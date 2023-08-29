Рейтинг@Mail.ru
Памфилова рассказала о проценте отказов в кампании 2023 года - РИА Новости, 29.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:39 29.08.2023 (обновлено: 11:10 29.08.2023)
https://ria.ru/20230829/pamfilova-1892824710.html
Памфилова рассказала о проценте отказов в кампании 2023 года
Памфилова рассказала о проценте отказов в кампании 2023 года - РИА Новости, 29.08.2023
Памфилова рассказала о проценте отказов в кампании 2023 года
Избирательная кампания 2023 года отличается маленьким процентом отказов в регистрации кандидатов – менее 1,5%, этому способствовала и подготовленность... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T09:39
2023-08-29T11:10
политика
россия
элла памфилова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750860867_0:98:2905:1732_1920x0_80_0_0_94df8a3fa14004130e950d6c920b0b22.jpg
МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Избирательная кампания 2023 года отличается маленьким процентом отказов в регистрации кандидатов – менее 1,5%, этому способствовала и подготовленность выдвиженцев, и проведенная Центризбиркомом работа, сообщила в интервью РИА Новости глава ЦИК РФ Элла Памфилова. "Мы в свою очередь создали максимум необходимых условий для того, чтобы всем участникам избирательного процесса было проще преодолевать формальную часть при регистрации, оформлять финансовые документы и так далее. И это дало свои результаты: чем еще отличается нынешняя кампания - у нас просто крошечный процент отказов в регистрации – менее 1,5%", - сказала Памфилова. Глава Центризбиркома считает, что такому показателю отказов в регистрации кандидатов способствовала, с одной стороны, лучшая подготовленность кандидатов, с другой – проведенная работа Центральной избирательной комиссии. "Мы помогли им своими материалами, методиками и шаблонами разного рода о том, как правильно оформлять документы, чтобы меньше оказалось поводов для бюрократических зацепок. Это нас радует, это была наша цель", - пояснила она. Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября.Читайте полный текст интервью с Эллой Памфиловой &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20230829/vybory-1892818650.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750860867_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c7b08093bf5f1c892390b8fa63999aa1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, элла памфилова
Политика, Россия, Элла Памфилова
Памфилова рассказала о проценте отказов в кампании 2023 года

Памфилова: в кампании 2023 года менее полутора процента отказов в регистрации

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПредседатель ЦИК РФ Элла Памфилова
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Избирательная кампания 2023 года отличается маленьким процентом отказов в регистрации кандидатов – менее 1,5%, этому способствовала и подготовленность выдвиженцев, и проведенная Центризбиркомом работа, сообщила в интервью РИА Новости глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
"Мы в свою очередь создали максимум необходимых условий для того, чтобы всем участникам избирательного процесса было проще преодолевать формальную часть при регистрации, оформлять финансовые документы и так далее. И это дало свои результаты: чем еще отличается нынешняя кампания - у нас просто крошечный процент отказов в регистрации – менее 1,5%", - сказала Памфилова.
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова проводит заседание ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
Памфилова высказалась о возможном непризнании выборов в России на Западе
Вчера, 08:59
Глава Центризбиркома считает, что такому показателю отказов в регистрации кандидатов способствовала, с одной стороны, лучшая подготовленность кандидатов, с другой – проведенная работа Центральной избирательной комиссии.
"Мы помогли им своими материалами, методиками и шаблонами разного рода о том, как правильно оформлять документы, чтобы меньше оказалось поводов для бюрократических зацепок. Это нас радует, это была наша цель", - пояснила она.
Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября.
Читайте полный текст интервью с Эллой Памфиловой >>>
Какие выборы пройдут в единый день голосования
5 июля, 18:24
Инфографика
Какие выборы пройдут в единый день голосованияПосмотреть
 
ПолитикаРоссияЭлла Памфилова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала