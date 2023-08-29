https://ria.ru/20230829/podstava-1892823532.html
"Просто гниют". В США раскрыли, как Запад подставил Зеленского
"Просто гниют". В США раскрыли, как Запад подставил Зеленского - РИА Новости, 29.08.2023
"Просто гниют". В США раскрыли, как Запад подставил Зеленского
Швейцария могла передать Украине 96 немецких танков Leopard 1A5, но не сделала этого, и теперь они просто ржавеют, написал военный эксперт Питер Сучиу в статье... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T09:32
2023-08-29T09:32
2023-08-29T10:03
в мире
швейцария
украина
киев
вооруженные силы украины
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/13/1884968604_0:939:2048:2091_1920x0_80_0_0_2f0de22d2d6edc71790dfdf5e3c56829.jpg
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Швейцария могла передать Украине 96 немецких танков Leopard 1A5, но не сделала этого, и теперь они просто ржавеют, написал военный эксперт Питер Сучиу в статье для 19FortyFive."Швейцария уже более 200 лет придерживается строгой политики нейтралитета. Но ее критики считают, что своим отказом предоставить Украине около сотни боевых танков Leopard 1A5 она фактически помогает России", — отметил обозреватель.По словам эксперта, Берн сначала действительно был готов продать свои старые танки европейским странам, которые планировали поставить их Киеву, но в итоге отказался от этой сделки.ВСУ могли использовать эти танки в контрнаступлении, указал специалист."Дополнительные 96 "Леопардов-1" могли бы значительно улучшить ситуацию. Вместо этого танки времен холодной войны продолжат ржаветь в Италии", — подытожил Сучиу.Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе танками Leopard.
https://ria.ru/20230828/zelenskiy-1892794265.html
швейцария
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/13/1884968604_0:599:2048:2135_1920x0_80_0_0_2b3b859de588fc4e7277c7a8c9a4b260.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, швейцария, украина, киев, вооруженные силы украины, нато
В мире, Швейцария, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины, НАТО
"Просто гниют". В США раскрыли, как Запад подставил Зеленского
19FortyFive: необходимые для ВСУ швейцарские танки Leopard 1A5 ржавеют в Италии