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"Просто гниют". В США раскрыли, как Запад подставил Зеленского - РИА Новости, 29.08.2023
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09:32 29.08.2023 (обновлено: 10:03 29.08.2023)
https://ria.ru/20230829/podstava-1892823532.html
"Просто гниют". В США раскрыли, как Запад подставил Зеленского
"Просто гниют". В США раскрыли, как Запад подставил Зеленского - РИА Новости, 29.08.2023
"Просто гниют". В США раскрыли, как Запад подставил Зеленского
Швейцария могла передать Украине 96 немецких танков Leopard 1A5, но не сделала этого, и теперь они просто ржавеют, написал военный эксперт Питер Сучиу в статье... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T09:32
2023-08-29T10:03
в мире
швейцария
украина
киев
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Швейцария могла передать Украине 96 немецких танков Leopard 1A5, но не сделала этого, и теперь они просто ржавеют, написал военный эксперт Питер Сучиу в статье для 19FortyFive.&quot;Швейцария уже более 200 лет придерживается строгой политики нейтралитета. Но ее критики считают, что своим отказом предоставить Украине около сотни боевых танков Leopard 1A5 она фактически помогает России&quot;, — отметил обозреватель.По словам эксперта, Берн сначала действительно был готов продать свои старые танки европейским странам, которые планировали поставить их Киеву, но в итоге отказался от этой сделки.ВСУ могли использовать эти танки в контрнаступлении, указал специалист.&quot;Дополнительные 96 &quot;Леопардов-1&quot; могли бы значительно улучшить ситуацию. Вместо этого танки времен холодной войны продолжат ржаветь в Италии&quot;, — подытожил Сучиу.Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе танками Leopard.
https://ria.ru/20230828/zelenskiy-1892794265.html
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в мире, швейцария, украина, киев, вооруженные силы украины, нато
В мире, Швейцария, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины, НАТО
"Просто гниют". В США раскрыли, как Запад подставил Зеленского

19FortyFive: необходимые для ВСУ швейцарские танки Leopard 1A5 ржавеют в Италии

© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Швейцария могла передать Украине 96 немецких танков Leopard 1A5, но не сделала этого, и теперь они просто ржавеют, написал военный эксперт Питер Сучиу в статье для 19FortyFive.
«

"Швейцария уже более 200 лет придерживается строгой политики нейтралитета. Но ее критики считают, что своим отказом предоставить Украине около сотни боевых танков Leopard 1A5 она фактически помогает России", — отметил обозреватель.

По словам эксперта, Берн сначала действительно был готов продать свои старые танки европейским странам, которые планировали поставить их Киеву, но в итоге отказался от этой сделки.
ВСУ могли использовать эти танки в контрнаступлении, указал специалист.
«

"Дополнительные 96 "Леопардов-1" могли бы значительно улучшить ситуацию. Вместо этого танки времен холодной войны продолжат ржаветь в Италии", — подытожил Сучиу.

Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе танками Leopard.
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В миреШвейцарияУкраинаКиевВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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