https://ria.ru/20230829/postavki-1892923069.html

Британия хочет убедить США и Германию передать Киеву дальнобойное оружие

Британия хочет убедить США и Германию передать Киеву дальнобойное оружие - РИА Новости, 29.08.2023

Британия хочет убедить США и Германию передать Киеву дальнобойное оружие

Великобритания намерена на полях саммита G20 убедить США и Германию начать поставлять Украине дальнобойное вооружение по примеру Лондона и Парижа, сообщила во... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T15:32

2023-08-29T15:32

2023-08-29T15:32

в мире

украина

дмитрий кулеба

нато

большая двадцатка

энтони блинкен

сша

германия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831556586_0:285:3072:2013_1920x0_80_0_0_9374b6342387232c2fbd920910100d28.jpg

МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Великобритания намерена на полях саммита G20 убедить США и Германию начать поставлять Украине дальнобойное вооружение по примеру Лондона и Парижа, сообщила во вторник газета Times. "Великобритания будет лоббировать дальнейшие обещания военной поддержки со стороны США и Германии для помощи Украине в её контрнаступлении", - говорится в сообщении издания. По информации Times, такая тактика Лондона связана с тем, что США и Германия в отличие от Британии и Франции пока не решались предоставить Украине ракеты дальнего радиуса действия по типу британских Storm Shadow и французских Scalp. Ранее советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат призвал Германию передать Украине немецкие дальнобойные крылатые ракеты Taurus. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном также призвал дать Киеву дальнобойные ракеты ATACMS. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он указывал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230828/istrebiteli-1892607604.html

https://ria.ru/20230824/samolety-1892058466.html

украина

сша

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, дмитрий кулеба, нато, большая двадцатка, энтони блинкен, сша, германия, сергей лавров, вооруженные силы украины