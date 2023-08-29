Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли более 340 военных на Донецком направлении - РИА Новости, 29.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:45 29.08.2023 (обновлено: 13:55 29.08.2023)
https://ria.ru/20230829/poteri-1892892470.html
ВСУ потеряли более 340 военных на Донецком направлении
ВСУ потеряли более 340 военных на Донецком направлении - РИА Новости, 29.08.2023
ВСУ потеряли более 340 военных на Донецком направлении
Войска Украины за сутки потеряли на донецком направлении более 340 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T13:45
2023-08-29T13:55
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869125501_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_5a16a1a634a611c94624a351a0ce2760.jpg
МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на донецком направлении более 340 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ.Там отметили, что на донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск отразили атаку штурмовой группы 59-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Невельского (ДНР) и улучшили положение по переднему краю. В районе Дорожного (ДНР) на станции разгрузки ракетным ударом поражен воинский эшелон Украины с артиллерийскими боеприпасами. Кроме того, в районе Дружковки (ДНР) уничтожен склад боеприпасов 93-й механизированной бригады Украины."Потери противника на данном направлении составили более 340 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, шесть боевых бронированных машин, 13 автомобилей, а также две гаубицы - Д-20 и "Мста-Б", - сказали в министерстве.
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869125501_14:0:2745:2048_1920x0_80_0_0_e587fa5d7895704cbea8a64c3534812e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, донецкая народная республика, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли более 340 военных на Донецком направлении

Минобороны: ВСУ потеряли за сутки более 340 военных на Донецком направлении

© AP Photo / Iryna RybakovaРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на донецком направлении более 340 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ.
Там отметили, что на донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск отразили атаку штурмовой группы 59-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Невельского (ДНР) и улучшили положение по переднему краю. В районе Дорожного (ДНР) на станции разгрузки ракетным ударом поражен воинский эшелон Украины с артиллерийскими боеприпасами. Кроме того, в районе Дружковки (ДНР) уничтожен склад боеприпасов 93-й механизированной бригады Украины.
"Потери противника на данном направлении составили более 340 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, шесть боевых бронированных машин, 13 автомобилей, а также две гаубицы - Д-20 и "Мста-Б", - сказали в министерстве.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
28 августа, 14:17
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 28.08.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала