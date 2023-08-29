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Петербург отправил для школьников Мариуполя подарки к 1 сентября
Петербург отправил для школьников Мариуполя подарки к 1 сентября - РИА Новости, 29.08.2023
Петербург отправил для школьников Мариуполя подарки к 1 сентября
Санкт-Петербург отправил для школьников Мариуполя подарки к 1 сентября, сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов. РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T22:24
2023-08-29T22:24
2023-08-29T23:54
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 авг — РИА Новости. Санкт-Петербург отправил для школьников Мариуполя подарки к 1 сентября, сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов. "Отправили подарки к 1 сентября для школьников Мариуполя. Для первоклашек — почти 1500 полностью укомплектованных портфелей, а для ребят постарше — около 16 тысяч школьных наборов", — написал он в своем телеграм-канале.Беглов также сообщил, что Петербург направит в школы Мариуполя учебники, оборудование для лабораторий, спортинвентарь. "Также по мере восстановления Центра детского и юношеского творчества мы будем заниматься и его оснащением. Школьники из Мариуполя с нетерпением ждут, когда возобновится полноценная работа творческих кружков и секций. Они спрашивали меня об этом на одной из встреч. Уверен, у нас получится создать условия для всестороннего развития ребят", — добавил губернатор.С момента установления побратимских связей 1 июня 2022 года Петербург активно помогает Мариуполю.
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общество, мариуполь, александр беглов, санкт-петербург
Хорошие новости, Общество, Мариуполь, Александр Беглов, Санкт-Петербург
Петербург отправил для школьников Мариуполя подарки к 1 сентября
Беглов: Петербург отправил для школьников Мариуполя подарки к 1 сентября