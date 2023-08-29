https://ria.ru/20230829/peregovory-1892930764.html
Источник назвал дату переговоров Лаврова и главы МИД Турции
Источник назвал дату переговоров Лаврова и главы МИД Турции - РИА Новости, 29.08.2023
Источник назвал дату переговоров Лаврова и главы МИД Турции
Переговоры глав МИД России и Турции Сергея Лаврова и Хакана Фидана состоятся в Российской столице 31 августа, сообщил РИА Новости дипломатический источник. РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T16:02
2023-08-29T16:02
2023-08-29T16:05
турция
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сергей лавров
хакан фидан
россия
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Переговоры глав МИД России и Турции Сергея Лаврова и Хакана Фидана состоятся в Российской столице 31 августа, сообщил РИА Новости дипломатический источник."Переговоры пройдут 31 августа в Москве", - сказал он, не добавив деталей
https://ria.ru/20230829/peregovory-1892829545.html
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турция, москва, сергей лавров, хакан фидан, россия
Турция, Москва, Сергей Лавров, Хакан Фидан, Россия
Источник назвал дату переговоров Лаврова и главы МИД Турции
Лавров и Фидан проведут переговоры в Москве 31 августа