https://ria.ru/20230829/oon-1892928886.html

ООН раскритиковала Францию за запрет ношения абайи в школах

ООН раскритиковала Францию за запрет ношения абайи в школах - РИА Новости, 29.08.2023

ООН раскритиковала Францию за запрет ношения абайи в школах

ООН напомнила Франции в связи с ее решением запретить ношение абайи в школе, что в соответствии с международным правом в области прав человека ограничения на... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T15:56

2023-08-29T15:56

2023-08-29T15:56

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ЖЕНЕВА, 29 авг – РИА Новости. ООН напомнила Франции в связи с ее решением запретить ношение абайи в школе, что в соответствии с международным правом в области прав человека ограничения на исповедание религии разрешены только в очень ограниченных обстоятельствах, заявила на брифинге в Женеве представитель УВКПЧ Марта Уртадо. В воскресенье назначенный в июле министром образования Габриель Атталь заявил, что принял решение запретить ношение абайи в школах, отметив, что обсудит эту меру с руководителями образовательных учреждений на этой неделе. "Однако, касаясь этой темы (запрет на ношение абайи – ред.), стоит напомнить, что в соответствии с международными стандартами в области прав человека ограничения на проявления религии или убеждений, включая выбор одежды, допускаются только в очень ограниченных обстоятельствах - включая общественную безопасность, общественный порядок, здоровье или нравственность населения. Кроме того, в соответствии с международным правом в области прав человека, меры, принимаемые во имя общественного порядка, должны быть уместными, необходимыми и соразмерными", - ответила Уртадо на вопросы журналистов. Она добавила, что ООН пока не в состоянии подробно комментировать это решение, учитывая, что не ясны конкретные планы и как они будут реализованы. "Еще один момент заключается в том, что достижение гендерного равенства требует понимания барьеров, которые мешают женщинам и девочкам делать свободный выбор, и создания среды, которая поддерживает их собственное принятие решений, включая, но не ограничиваясь этим, выбор одежды", - подчеркнула представитель УВКПЧ. На прошлой неделе в министерстве образования Франции сообщили, что получили рекордное количество сообщений о нарушении секуляризма в школах. В учебном году 2022-2023 министерство получило 4710 жалоб, что на 120% больше, чем годом ранее. В особенности это касается ношения религиозной одежды – абайи среди девушек и камиса среди юношей, которое выросло на 150%. Нарушения затрагивают порядка 150 школьных учреждений во Франции. В министерстве отметили обеспокоенность тем, что принятый еще в 2004 году закон, запрещающий ношение одежды и символов религиозной принадлежности, "несовместимых с принципом секуляризма в школах", не соблюдается. Мера распространяется на кипы и хиджабы, однако абайя среди них прежде не значилась.

https://ria.ru/20220615/evropa-1795297769.html

https://ria.ru/20230822/perestrelka-1891466239.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, франция, женева (город), оон