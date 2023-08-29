Рейтинг@Mail.ru
Источник назвал дату переговоров Лаврова и главы МИД Турции - РИА Новости, 29.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:02 29.08.2023 (обновлено: 16:05 29.08.2023)
https://ria.ru/20230829/peregovory-1892930764.html
Источник назвал дату переговоров Лаврова и главы МИД Турции
Источник назвал дату переговоров Лаврова и главы МИД Турции - РИА Новости, 29.08.2023
Источник назвал дату переговоров Лаврова и главы МИД Турции
Переговоры глав МИД России и Турции Сергея Лаврова и Хакана Фидана состоятся в Российской столице 31 августа, сообщил РИА Новости дипломатический источник. РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T16:02
2023-08-29T16:05
турция
москва
сергей лавров
хакан фидан
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:522:2048:1674_1920x0_80_0_0_ae337d0cdf5adf4c68c306818ed49d5b.jpg
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Переговоры глав МИД России и Турции Сергея Лаврова и Хакана Фидана состоятся в Российской столице 31 августа, сообщил РИА Новости дипломатический источник."Переговоры пройдут 31 августа в Москве", - сказал он, не добавив деталей
https://ria.ru/20230829/peregovory-1892829545.html
турция
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:330:2048:1866_1920x0_80_0_0_15acd90062650e9a445ad44ae4998111.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
турция, москва, сергей лавров, хакан фидан, россия
Турция, Москва, Сергей Лавров, Хакан Фидан, Россия
Источник назвал дату переговоров Лаврова и главы МИД Турции

Лавров и Фидан проведут переговоры в Москве 31 августа

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Переговоры глав МИД России и Турции Сергея Лаврова и Хакана Фидана состоятся в Российской столице 31 августа, сообщил РИА Новости дипломатический источник.
"Переговоры пройдут 31 августа в Москве", - сказал он, не добавив деталей
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
Переговоры Эрдогана и Путина состоятся в Сочи 4 сентября, пишут СМИ
Вчера, 10:00
 
ТурцияМоскваСергей ЛавровХакан ФиданРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала