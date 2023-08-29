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"Какой позор". Зеленского обвинили в предательстве после заявления о ВСУ
"Какой позор". Зеленского обвинили в предательстве после заявления о ВСУ - РИА Новости, 29.08.2023
"Какой позор". Зеленского обвинили в предательстве после заявления о ВСУ
Пользователи соцсети X негативно оценили заявление президента Украины Владимира Зеленского о проведении заседания ставки. РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T05:44
2023-08-29T05:44
2023-08-29T07:30
в мире
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Пользователи соцсети X негативно оценили заявление президента Украины Владимира Зеленского о проведении заседания ставки."И никакой подготовки к миру или хотя бы попытки его достичь. Какой позор", — отметил noone."Украинский режим должен пасть, это единственный путь к миру", — написал Xendrius on YouTube."Ты забыл об основном задании - о попрошайничестве денег налогоплательщиков на Западе", — прокомментировал Najem M."Путин завладеет Украиной до наступления весны", — высказался Tom."Как кто-то может верить твоим словам или воспринимать тебя серьезно? Ты постоянно врешь. Какой же ты клоун", — разозлился Kishineff.В понедельник Зеленский провел заседание ставки, на котором обсуждались вопросы налаживания инфраструктуры к зиме и программа подготовки к использованию западных истребителей.
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в мире, украина, владимир зеленский
В мире, Украина, Владимир Зеленский