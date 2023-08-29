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Суд в Исламабаде приостановил приговор экс-премьера Пакистана Имрана Хана - РИА Новости, 29.08.2023
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11:30 29.08.2023 (обновлено: 11:47 29.08.2023)
https://ria.ru/20230829/pakistan-1892852349.html
Суд в Исламабаде приостановил приговор экс-премьера Пакистана Имрана Хана
Суд в Исламабаде приостановил приговор экс-премьера Пакистана Имрана Хана - РИА Новости, 29.08.2023
Суд в Исламабаде приостановил приговор экс-премьера Пакистана Имрана Хана
Высокий суд Исламабада во вторник приказал выпустить под залог лидера оппозиционной партии "Техрик-и-Инсаф", экс-премьера Пакистана Имрана Хана, ранее... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T11:30
2023-08-29T11:47
в мире
исламабад
пакистан
имран хан
дубай
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НЬЮ-ДЕЛИ, 29 авг – РИА Новости. Высокий суд Исламабада во вторник приказал выпустить под залог лидера оппозиционной партии "Техрик-и-Инсаф", экс-премьера Пакистана Имрана Хана, ранее приговоренного к трем годам тюрьмы, сообщил телеканал Geo."Высокий суд Исламабада во вторник приостановил приговор, вынесенный председателю партии "Техрик-и-Инсаф" Имрану Хану по делу Тошаханы (государственной сокровищницы – ред). Высокий суд Исламабада объявил короткий вердикт… в котором предписал властям освободить руководителя "Техрик-и-Инсаф" под залог", - сообщает телеканал.В октябре 2022 года избирательная комиссия Пакистана лишила Хана парламентского мандата, а также права на избрание и назначение как в федеральный, так и в региональные законодательные органы страны в течение пяти лет. Комиссия приняла такое решение в отношении Хана, признав его виновным в продаже 52 ценностей, хранившихся в Тошахане, и в сокрытии информации о полученных им лично подарках. Как сообщал возглавивший правительство после Хана премьер Шахбаз Шариф заявлял, что Хан продал в Дубае государственные сокровища общей стоимостью 140 миллионов пакистанских рупий (свыше 630 тысяч долларов).В мае 2023 года суд в Пакистане восстановил действие ордера на арест экс-премьера по делу о продаже подарков от иностранных глав государств. Девятого мая Хан был задержан сотрудниками Национального бюро отчетности (экономическая разведка). Десятого мая суд в Исламабаде арестовал Хана на восемь дней. Затем Верховный суд Пакистана признал его арест незаконным и распорядился немедленно освободить экс-премьера. Двенадцатого мая Верховный суд Исламабада освободил Хана под залог. Коллегия судей одобрила освобождение Хана под залог сначала сроком на две недели, до 26 мая, затем неоднократно продлевала его.В начале августа этого года суд в Исламабаде приговорил Хана к 3 годам тюремного заключения по делу о мошенничестве, связанном с продажей ценностей, хранившихся в государственной сокровищнице Тошахане. Хан был арестован в своей резиденции Заман-Парк в Лахоре вскоре после того, как был вынесен вердикт суда. Согласно конституции Пакистана, после приговора Хан формально лишен права занимать какую-либо государственную должность в течение пяти лет.
https://ria.ru/20230805/pakistan-1888361784.html
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в мире, исламабад, пакистан, имран хан, дубай
В мире, Исламабад, Пакистан, Имран Хан, Дубай
Суд в Исламабаде приостановил приговор экс-премьера Пакистана Имрана Хана

Суд в Исламабаде приказал выпустить экс-премьера Пакистана Имрана Хана из тюрьмы

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкИмран Хан
Имран Хан - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Имран Хан. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 29 авг – РИА Новости. Высокий суд Исламабада во вторник приказал выпустить под залог лидера оппозиционной партии "Техрик-и-Инсаф", экс-премьера Пакистана Имрана Хана, ранее приговоренного к трем годам тюрьмы, сообщил телеканал Geo.
"Высокий суд Исламабада во вторник приостановил приговор, вынесенный председателю партии "Техрик-и-Инсаф" Имрану Хану по делу Тошаханы (государственной сокровищницы – ред). Высокий суд Исламабада объявил короткий вердикт… в котором предписал властям освободить руководителя "Техрик-и-Инсаф" под залог", - сообщает телеканал.
Пакистанская полиция - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
Партия экс-премьера Пакистана призвала к мирным протестам, пишут СМИ
5 августа, 16:30
В октябре 2022 года избирательная комиссия Пакистана лишила Хана парламентского мандата, а также права на избрание и назначение как в федеральный, так и в региональные законодательные органы страны в течение пяти лет. Комиссия приняла такое решение в отношении Хана, признав его виновным в продаже 52 ценностей, хранившихся в Тошахане, и в сокрытии информации о полученных им лично подарках. Как сообщал возглавивший правительство после Хана премьер Шахбаз Шариф заявлял, что Хан продал в Дубае государственные сокровища общей стоимостью 140 миллионов пакистанских рупий (свыше 630 тысяч долларов).
В мае 2023 года суд в Пакистане восстановил действие ордера на арест экс-премьера по делу о продаже подарков от иностранных глав государств. Девятого мая Хан был задержан сотрудниками Национального бюро отчетности (экономическая разведка). Десятого мая суд в Исламабаде арестовал Хана на восемь дней. Затем Верховный суд Пакистана признал его арест незаконным и распорядился немедленно освободить экс-премьера. Двенадцатого мая Верховный суд Исламабада освободил Хана под залог. Коллегия судей одобрила освобождение Хана под залог сначала сроком на две недели, до 26 мая, затем неоднократно продлевала его.
В начале августа этого года суд в Исламабаде приговорил Хана к 3 годам тюремного заключения по делу о мошенничестве, связанном с продажей ценностей, хранившихся в государственной сокровищнице Тошахане. Хан был арестован в своей резиденции Заман-Парк в Лахоре вскоре после того, как был вынесен вердикт суда. Согласно конституции Пакистана, после приговора Хан формально лишен права занимать какую-либо государственную должность в течение пяти лет.
Беспорядки в Исламабаде, Пакистан - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
Суд приговорил экс-премьера Пакистана Хана к трем годам заключения
5 августа, 11:07
 
В миреИсламабадПакистанИмран ХанДубай
 
 
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