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ВСУ потеряли более 340 военных на Донецком направлении
ВСУ потеряли более 340 военных на Донецком направлении - РИА Новости, 29.08.2023
ВСУ потеряли более 340 военных на Донецком направлении
Войска Украины за сутки потеряли на донецком направлении более 340 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T13:45
2023-08-29T13:45
2023-08-29T13:55
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на донецком направлении более 340 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ.Там отметили, что на донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск отразили атаку штурмовой группы 59-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Невельского (ДНР) и улучшили положение по переднему краю. В районе Дорожного (ДНР) на станции разгрузки ракетным ударом поражен воинский эшелон Украины с артиллерийскими боеприпасами. Кроме того, в районе Дружковки (ДНР) уничтожен склад боеприпасов 93-й механизированной бригады Украины."Потери противника на данном направлении составили более 340 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, шесть боевых бронированных машин, 13 автомобилей, а также две гаубицы - Д-20 и "Мста-Б", - сказали в министерстве.
донецкая народная республика
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вооруженные силы украины, донецкая народная республика, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли более 340 военных на Донецком направлении
Минобороны: ВСУ потеряли за сутки более 340 военных на Донецком направлении