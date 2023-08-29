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ВСУ потеряли более 340 военных на Донецком направлении

ВСУ потеряли более 340 военных на Донецком направлении - РИА Новости, 29.08.2023

ВСУ потеряли более 340 военных на Донецком направлении

Войска Украины за сутки потеряли на донецком направлении более 340 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T13:45

2023-08-29T13:45

2023-08-29T13:55

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на донецком направлении более 340 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ.Там отметили, что на донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск отразили атаку штурмовой группы 59-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Невельского (ДНР) и улучшили положение по переднему краю. В районе Дорожного (ДНР) на станции разгрузки ракетным ударом поражен воинский эшелон Украины с артиллерийскими боеприпасами. Кроме того, в районе Дружковки (ДНР) уничтожен склад боеприпасов 93-й механизированной бригады Украины."Потери противника на данном направлении составили более 340 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, шесть боевых бронированных машин, 13 автомобилей, а также две гаубицы - Д-20 и "Мста-Б", - сказали в министерстве.

донецкая народная республика

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вооруженные силы украины, донецкая народная республика, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)