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ВСУ за сутки 80 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки 80 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 29.08.2023
ВСУ за сутки 80 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 80 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 277 боеприпасов, сообщило в своем телеграм-канале... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T00:37
2023-08-29T00:37
2023-08-29T00:37
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
петровский район
донецк
сцкк
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происшествия
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ДОНЕЦК, 29 авг - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 80 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 277 боеприпасов, сообщило в своем телеграм-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 80 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ... На донецком направлении противник совершил 59 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. На горловском 17 обстрелов из артиллерии 152 миллиметра. На ясиноватском 4 обстрела из артиллерии 155 миллиметров. Выпустив 277 единиц различных боеприпасов", - сообщает представительство. За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух гражданских лиц в Петровском районе Донецка, Никитовском районе Горловки. Ранения различной степени тяжести получили восемь гражданских лиц в Киевском, Петровском районах Донецка, Центрально-Городском, Никитовском районах Горловки. В предыдущие сутки со стороны украинских войск были зафиксированы 68 обстрелов.
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Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Петровский район, Донецк, СЦКК, Россия, Происшествия
ВСУ за сутки 80 раз обстреляли территорию ДНР
СЦКК: украинские войска за сутки 80 раз обстреляли территорию ДНР