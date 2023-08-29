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Пожар в районе площади трех вокзалов в Москве не нарушил движение поездов - РИА Новости, 29.08.2023
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18:17 29.08.2023 (обновлено: 18:50 29.08.2023)
https://ria.ru/20230829/pozhar-1892989883.html
Пожар в районе площади трех вокзалов в Москве не нарушил движение поездов
Пожар в районе площади трех вокзалов в Москве не нарушил движение поездов - РИА Новости, 29.08.2023
Пожар в районе площади трех вокзалов в Москве не нарушил движение поездов
Возгорание произошло в зоне складских помещений в районе площади трех вокзалов в Москве и не влияет на движение поездов, РЖД направила для помощи в тушении... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T18:17
2023-08-29T18:50
происшествия
москва
ржд
коммерческая недвижимость
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Возгорание произошло в зоне складских помещений в районе площади трех вокзалов в Москве и не влияет на движение поездов, РЖД направила для помощи в тушении пожарный поезд, сообщили журналистам в монополии."Возгорание произошло в зоне складских помещений в районе станции Площадь трех вокзалов. Происшествие не влияет на движение поездов. Для помощи в тушении направлен пожарный поезд. На время ликвидации возгорания въезд и выезд на парковку Ленинградского вокзала будет осуществляться только со стороны Комсомольской площади", - сообщили в компании.РЖД позднее сообщили, что для ликвидации пожара прибыл пожарный поезд со станции Ховрино Октябрьской железной дороги. Специальный железнодорожный поезд оснащен мощным оборудованием, в его составе - цистерны, которые содержат 122 тонны воды и более 4 тонн пенообразователя.Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что склад с имуществом РЖД загорелся на Комсомольской площади в центре Москвы, на место происшествия выехали спасатели.
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происшествия, москва, ржд, коммерческая недвижимость
Происшествия, Москва, РЖД, Коммерческая недвижимость
Пожар в районе площади трех вокзалов в Москве не нарушил движение поездов

Пожар на складе на площади трех вокзалов в Москве не помешал движению поездов

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС тушат пожар в зоне складских помещений в районе площади трех вокзалов в Москве
Сотрудники МЧС тушат пожар в зоне складских помещений в районе площади трех вокзалов в Москве - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Сотрудники МЧС тушат пожар в зоне складских помещений в районе площади трех вокзалов в Москве
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Возгорание произошло в зоне складских помещений в районе площади трех вокзалов в Москве и не влияет на движение поездов, РЖД направила для помощи в тушении пожарный поезд, сообщили журналистам в монополии.
«
"Возгорание произошло в зоне складских помещений в районе станции Площадь трех вокзалов. Происшествие не влияет на движение поездов. Для помощи в тушении направлен пожарный поезд. На время ликвидации возгорания въезд и выезд на парковку Ленинградского вокзала будет осуществляться только со стороны Комсомольской площади", - сообщили в компании.
РЖД позднее сообщили, что для ликвидации пожара прибыл пожарный поезд со станции Ховрино Октябрьской железной дороги. Специальный железнодорожный поезд оснащен мощным оборудованием, в его составе - цистерны, которые содержат 122 тонны воды и более 4 тонн пенообразователя.
Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что склад с имуществом РЖД загорелся на Комсомольской площади в центре Москвы, на место происшествия выехали спасатели.
 
ПроисшествияМоскваРЖДКоммерческая недвижимость
 
 
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