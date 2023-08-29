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Приморский край ожидает новая волна паводков в ближайшие два дня - РИА Новости, 29.08.2023
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02:55 29.08.2023
https://ria.ru/20230829/pavodki-1892805262.html
Приморский край ожидает новая волна паводков в ближайшие два дня
Приморский край ожидает новая волна паводков в ближайшие два дня - РИА Новости, 29.08.2023
Приморский край ожидает новая волна паводков в ближайшие два дня
Новая волна паводков прогнозируется 29 и 30 августа практически на всей территории Приморского края из-за сильных ливней, уровни воды в реках могут подняться на РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T02:55
2023-08-29T02:55
приморский край
внии гочс
происшествия
россия
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Новая волна паводков прогнозируется 29 и 30 августа практически на всей территории Приморского края из-за сильных ливней, уровни воды в реках могут подняться на 2,5 метра, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). "В Приморском крае в связи с прогнозируемыми 29-30 августа сильными дождями на большинстве рек ожидается формирование и прохождение новой волны паводков. Паводки охватят большую территорию края", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС. Ученые отмечают, что прогнозируемый подъем уровней воды в реках составит от 0,5 до 2,5 метра, что увеличит глубину затопления ранее подтопленных территорий. "В условиях повышенной водности ожидаются выходы воды из берегов, что будет сопровождаться достижением критических отметок и подтоплением прилегающих территорий", - сообщает ВНИИ ГОЧС.
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приморский край, внии гочс, происшествия, россия
Приморский край, ВНИИ ГОЧС, Происшествия, Россия
Приморский край ожидает новая волна паводков в ближайшие два дня

ВНИИ ГОЧС: Приморский край ожидает новая волна паводков в ближайшие два дня

© Фото : ГУ МЧС России по Приморскому краюНаводнение в Приморье
Наводнение в Приморье - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© Фото : ГУ МЧС России по Приморскому краю
Наводнение в Приморье. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Новая волна паводков прогнозируется 29 и 30 августа практически на всей территории Приморского края из-за сильных ливней, уровни воды в реках могут подняться на 2,5 метра, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).
«
"В Приморском крае в связи с прогнозируемыми 29-30 августа сильными дождями на большинстве рек ожидается формирование и прохождение новой волны паводков. Паводки охватят большую территорию края", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.
Ученые отмечают, что прогнозируемый подъем уровней воды в реках составит от 0,5 до 2,5 метра, что увеличит глубину затопления ранее подтопленных территорий.
"В условиях повышенной водности ожидаются выходы воды из берегов, что будет сопровождаться достижением критических отметок и подтоплением прилегающих территорий", - сообщает ВНИИ ГОЧС.
Паводок - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
Регионам ЦФО и Приволжья может угрожать активный паводок
28 марта, 03:29
 
Приморский крайВНИИ ГОЧСПроисшествияРоссия
 
 
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