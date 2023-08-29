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Пожар в районе площади трех вокзалов в Москве не нарушил движение поездов

Пожар в районе площади трех вокзалов в Москве не нарушил движение поездов - РИА Новости, 29.08.2023

Пожар в районе площади трех вокзалов в Москве не нарушил движение поездов

Возгорание произошло в зоне складских помещений в районе площади трех вокзалов в Москве и не влияет на движение поездов, РЖД направила для помощи в тушении... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T18:17

2023-08-29T18:17

2023-08-29T18:50

происшествия

москва

ржд

коммерческая недвижимость

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Возгорание произошло в зоне складских помещений в районе площади трех вокзалов в Москве и не влияет на движение поездов, РЖД направила для помощи в тушении пожарный поезд, сообщили журналистам в монополии."Возгорание произошло в зоне складских помещений в районе станции Площадь трех вокзалов. Происшествие не влияет на движение поездов. Для помощи в тушении направлен пожарный поезд. На время ликвидации возгорания въезд и выезд на парковку Ленинградского вокзала будет осуществляться только со стороны Комсомольской площади", - сообщили в компании.РЖД позднее сообщили, что для ликвидации пожара прибыл пожарный поезд со станции Ховрино Октябрьской железной дороги. Специальный железнодорожный поезд оснащен мощным оборудованием, в его составе - цистерны, которые содержат 122 тонны воды и более 4 тонн пенообразователя.Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что склад с имуществом РЖД загорелся на Комсомольской площади в центре Москвы, на место происшествия выехали спасатели.

москва

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, ржд, коммерческая недвижимость