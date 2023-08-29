https://ria.ru/20230829/pamfilova-1892824710.html
Памфилова рассказала о проценте отказов в кампании 2023 года
Памфилова рассказала о проценте отказов в кампании 2023 года - РИА Новости, 29.08.2023
Памфилова рассказала о проценте отказов в кампании 2023 года
Избирательная кампания 2023 года отличается маленьким процентом отказов в регистрации кандидатов – менее 1,5%, этому способствовала и подготовленность... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T09:39
2023-08-29T09:39
2023-08-29T11:10
политика
россия
элла памфилова
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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Избирательная кампания 2023 года отличается маленьким процентом отказов в регистрации кандидатов – менее 1,5%, этому способствовала и подготовленность выдвиженцев, и проведенная Центризбиркомом работа, сообщила в интервью РИА Новости глава ЦИК РФ Элла Памфилова. "Мы в свою очередь создали максимум необходимых условий для того, чтобы всем участникам избирательного процесса было проще преодолевать формальную часть при регистрации, оформлять финансовые документы и так далее. И это дало свои результаты: чем еще отличается нынешняя кампания - у нас просто крошечный процент отказов в регистрации – менее 1,5%", - сказала Памфилова. Глава Центризбиркома считает, что такому показателю отказов в регистрации кандидатов способствовала, с одной стороны, лучшая подготовленность кандидатов, с другой – проведенная работа Центральной избирательной комиссии. "Мы помогли им своими материалами, методиками и шаблонами разного рода о том, как правильно оформлять документы, чтобы меньше оказалось поводов для бюрократических зацепок. Это нас радует, это была наша цель", - пояснила она. Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября.Читайте полный текст интервью с Эллой Памфиловой >>>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, элла памфилова
Политика, Россия, Элла Памфилова
Памфилова рассказала о проценте отказов в кампании 2023 года
Памфилова: в кампании 2023 года менее полутора процента отказов в регистрации
МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Избирательная кампания 2023 года отличается маленьким процентом отказов в регистрации кандидатов – менее 1,5%, этому способствовала и подготовленность выдвиженцев, и проведенная Центризбиркомом работа, сообщила в интервью РИА Новости глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
"Мы в свою очередь создали максимум необходимых условий для того, чтобы всем участникам избирательного процесса было проще преодолевать формальную часть при регистрации, оформлять финансовые документы и так далее. И это дало свои результаты: чем еще отличается нынешняя кампания - у нас просто крошечный процент отказов в регистрации – менее 1,5%", - сказала Памфилова.
Памфилова высказалась о возможном непризнании выборов в России на Западе
Глава Центризбиркома считает, что такому показателю отказов в регистрации кандидатов способствовала, с одной стороны, лучшая подготовленность кандидатов, с другой – проведенная работа Центральной избирательной комиссии.
"Мы помогли им своими материалами, методиками и шаблонами разного рода о том, как правильно оформлять документы, чтобы меньше оказалось поводов для бюрократических зацепок. Это нас радует, это была наша цель", - пояснила она.
Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября.