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Слова папы римского о России привели Киев в ярость - РИА Новости, 29.08.2023
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10:16 29.08.2023 (обновлено: 17:27 29.08.2023)
https://ria.ru/20230829/pontifik-1892832168.html
Слова папы римского о России привели Киев в ярость
Слова папы римского о России привели Киев в ярость - РИА Новости, 29.08.2023
Слова папы римского о России привели Киев в ярость
Украинские политики раскритиковали папу римского Франциска за слова о "величии России", произнесенные на Всероссийской встрече католической молодежи в минувшую... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T10:16
2023-08-29T17:27
в мире
россия
киев
украина
франциск (хорхе марио бергольо)
петр i
екатерина ii
нато
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Украинские политики раскритиковали папу римского Франциска за слова о "величии России", произнесенные на Всероссийской встрече католической молодежи в минувшую пятницу, пишет издание The Hill."Не забывайте свое наследие. Вы наследники великой России, страны святых, царей, Петра I, Екатерины II, могучей и просвещенной Российской империи", — сказал понтифик.В своем обращении Франциск отметил, что Россия славится своей культурой и человечностью, что также вызвало шквал критики в его сторону, говорится в материале.Эта речь вызвала сильный протест в Киеве. Так, официальный представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в резких словах назвал ее "империалистической пропагандой".Ранее представители Украины уже критиковали содержание выступлений папы римского. В частности, Киеву особо не понравились слова Франциска о причинах украинского кризиса. По мнению понтифика, действия НАТО у границ России стали толчком к началу военной операции на Украине.
https://ria.ru/20230806/papa-1888431996.html
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в мире, россия, киев, украина, франциск (хорхе марио бергольо), петр i, екатерина ii, нато
В мире, Россия, Киев, Украина, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Петр I, Екатерина II, НАТО
Слова папы римского о России привели Киев в ярость

The Hill: в МИД Украины осудили речь папы римского Франциска о великой России

© AP Photo / Alessandra TarantinoПапа римский Франциск
Папа римский Франциск - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Папа римский Франциск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Украинские политики раскритиковали папу римского Франциска за слова о "величии России", произнесенные на Всероссийской встрече католической молодежи в минувшую пятницу, пишет издание The Hill.
"Не забывайте свое наследие. Вы наследники великой России, страны святых, царей, Петра I, Екатерины II, могучей и просвещенной Российской империи", — сказал понтифик.
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В своем обращении Франциск отметил, что Россия славится своей культурой и человечностью, что также вызвало шквал критики в его сторону, говорится в материале.
Эта речь вызвала сильный протест в Киеве. Так, официальный представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в резких словах назвал ее "империалистической пропагандой".
Ранее представители Украины уже критиковали содержание выступлений папы римского. В частности, Киеву особо не понравились слова Франциска о причинах украинского кризиса. По мнению понтифика, действия НАТО у границ России стали толчком к началу военной операции на Украине.
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В миреРоссияКиевУкраинаФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Петр IЕкатерина IIНАТО
 
 
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