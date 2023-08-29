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Британия хочет убедить США и Германию передать Киеву дальнобойное оружие - РИА Новости, 29.08.2023
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15:32 29.08.2023
https://ria.ru/20230829/postavki-1892923069.html
Британия хочет убедить США и Германию передать Киеву дальнобойное оружие
Британия хочет убедить США и Германию передать Киеву дальнобойное оружие - РИА Новости, 29.08.2023
Британия хочет убедить США и Германию передать Киеву дальнобойное оружие
Великобритания намерена на полях саммита G20 убедить США и Германию начать поставлять Украине дальнобойное вооружение по примеру Лондона и Парижа, сообщила во... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T15:32
2023-08-29T15:32
в мире
украина
дмитрий кулеба
нато
большая двадцатка
энтони блинкен
сша
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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Великобритания намерена на полях саммита G20 убедить США и Германию начать поставлять Украине дальнобойное вооружение по примеру Лондона и Парижа, сообщила во вторник газета Times. "Великобритания будет лоббировать дальнейшие обещания военной поддержки со стороны США и Германии для помощи Украине в её контрнаступлении", - говорится в сообщении издания. По информации Times, такая тактика Лондона связана с тем, что США и Германия в отличие от Британии и Франции пока не решались предоставить Украине ракеты дальнего радиуса действия по типу британских Storm Shadow и французских Scalp. Ранее советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат призвал Германию передать Украине немецкие дальнобойные крылатые ракеты Taurus. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном также призвал дать Киеву дальнобойные ракеты ATACMS. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он указывал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230828/istrebiteli-1892607604.html
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в мире, украина, дмитрий кулеба, нато, большая двадцатка, энтони блинкен, сша, германия, сергей лавров, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Дмитрий Кулеба, НАТО, Большая двадцатка, Энтони Блинкен, США, Германия, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины
Британия хочет убедить США и Германию передать Киеву дальнобойное оружие

Британия хочет убедить США и Германию поставлять Украине дальнобойное оружие

© AP Photo / Leon Neal/Pool Мировые лидеры во время рабочего заседания на саммите G20
Мировые лидеры во время рабочего заседания на саммите G20 - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© AP Photo / Leon Neal/Pool
Мировые лидеры во время рабочего заседания на саммите G20. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Великобритания намерена на полях саммита G20 убедить США и Германию начать поставлять Украине дальнобойное вооружение по примеру Лондона и Парижа, сообщила во вторник газета Times.
«
"Великобритания будет лоббировать дальнейшие обещания военной поддержки со стороны США и Германии для помощи Украине в её контрнаступлении", - говорится в сообщении издания.
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По информации Times, такая тактика Лондона связана с тем, что США и Германия в отличие от Британии и Франции пока не решались предоставить Украине ракеты дальнего радиуса действия по типу британских Storm Shadow и французских Scalp.
Ранее советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат призвал Германию передать Украине немецкие дальнобойные крылатые ракеты Taurus. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном также призвал дать Киеву дальнобойные ракеты ATACMS.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он указывал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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В миреУкраинаДмитрий КулебаНАТОБольшая двадцаткаЭнтони БлинкенСШАГерманияСергей ЛавровВооруженные силы Украины
 
 
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