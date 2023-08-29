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СМИ: ВВС США не хотят привлекать частные фирмы к обучению пилотов ВСУ - РИА Новости, 29.08.2023
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20:20 29.08.2023
https://ria.ru/20230829/obuchenie-1893010993.html
СМИ: ВВС США не хотят привлекать частные фирмы к обучению пилотов ВСУ
СМИ: ВВС США не хотят привлекать частные фирмы к обучению пилотов ВСУ - РИА Новости, 29.08.2023
СМИ: ВВС США не хотят привлекать частные фирмы к обучению пилотов ВСУ
В ВВС США не хотят привлекать частные компании к обучению украинских пилотов управлять истребителями F-16, выполнение этой задачи может улучшить карьерные... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T20:20
2023-08-29T20:20
сша
россия
аризона
сергей лавров
пентагон
f-16
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. В ВВС США не хотят привлекать частные компании к обучению украинских пилотов управлять истребителями F-16, выполнение этой задачи может улучшить карьерные перспективы организаторов тренировок, сообщает издание Forbes. Согласно журналу, частным компаниям потребовались бы разрешения от Пентагона и госдепартамента, получение которых зависело бы, в частности, от наличия политической воли."Однако на данный момент это маловероятно", - говорится в сообщении издания, которое ссылается на источник. По его мнению, ВВС захотят сами выполнить эту работу. Отмечается, что обучение украинских пилотов - это "привлекательная" задача, и потенциальные организаторы предпочтут оставить ее себе, чтобы улучшить резюме и карьерные перспективы. США в октябре начнут обучение украинских военнослужащих управлению истребителями F-16 на базе в штате Аризона, сообщил ранее Пентагон. Начать поставки истребителей планируется к концу года. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
https://ria.ru/20230829/f-16-1892991296.html
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сша, россия, аризона, сергей лавров, пентагон, f-16, forbes
США, Россия, Аризона, Сергей Лавров, Пентагон, F-16, Forbes
СМИ: ВВС США не хотят привлекать частные фирмы к обучению пилотов ВСУ

Forbes: ВВС США не хотят привлекать частные фирмы к обучению пилотов ВСУ на F-16

© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Gregory BrookГруппа из четырех истребителей F-16 Fighting Falcon ВВС США
Группа из четырех истребителей F-16 Fighting Falcon ВВС США - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Gregory Brook
Группа из четырех истребителей F-16 Fighting Falcon ВВС США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. В ВВС США не хотят привлекать частные компании к обучению украинских пилотов управлять истребителями F-16, выполнение этой задачи может улучшить карьерные перспективы организаторов тренировок, сообщает издание Forbes.
Согласно журналу, частным компаниям потребовались бы разрешения от Пентагона и госдепартамента, получение которых зависело бы, в частности, от наличия политической воли.
Американский истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
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«
"Однако на данный момент это маловероятно", - говорится в сообщении издания, которое ссылается на источник. По его мнению, ВВС захотят сами выполнить эту работу.
Отмечается, что обучение украинских пилотов - это "привлекательная" задача, и потенциальные организаторы предпочтут оставить ее себе, чтобы улучшить резюме и карьерные перспективы.
США в октябре начнут обучение украинских военнослужащих управлению истребителями F-16 на базе в штате Аризона, сообщил ранее Пентагон. Начать поставки истребителей планируется к концу года.
Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
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СШАРоссияАризонаСергей ЛавровПентагонF-16Forbes
 
 
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