Новые железнодорожные правила закрепили право переоформить билет - РИА Новости, 29.08.2023
Новые железнодорожные правила закрепили право переоформить билет
Новые железнодорожные правила закрепили право пассажиров российских поездов при отмене поезда дальнего следования переоформить билет на другой вместо получения... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T02:24
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россия
ржд
общество
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Новые железнодорожные правила закрепили право пассажиров российских поездов при отмене поезда дальнего следования переоформить билет на другой вместо получения денег, выяснило РИА Новости из соответствующих правил. Минтранс РФ в прошлом году утвердил обновленные правила перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа по железной дороге. Они заработают с 1 сентября 2023 года. Правила являются основным документом, регламентирующим в России перевозку по железной дороге. "В случае отмены поезда дальнего следования, вместо использования права на получение полной стоимости проезда..., по инициативе пассажира перевозчик переоформляет проездные документы (билеты) на другой поезд, отправляющийся ранее даты согласно оформленным проездным документам (билетам) или в следующую дату отправления поезда", - говорится в новых правилах. Билет можно переоформить до станции, указанной в прежнем билете, и в вагон того же перевозчика, в который был куплен первоначальный. "За переоформление проездных документов (билетов) в случае отмены поезда сбор не взимается", - отмечается в правилах. В прежних правилах, которые действовали до 1 сентября 2023 года, такого пункта не было. Однако в пресс-службе РЖД РИА Новости уточнили, что такую опцию по переоформлению билета РЖД предлагали и раньше. Правила лишь закрепили это.
https://ria.ru/20230824/vsm-1891975303.html
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россия, ржд, общество
Россия, РЖД, Общество
Новые железнодорожные правила закрепили право переоформить билет

Ж/д правила закрепили для пассажира отмененного поезда право переоформить билет

© РИА Новости / Михаил Мокрушин | Перейти в медиабанкМашинист перед отправлением электропоезда "Ласточка"
Машинист перед отправлением электропоезда Ласточка - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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Машинист перед отправлением электропоезда "Ласточка". Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Новые железнодорожные правила закрепили право пассажиров российских поездов при отмене поезда дальнего следования переоформить билет на другой вместо получения денег, выяснило РИА Новости из соответствующих правил.
Минтранс РФ в прошлом году утвердил обновленные правила перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа по железной дороге. Они заработают с 1 сентября 2023 года. Правила являются основным документом, регламентирующим в России перевозку по железной дороге.
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"В случае отмены поезда дальнего следования, вместо использования права на получение полной стоимости проезда..., по инициативе пассажира перевозчик переоформляет проездные документы (билеты) на другой поезд, отправляющийся ранее даты согласно оформленным проездным документам (билетам) или в следующую дату отправления поезда", - говорится в новых правилах.
Билет можно переоформить до станции, указанной в прежнем билете, и в вагон того же перевозчика, в который был куплен первоначальный.
"За переоформление проездных документов (билетов) в случае отмены поезда сбор не взимается", - отмечается в правилах.
В прежних правилах, которые действовали до 1 сентября 2023 года, такого пункта не было. Однако в пресс-службе РЖД РИА Новости уточнили, что такую опцию по переоформлению билета РЖД предлагали и раньше. Правила лишь закрепили это.
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