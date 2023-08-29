https://ria.ru/20230829/pavodki-1892805262.html
Приморский край ожидает новая волна паводков в ближайшие два дня
Приморский край ожидает новая волна паводков в ближайшие два дня - РИА Новости, 29.08.2023
Приморский край ожидает новая волна паводков в ближайшие два дня
Новая волна паводков прогнозируется 29 и 30 августа практически на всей территории Приморского края из-за сильных ливней, уровни воды в реках могут подняться на РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T02:55
2023-08-29T02:55
2023-08-29T02:55
приморский край
внии гочс
происшествия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0c/1889677838_0:131:1280:851_1920x0_80_0_0_bfe59efdde6b42254197683bced95891.jpg
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Новая волна паводков прогнозируется 29 и 30 августа практически на всей территории Приморского края из-за сильных ливней, уровни воды в реках могут подняться на 2,5 метра, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). "В Приморском крае в связи с прогнозируемыми 29-30 августа сильными дождями на большинстве рек ожидается формирование и прохождение новой волны паводков. Паводки охватят большую территорию края", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС. Ученые отмечают, что прогнозируемый подъем уровней воды в реках составит от 0,5 до 2,5 метра, что увеличит глубину затопления ранее подтопленных территорий. "В условиях повышенной водности ожидаются выходы воды из берегов, что будет сопровождаться достижением критических отметок и подтоплением прилегающих территорий", - сообщает ВНИИ ГОЧС.
https://ria.ru/20230328/pavodok-1861105256.html
приморский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0c/1889677838_108:0:1245:853_1920x0_80_0_0_f9711f7e9f052489242f5a92cc998641.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
приморский край, внии гочс, происшествия, россия
Приморский край, ВНИИ ГОЧС, Происшествия, Россия
Приморский край ожидает новая волна паводков в ближайшие два дня
ВНИИ ГОЧС: Приморский край ожидает новая волна паводков в ближайшие два дня
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Новая волна паводков прогнозируется 29 и 30 августа практически на всей территории Приморского края из-за сильных ливней, уровни воды в реках могут подняться на 2,5 метра, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).
«
"В Приморском крае в связи с прогнозируемыми 29-30 августа сильными дождями на большинстве рек ожидается формирование и прохождение новой волны паводков. Паводки охватят большую территорию края", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.
Ученые отмечают, что прогнозируемый подъем уровней воды в реках составит от 0,5 до 2,5 метра, что увеличит глубину затопления ранее подтопленных территорий.
"В условиях повышенной водности ожидаются выходы воды из берегов, что будет сопровождаться достижением критических отметок и подтоплением прилегающих территорий", - сообщает ВНИИ ГОЧС.
Регионам ЦФО и Приволжья может угрожать активный паводок