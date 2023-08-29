https://ria.ru/20230829/pomosch-1893033730.html

Пентагон оценил объем военной помощи США Украине при Байдене

Пентагон оценил объем военной помощи США Украине при Байдене - РИА Новости, 29.08.2023

Пентагон оценил объем военной помощи США Украине при Байдене

Объем военной помощи США Украине за время президентства Джо Байдена превысил 43,7 миллиарда долларов, а с начала российской специальной военной операции - 43... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T23:13

2023-08-29T23:13

2023-08-29T23:13

в мире

украина

россия

сша

джо байден

сергей лавров

дмитрий песков

пентагон

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ВАШИНГТОН, 29 авг - РИА Новости. Объем военной помощи США Украине за время президентства Джо Байдена превысил 43,7 миллиарда долларов, а с начала российской специальной военной операции - 43 миллиарда долларов, заявили в Пентагоне. "Соединенные Штаты дали обязательства на более чем 43,7 миллиарда долларов помощи в безопасности Украине с начала администрации Байдена, включая более чем 43 миллиарда долларов… с 24 февраля 2022 года", - говорится в сообщении ведомства. Ранее во вторник США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 250 миллионов долларов, куда вошли средства для разминирования, боеприпасы для артиллерии, ПВО и HIMARS. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20230829/pomosch-1893009735.html

украина

россия

сша

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

в мире, украина, россия, сша, джо байден, сергей лавров, дмитрий песков, пентагон, нато