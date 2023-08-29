https://ria.ru/20230829/pravo-1892804510.html

Новые железнодорожные правила закрепили право переоформить билет

Новые железнодорожные правила закрепили право переоформить билет - РИА Новости, 29.08.2023

Новые железнодорожные правила закрепили право переоформить билет

Новые железнодорожные правила закрепили право пассажиров российских поездов при отмене поезда дальнего следования переоформить билет на другой вместо получения... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T02:24

2023-08-29T02:24

2023-08-29T02:25

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Новые железнодорожные правила закрепили право пассажиров российских поездов при отмене поезда дальнего следования переоформить билет на другой вместо получения денег, выяснило РИА Новости из соответствующих правил. Минтранс РФ в прошлом году утвердил обновленные правила перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа по железной дороге. Они заработают с 1 сентября 2023 года. Правила являются основным документом, регламентирующим в России перевозку по железной дороге. "В случае отмены поезда дальнего следования, вместо использования права на получение полной стоимости проезда..., по инициативе пассажира перевозчик переоформляет проездные документы (билеты) на другой поезд, отправляющийся ранее даты согласно оформленным проездным документам (билетам) или в следующую дату отправления поезда", - говорится в новых правилах. Билет можно переоформить до станции, указанной в прежнем билете, и в вагон того же перевозчика, в который был куплен первоначальный. "За переоформление проездных документов (билетов) в случае отмены поезда сбор не взимается", - отмечается в правилах. В прежних правилах, которые действовали до 1 сентября 2023 года, такого пункта не было. Однако в пресс-службе РЖД РИА Новости уточнили, что такую опцию по переоформлению билета РЖД предлагали и раньше. Правила лишь закрепили это.

https://ria.ru/20230824/vsm-1891975303.html

https://ria.ru/20230817/bilety-1890553530.html

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