https://ria.ru/20230829/pozor-1892809626.html

"Какой позор". Зеленского обвинили в предательстве после заявления о ВСУ

"Какой позор". Зеленского обвинили в предательстве после заявления о ВСУ - РИА Новости, 29.08.2023

"Какой позор". Зеленского обвинили в предательстве после заявления о ВСУ

Пользователи соцсети X негативно оценили заявление президента Украины Владимира Зеленского о проведении заседания ставки. РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T05:44

2023-08-29T05:44

2023-08-29T07:30

в мире

украина

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/13/1884968604_0:939:2048:2091_1920x0_80_0_0_2f0de22d2d6edc71790dfdf5e3c56829.jpg

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Пользователи соцсети X негативно оценили заявление президента Украины Владимира Зеленского о проведении заседания ставки."И никакой подготовки к миру или хотя бы попытки его достичь. Какой позор", — отметил noone."Украинский режим должен пасть, это единственный путь к миру", — написал Xendrius on YouTube."Ты забыл об основном задании - о попрошайничестве денег налогоплательщиков на Западе", — прокомментировал Najem M."Путин завладеет Украиной до наступления весны", — высказался Tom."Как кто-то может верить твоим словам или воспринимать тебя серьезно? Ты постоянно врешь. Какой же ты клоун", — разозлился Kishineff.В понедельник Зеленский провел заседание ставки, на котором обсуждались вопросы налаживания инфраструктуры к зиме и программа подготовки к использованию западных истребителей.

https://ria.ru/20230829/vlast-1892802169.html

https://ria.ru/20230829/shok-1892802980.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, владимир зеленский