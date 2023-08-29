Пентагон оценил объем военной помощи США Украине при Байдене
Пентагон: объем военной помощи США Украине при Байдене превысил $43,7 миллиарда
© AP Photo / Alex BrandonСамолет C-17, загруженный боеприпасами для Украины, на базе ВВС США Дувр
© AP Photo / Alex Brandon
Самолет C-17, загруженный боеприпасами для Украины, на базе ВВС США Дувр. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 авг - РИА Новости. Объем военной помощи США Украине за время президентства Джо Байдена превысил 43,7 миллиарда долларов, а с начала российской специальной военной операции - 43 миллиарда долларов, заявили в Пентагоне.
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"Соединенные Штаты дали обязательства на более чем 43,7 миллиарда долларов помощи в безопасности Украине с начала администрации Байдена, включая более чем 43 миллиарда долларов… с 24 февраля 2022 года", - говорится в сообщении ведомства.
Ранее во вторник США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 250 миллионов долларов, куда вошли средства для разминирования, боеприпасы для артиллерии, ПВО и HIMARS.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.