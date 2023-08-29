Суд в Исламабаде приостановил приговор экс-премьера Пакистана Имрана Хана
Суд в Исламабаде приказал выпустить экс-премьера Пакистана Имрана Хана из тюрьмы
Имран Хан. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 29 авг – РИА Новости. Высокий суд Исламабада во вторник приказал выпустить под залог лидера оппозиционной партии "Техрик-и-Инсаф", экс-премьера Пакистана Имрана Хана, ранее приговоренного к трем годам тюрьмы, сообщил телеканал Geo.
"Высокий суд Исламабада во вторник приостановил приговор, вынесенный председателю партии "Техрик-и-Инсаф" Имрану Хану по делу Тошаханы (государственной сокровищницы – ред). Высокий суд Исламабада объявил короткий вердикт… в котором предписал властям освободить руководителя "Техрик-и-Инсаф" под залог", - сообщает телеканал.
В октябре 2022 года избирательная комиссия Пакистана лишила Хана парламентского мандата, а также права на избрание и назначение как в федеральный, так и в региональные законодательные органы страны в течение пяти лет. Комиссия приняла такое решение в отношении Хана, признав его виновным в продаже 52 ценностей, хранившихся в Тошахане, и в сокрытии информации о полученных им лично подарках. Как сообщал возглавивший правительство после Хана премьер Шахбаз Шариф заявлял, что Хан продал в Дубае государственные сокровища общей стоимостью 140 миллионов пакистанских рупий (свыше 630 тысяч долларов).
В мае 2023 года суд в Пакистане восстановил действие ордера на арест экс-премьера по делу о продаже подарков от иностранных глав государств. Девятого мая Хан был задержан сотрудниками Национального бюро отчетности (экономическая разведка). Десятого мая суд в Исламабаде арестовал Хана на восемь дней. Затем Верховный суд Пакистана признал его арест незаконным и распорядился немедленно освободить экс-премьера. Двенадцатого мая Верховный суд Исламабада освободил Хана под залог. Коллегия судей одобрила освобождение Хана под залог сначала сроком на две недели, до 26 мая, затем неоднократно продлевала его.
В начале августа этого года суд в Исламабаде приговорил Хана к 3 годам тюремного заключения по делу о мошенничестве, связанном с продажей ценностей, хранившихся в государственной сокровищнице Тошахане. Хан был арестован в своей резиденции Заман-Парк в Лахоре вскоре после того, как был вынесен вердикт суда. Согласно конституции Пакистана, после приговора Хан формально лишен права занимать какую-либо государственную должность в течение пяти лет.