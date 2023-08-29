https://ria.ru/20230829/obuchenie-1893010993.html

СМИ: ВВС США не хотят привлекать частные фирмы к обучению пилотов ВСУ

СМИ: ВВС США не хотят привлекать частные фирмы к обучению пилотов ВСУ - РИА Новости, 29.08.2023

СМИ: ВВС США не хотят привлекать частные фирмы к обучению пилотов ВСУ

В ВВС США не хотят привлекать частные компании к обучению украинских пилотов управлять истребителями F-16, выполнение этой задачи может улучшить карьерные... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T20:20

2023-08-29T20:20

2023-08-29T20:20

сша

россия

аризона

сергей лавров

пентагон

f-16

forbes

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/05/1849874161_524:814:2715:2047_1920x0_80_0_0_541aa2e85fe5af0fce7702414cb94caa.jpg

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. В ВВС США не хотят привлекать частные компании к обучению украинских пилотов управлять истребителями F-16, выполнение этой задачи может улучшить карьерные перспективы организаторов тренировок, сообщает издание Forbes. Согласно журналу, частным компаниям потребовались бы разрешения от Пентагона и госдепартамента, получение которых зависело бы, в частности, от наличия политической воли."Однако на данный момент это маловероятно", - говорится в сообщении издания, которое ссылается на источник. По его мнению, ВВС захотят сами выполнить эту работу. Отмечается, что обучение украинских пилотов - это "привлекательная" задача, и потенциальные организаторы предпочтут оставить ее себе, чтобы улучшить резюме и карьерные перспективы. США в октябре начнут обучение украинских военнослужащих управлению истребителями F-16 на базе в штате Аризона, сообщил ранее Пентагон. Начать поставки истребителей планируется к концу года. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.

https://ria.ru/20230829/f-16-1892991296.html

https://ria.ru/20230828/istrebiteli-1892607604.html

сша

россия

аризона

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, россия, аризона, сергей лавров, пентагон, f-16, forbes