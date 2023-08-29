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"Просто гниют". В США раскрыли, как Запад подставил Зеленского

"Просто гниют". В США раскрыли, как Запад подставил Зеленского - РИА Новости, 29.08.2023

"Просто гниют". В США раскрыли, как Запад подставил Зеленского

Швейцария могла передать Украине 96 немецких танков Leopard 1A5, но не сделала этого, и теперь они просто ржавеют, написал военный эксперт Питер Сучиу в статье... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T09:32

2023-08-29T09:32

2023-08-29T10:03

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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Швейцария могла передать Украине 96 немецких танков Leopard 1A5, но не сделала этого, и теперь они просто ржавеют, написал военный эксперт Питер Сучиу в статье для 19FortyFive."Швейцария уже более 200 лет придерживается строгой политики нейтралитета. Но ее критики считают, что своим отказом предоставить Украине около сотни боевых танков Leopard 1A5 она фактически помогает России", — отметил обозреватель.По словам эксперта, Берн сначала действительно был готов продать свои старые танки европейским странам, которые планировали поставить их Киеву, но в итоге отказался от этой сделки.ВСУ могли использовать эти танки в контрнаступлении, указал специалист."Дополнительные 96 "Леопардов-1" могли бы значительно улучшить ситуацию. Вместо этого танки времен холодной войны продолжат ржаветь в Италии", — подытожил Сучиу.Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе танками Leopard.

https://ria.ru/20230828/zelenskiy-1892794265.html

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в мире, швейцария, украина, киев, вооруженные силы украины, нато