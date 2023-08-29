https://ria.ru/20230829/pokhorony-1892863988.html
В Кремле ответили на вопрос о присутствии Путина на похоронах Пригожина
В Кремле ответили на вопрос о присутствии Путина на похоронах Пригожина - РИА Новости, 29.08.2023
В Кремле ответили на вопрос о присутствии Путина на похоронах Пригожина
Президент Владимир Путин не планирует приезжать на похороны главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T12:05
2023-08-29T12:05
2023-08-29T12:26
крушение частного самолета в тверской области
евгений пригожин
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин не планирует приезжать на похороны главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Присутствие президента не предусматривается", — сказал он.Песков также добавил, что в Кремле не располагают конкретной информацией о похоронах. "Все-таки решение на этот счет принимают родные и близкие. Здесь мы не можем что-либо говорить без них", — пояснил представитель Кремля. На прошлой неделе в Тверской области разбился частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. На борту находились десять человек, все погибли. В воскресенье СК заявил, что их личности установили, они соответствуют списку, заявленному в полетном листе, который сразу после авиакатастрофы огласила Росавиация. Среди пассажиров был основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин.
https://ria.ru/20230828/prigozhin-1892647831.html
https://ria.ru/20230825/lukashenko-1892266540.html
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крушение частного самолета в тверской области, евгений пригожин, владимир путин, дмитрий песков
Крушение частного самолета в Тверской области, Евгений Пригожин, Владимир Путин, Дмитрий Песков
В Кремле ответили на вопрос о присутствии Путина на похоронах Пригожина
Песков: Путин не приедет на похороны Пригожина