https://ria.ru/20230829/polet-1892863106.html

В Кремле первый полет импортозамещенного SJ-100 назвали большим успехом

В Кремле первый полет импортозамещенного SJ-100 назвали большим успехом - РИА Новости, 29.08.2023

В Кремле первый полет импортозамещенного SJ-100 назвали большим успехом

Первый полет российского самолета SJ-100 с замещенными импортными компонентами оказался успешным, заявил замглавы администрации президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T12:03

2023-08-29T12:03

2023-08-29T12:32

россия

дмитрий песков

sj-100

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892870448_0:22:963:563_1920x0_80_0_0_44c775d3c576248f633b35e7e0e8bc08.jpg

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Первый полет российского самолета SJ-100 с замещенными импортными компонентами оказался успешным, заявил замглавы администрации президента Дмитрий Песков."Это действительно большой успех, потому что в весьма и весьма сжатые сроки происходит освоение новых технологий, производство новых деталей и узлов этой машины", — сказал он журналистам.Пресс-секретарь главы государства отметил, что теперь самолет предстоит оснастить отечественными двигателями. По его словам, это тоже "скоро состоится".Как сообщили ранее в Минпромторге, российский самолет SJ-100 с импортозамещенными системами совершил первый полет продолжительностью 54 минуты. Он проходил на высотах до трех тысяч метров и скоростях до 343 километров в час. В общей сложности в SJ-100 заменены порядка 40 импортных систем и агрегатов. Испытания проходили на франко-российских двигателях SaM146. SJ-100 — ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Лайнер станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время самолетов типа Superjet.

https://ria.ru/20230607/importozameschenie-1876614456.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, дмитрий песков, sj-100, технологии