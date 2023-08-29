https://ria.ru/20230829/peregovory-1892930764.html

Источник назвал дату переговоров Лаврова и главы МИД Турции

Источник назвал дату переговоров Лаврова и главы МИД Турции - РИА Новости, 29.08.2023

Источник назвал дату переговоров Лаврова и главы МИД Турции

Переговоры глав МИД России и Турции Сергея Лаврова и Хакана Фидана состоятся в Российской столице 31 августа, сообщил РИА Новости дипломатический источник. РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T16:02

2023-08-29T16:02

2023-08-29T16:05

турция

москва

сергей лавров

хакан фидан

россия

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Переговоры глав МИД России и Турции Сергея Лаврова и Хакана Фидана состоятся в Российской столице 31 августа, сообщил РИА Новости дипломатический источник."Переговоры пройдут 31 августа в Москве", - сказал он, не добавив деталей

https://ria.ru/20230829/peregovory-1892829545.html

турция

москва

россия

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турция, москва, сергей лавров, хакан фидан, россия