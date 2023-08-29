Рейтинг@Mail.ru
Петербург отправил для школьников Мариуполя подарки к 1 сентября - РИА Новости, 29.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
22:24 29.08.2023 (обновлено: 23:54 29.08.2023)
https://ria.ru/20230829/podarki-1893027989.html
Петербург отправил для школьников Мариуполя подарки к 1 сентября
Петербург отправил для школьников Мариуполя подарки к 1 сентября - РИА Новости, 29.08.2023
Петербург отправил для школьников Мариуполя подарки к 1 сентября
Санкт-Петербург отправил для школьников Мариуполя подарки к 1 сентября, сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов. РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T22:24
2023-08-29T23:54
хорошие новости
общество
мариуполь
александр беглов
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/01/1748150581_0:172:3027:1875_1920x0_80_0_0_f7050fe467034db94b1119f3bff3a97e.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 авг — РИА Новости. Санкт-Петербург отправил для школьников Мариуполя подарки к 1 сентября, сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов. &quot;Отправили подарки к 1 сентября для школьников Мариуполя. Для первоклашек — почти 1500 полностью укомплектованных портфелей, а для ребят постарше — около 16 тысяч школьных наборов&quot;, — написал он в своем телеграм-канале.Беглов также сообщил, что Петербург направит в школы Мариуполя учебники, оборудование для лабораторий, спортинвентарь. &quot;Также по мере восстановления Центра детского и юношеского творчества мы будем заниматься и его оснащением. Школьники из Мариуполя с нетерпением ждут, когда возобновится полноценная работа творческих кружков и секций. Они спрашивали меня об этом на одной из встреч. Уверен, у нас получится создать условия для всестороннего развития ребят&quot;, — добавил губернатор.С момента установления побратимских связей 1 июня 2022 года Петербург активно помогает Мариуполю.
https://ria.ru/20230825/model-1892147668.html
https://ria.ru/20230824/shkola-1891950139.html
мариуполь
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/01/1748150581_149:0:2878:2047_1920x0_80_0_0_a00d3c0ed64e0cbfa622883d057e7f25.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, мариуполь, александр беглов, санкт-петербург
Хорошие новости, Общество, Мариуполь, Александр Беглов, Санкт-Петербург
Петербург отправил для школьников Мариуполя подарки к 1 сентября

Беглов: Петербург отправил для школьников Мариуполя подарки к 1 сентября

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкПервое сентября в регионах России
Первое сентября в регионах России - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Первое сентября в регионах России. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 авг — РИА Новости. Санкт-Петербург отправил для школьников Мариуполя подарки к 1 сентября, сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов.
«

"Отправили подарки к 1 сентября для школьников Мариуполя. Для первоклашек — почти 1500 полностью укомплектованных портфелей, а для ребят постарше — около 16 тысяч школьных наборов", — написал он в своем телеграм-канале.

Мама разговаривает с расстроенной дочкой - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
С 1 сентября во всех школах внедряется единая модель профориентации
25 августа, 10:04
Беглов также сообщил, что Петербург направит в школы Мариуполя учебники, оборудование для лабораторий, спортинвентарь.
«

"Также по мере восстановления Центра детского и юношеского творчества мы будем заниматься и его оснащением. Школьники из Мариуполя с нетерпением ждут, когда возобновится полноценная работа творческих кружков и секций. Они спрашивали меня об этом на одной из встреч. Уверен, у нас получится создать условия для всестороннего развития ребят", — добавил губернатор.

С момента установления побратимских связей 1 июня 2022 года Петербург активно помогает Мариуполю.
Школьные рюкзаки - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
Радовались ли вы 1 сентября в школьные годы?
24 августа, 12:46
 
Хорошие новостиОбществоМариупольАлександр БегловСанкт-Петербург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала