https://ria.ru/20230829/polk-1893031361.html

В Приднестровье отметили 225-летие Подольского полка императорской армии

В Приднестровье отметили 225-летие Подольского полка императорской армии - РИА Новости, 29.08.2023

В Приднестровье отметили 225-летие Подольского полка императорской армии

В Бендерах во вторник прошли торжественные мероприятия по случаю 225-летия 55-го Подольского пехотного полка российской императорской армии, который был... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T22:55

2023-08-29T22:55

2023-08-29T22:55

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ТИРАСПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости. В Бендерах во вторник прошли торжественные мероприятия по случаю 225-летия 55-го Подольского пехотного полка российской императорской армии, который был расквартирован в городе до революции, сообщила пресс-служба главы ПМР Вадима Красносельского. Отмечается, что еще в 2017 году Красносельский инициировал чествование этого воинского подразделения. С тех пор полковой праздник подольцев стал традиционным. Торжественные мероприятия, в которых приняли участие Красносельский и посол РФ в Молдавии Олег Васнецов, прошли на территории Военно-исторического мемориального комплекса Бендер, созданного на месте захоронения солдат и офицеров русской армии. "За всю свою историю данное подразделение принимало участие во всех баталиях, которые вела Российская империя по защите своих рубежей, либо вела освободительные войны. Фактически воины данного подразделения спасли многие народы от полного уничтожения", - сказал Красносельский, обращаясь к собравшимся. Он отметил, что в Приднестровье всё в порядке и с памятью, и с совестью. "Не знаю, где еще на постсоветском пространстве есть мемориалы такого содержания и такой сути, где еще празднуют полковые праздники тех воинов, которые отдали жизни по защите России, Российской империи. Я убежден, что у Приднестровья будет хорошая история, хорошее будущее. Мы этого заслуживаем. И Господь нас не оставит", - приводит пресс-служба приднестровского лидера. Посол РФ Васнецов отметил, что созданный мемориал является своего рода коллективной памятью обо всех русских воинах, которые участвовали в многочисленных баталиях в прошлом. "Мы сегодня с вами отдаем долг памяти тем воинам, офицерам, генералам русской армии, которые почили здесь, на этом мемориале", - сказал Васнецов. Представители православного духовенства отслужили литию у полкового памятника, сооруженного в далеком 1913 году, а к его подножию легли живые цветы. Парадные расчеты кадетов, суворовцев, учащихся ТЮИ и роты почетного караула прошагали у памятника торжественным маршем. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20230829/godovschina-1892916399.html

https://ria.ru/20230823/dokumenty-1891628102.html

https://ria.ru/20230809/prazdnovanie-1889106517.html

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в мире, молдавия, вадим красносельский, россия, российская империя