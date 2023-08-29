https://ria.ru/20230829/pamfilova-1892824710.html

Памфилова рассказала о проценте отказов в кампании 2023 года

Памфилова рассказала о проценте отказов в кампании 2023 года - РИА Новости, 29.08.2023

Памфилова рассказала о проценте отказов в кампании 2023 года

Избирательная кампания 2023 года отличается маленьким процентом отказов в регистрации кандидатов – менее 1,5%, этому способствовала и подготовленность... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T09:39

2023-08-29T09:39

2023-08-29T11:10

политика

россия

элла памфилова

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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Избирательная кампания 2023 года отличается маленьким процентом отказов в регистрации кандидатов – менее 1,5%, этому способствовала и подготовленность выдвиженцев, и проведенная Центризбиркомом работа, сообщила в интервью РИА Новости глава ЦИК РФ Элла Памфилова. "Мы в свою очередь создали максимум необходимых условий для того, чтобы всем участникам избирательного процесса было проще преодолевать формальную часть при регистрации, оформлять финансовые документы и так далее. И это дало свои результаты: чем еще отличается нынешняя кампания - у нас просто крошечный процент отказов в регистрации – менее 1,5%", - сказала Памфилова. Глава Центризбиркома считает, что такому показателю отказов в регистрации кандидатов способствовала, с одной стороны, лучшая подготовленность кандидатов, с другой – проведенная работа Центральной избирательной комиссии. "Мы помогли им своими материалами, методиками и шаблонами разного рода о том, как правильно оформлять документы, чтобы меньше оказалось поводов для бюрократических зацепок. Это нас радует, это была наша цель", - пояснила она. Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября.Читайте полный текст интервью с Эллой Памфиловой >>>

https://ria.ru/20230829/vybory-1892818650.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, элла памфилова