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Слова папы римского о России привели Киев в ярость

Слова папы римского о России привели Киев в ярость - РИА Новости, 29.08.2023

Слова папы римского о России привели Киев в ярость

Украинские политики раскритиковали папу римского Франциска за слова о "величии России", произнесенные на Всероссийской встрече католической молодежи в минувшую... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T10:16

2023-08-29T10:16

2023-08-29T17:27

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петр i

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нато

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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Украинские политики раскритиковали папу римского Франциска за слова о "величии России", произнесенные на Всероссийской встрече католической молодежи в минувшую пятницу, пишет издание The Hill."Не забывайте свое наследие. Вы наследники великой России, страны святых, царей, Петра I, Екатерины II, могучей и просвещенной Российской империи", — сказал понтифик.В своем обращении Франциск отметил, что Россия славится своей культурой и человечностью, что также вызвало шквал критики в его сторону, говорится в материале.Эта речь вызвала сильный протест в Киеве. Так, официальный представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в резких словах назвал ее "империалистической пропагандой".Ранее представители Украины уже критиковали содержание выступлений папы римского. В частности, Киеву особо не понравились слова Франциска о причинах украинского кризиса. По мнению понтифика, действия НАТО у границ России стали толчком к началу военной операции на Украине.

https://ria.ru/20230806/papa-1888431996.html

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в мире, россия, киев, украина, франциск (хорхе марио бергольо), петр i, екатерина ii, нато