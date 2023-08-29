Рейтинг@Mail.ru
В Приднестровье отметили 225-летие Подольского полка императорской армии - РИА Новости, 29.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:55 29.08.2023
https://ria.ru/20230829/polk-1893031361.html
В Приднестровье отметили 225-летие Подольского полка императорской армии
В Приднестровье отметили 225-летие Подольского полка императорской армии - РИА Новости, 29.08.2023
В Приднестровье отметили 225-летие Подольского полка императорской армии
В Бендерах во вторник прошли торжественные мероприятия по случаю 225-летия 55-го Подольского пехотного полка российской императорской армии, который был... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T22:55
2023-08-29T22:55
в мире
молдавия
вадим красносельский
россия
российская империя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1a/1874428219_0:247:3086:1983_1920x0_80_0_0_16ed77be93d886f11236f3e9f4785365.jpg
ТИРАСПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости. В Бендерах во вторник прошли торжественные мероприятия по случаю 225-летия 55-го Подольского пехотного полка российской императорской армии, который был расквартирован в городе до революции, сообщила пресс-служба главы ПМР Вадима Красносельского. Отмечается, что еще в 2017 году Красносельский инициировал чествование этого воинского подразделения. С тех пор полковой праздник подольцев стал традиционным. Торжественные мероприятия, в которых приняли участие Красносельский и посол РФ в Молдавии Олег Васнецов, прошли на территории Военно-исторического мемориального комплекса Бендер, созданного на месте захоронения солдат и офицеров русской армии. "За всю свою историю данное подразделение принимало участие во всех баталиях, которые вела Российская империя по защите своих рубежей, либо вела освободительные войны. Фактически воины данного подразделения спасли многие народы от полного уничтожения", - сказал Красносельский, обращаясь к собравшимся. Он отметил, что в Приднестровье всё в порядке и с памятью, и с совестью. "Не знаю, где еще на постсоветском пространстве есть мемориалы такого содержания и такой сути, где еще празднуют полковые праздники тех воинов, которые отдали жизни по защите России, Российской империи. Я убежден, что у Приднестровья будет хорошая история, хорошее будущее. Мы этого заслуживаем. И Господь нас не оставит", - приводит пресс-служба приднестровского лидера. Посол РФ Васнецов отметил, что созданный мемориал является своего рода коллективной памятью обо всех русских воинах, которые участвовали в многочисленных баталиях в прошлом. "Мы сегодня с вами отдаем долг памяти тем воинам, офицерам, генералам русской армии, которые почили здесь, на этом мемориале", - сказал Васнецов. Представители православного духовенства отслужили литию у полкового памятника, сооруженного в далеком 1913 году, а к его подножию легли живые цветы. Парадные расчеты кадетов, суворовцев, учащихся ТЮИ и роты почетного караула прошагали у памятника торжественным маршем. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20230829/godovschina-1892916399.html
https://ria.ru/20230823/dokumenty-1891628102.html
https://ria.ru/20230809/prazdnovanie-1889106517.html
молдавия
россия
российская империя
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1a/1874428219_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2e317a6e3447468c40e8d13980fe9f32.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, вадим красносельский, россия, российская империя
В мире, Молдавия, Вадим Красносельский, Россия, Российская империя
В Приднестровье отметили 225-летие Подольского полка императорской армии

В Бендерах отметили 225-летие Подольского полка российской императорской армии

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкПриднестровье
Приднестровье - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости / Артем Кулекин
Перейти в медиабанк
Приднестровье. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТИРАСПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости. В Бендерах во вторник прошли торжественные мероприятия по случаю 225-летия 55-го Подольского пехотного полка российской императорской армии, который был расквартирован в городе до революции, сообщила пресс-служба главы ПМР Вадима Красносельского.
Отмечается, что еще в 2017 году Красносельский инициировал чествование этого воинского подразделения. С тех пор полковой праздник подольцев стал традиционным.
Митинг-реквием у постамента Памяти жертвам событий 2014 года. Мирным жителям и защитникам города Иловайска - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
В Иловайске отмечают годовщину освобождения города от киевского режима
Вчера, 15:11
Торжественные мероприятия, в которых приняли участие Красносельский и посол РФ в Молдавии Олег Васнецов, прошли на территории Военно-исторического мемориального комплекса Бендер, созданного на месте захоронения солдат и офицеров русской армии.
«
"За всю свою историю данное подразделение принимало участие во всех баталиях, которые вела Российская империя по защите своих рубежей, либо вела освободительные войны. Фактически воины данного подразделения спасли многие народы от полного уничтожения", - сказал Красносельский, обращаясь к собравшимся.
Он отметил, что в Приднестровье всё в порядке и с памятью, и с совестью. "Не знаю, где еще на постсоветском пространстве есть мемориалы такого содержания и такой сути, где еще празднуют полковые праздники тех воинов, которые отдали жизни по защите России, Российской империи. Я убежден, что у Приднестровья будет хорошая история, хорошее будущее. Мы этого заслуживаем. И Господь нас не оставит", - приводит пресс-служба приднестровского лидера.
Атака соединений 5-й Гвардейской танковой армии в районе Прохоровки, 1943 год - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
Опубликованы архивные документы к годовщине завершения Курской битвы
23 августа, 00:07
Посол РФ Васнецов отметил, что созданный мемориал является своего рода коллективной памятью обо всех русских воинах, которые участвовали в многочисленных баталиях в прошлом. "Мы сегодня с вами отдаем долг памяти тем воинам, офицерам, генералам русской армии, которые почили здесь, на этом мемориале", - сказал Васнецов.
Представители православного духовенства отслужили литию у полкового памятника, сооруженного в далеком 1913 году, а к его подножию легли живые цветы. Парадные расчеты кадетов, суворовцев, учащихся ТЮИ и роты почетного караула прошагали у памятника торжественным маршем.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Военнослужащие на параде, посвященном годовщине Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
Путин подписал указ об оргкомитете по празднованию 80-й годовщины Победы
9 августа, 15:52
 
В миреМолдавияВадим КрасносельскийРоссияРоссийская империя
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала