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В Кремле первый полет импортозамещенного SJ-100 назвали большим успехом - РИА Новости, 29.08.2023
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12:03 29.08.2023 (обновлено: 12:32 29.08.2023)
https://ria.ru/20230829/polet-1892863106.html
В Кремле первый полет импортозамещенного SJ-100 назвали большим успехом
В Кремле первый полет импортозамещенного SJ-100 назвали большим успехом - РИА Новости, 29.08.2023
В Кремле первый полет импортозамещенного SJ-100 назвали большим успехом
Первый полет российского самолета SJ-100 с замещенными импортными компонентами оказался успешным, заявил замглавы администрации президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T12:03
2023-08-29T12:32
россия
дмитрий песков
sj-100
технологии
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Первый полет российского самолета SJ-100 с замещенными импортными компонентами оказался успешным, заявил замглавы администрации президента Дмитрий Песков.&quot;Это действительно большой успех, потому что в весьма и весьма сжатые сроки происходит освоение новых технологий, производство новых деталей и узлов этой машины&quot;, — сказал он журналистам.Пресс-секретарь главы государства отметил, что теперь самолет предстоит оснастить отечественными двигателями. По его словам, это тоже "скоро состоится".Как сообщили ранее в Минпромторге, российский самолет SJ-100 с импортозамещенными системами совершил первый полет продолжительностью 54 минуты. Он проходил на высотах до трех тысяч метров и скоростях до 343 километров в час. В общей сложности в SJ-100 заменены порядка 40 импортных систем и агрегатов. Испытания проходили на франко-российских двигателях SaM146. SJ-100 — ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Лайнер станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время самолетов типа Superjet.
https://ria.ru/20230607/importozameschenie-1876614456.html
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россия, дмитрий песков, sj-100, технологии
Россия, Дмитрий Песков, SJ-100, Технологии
В Кремле первый полет импортозамещенного SJ-100 назвали большим успехом

Песков: в Кремле считают первый полет импортозамещенного SJ-100 большим успехом

© РИА Новости / пресс-служба ОАК | Перейти в медиабанкРоссийский самолет SJ-100 с импортозамещенным оборудованием во время выполнения первого полета в Комсомольске-на-Амуре
Российский самолет SJ-100 с импортозамещенным оборудованием во время выполнения первого полета в Комсомольске-на-Амуре - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости / пресс-служба ОАК
Перейти в медиабанк
Российский самолет SJ-100 с импортозамещенным оборудованием во время выполнения первого полета в Комсомольске-на-Амуре
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Первый полет российского самолета SJ-100 с замещенными импортными компонентами оказался успешным, заявил замглавы администрации президента Дмитрий Песков.
«

"Это действительно большой успех, потому что в весьма и весьма сжатые сроки происходит освоение новых технологий, производство новых деталей и узлов этой машины", — сказал он журналистам.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что теперь самолет предстоит оснастить отечественными двигателями. По его словам, это тоже "скоро состоится".
Как сообщили ранее в Минпромторге, российский самолет SJ-100 с импортозамещенными системами совершил первый полет продолжительностью 54 минуты. Он проходил на высотах до трех тысяч метров и скоростях до 343 километров в час. В общей сложности в SJ-100 заменены порядка 40 импортных систем и агрегатов. Испытания проходили на франко-российских двигателях SaM146.
SJ-100 — ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Лайнер станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время самолетов типа Superjet.
Импортозамещение - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
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