https://ria.ru/20230829/pavodki-1892805262.html

Приморский край ожидает новая волна паводков в ближайшие два дня

Приморский край ожидает новая волна паводков в ближайшие два дня - РИА Новости, 29.08.2023

Приморский край ожидает новая волна паводков в ближайшие два дня

Новая волна паводков прогнозируется 29 и 30 августа практически на всей территории Приморского края из-за сильных ливней, уровни воды в реках могут подняться на РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T02:55

2023-08-29T02:55

2023-08-29T02:55

приморский край

внии гочс

происшествия

россия

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Новая волна паводков прогнозируется 29 и 30 августа практически на всей территории Приморского края из-за сильных ливней, уровни воды в реках могут подняться на 2,5 метра, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). "В Приморском крае в связи с прогнозируемыми 29-30 августа сильными дождями на большинстве рек ожидается формирование и прохождение новой волны паводков. Паводки охватят большую территорию края", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС. Ученые отмечают, что прогнозируемый подъем уровней воды в реках составит от 0,5 до 2,5 метра, что увеличит глубину затопления ранее подтопленных территорий. "В условиях повышенной водности ожидаются выходы воды из берегов, что будет сопровождаться достижением критических отметок и подтоплением прилегающих территорий", - сообщает ВНИИ ГОЧС.

https://ria.ru/20230328/pavodok-1861105256.html

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приморский край, внии гочс, происшествия, россия