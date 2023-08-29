https://ria.ru/20230829/obstrely-1892801478.html

ВСУ за сутки 80 раз обстреляли территорию ДНР

ВСУ за сутки 80 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 29.08.2023

ВСУ за сутки 80 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки 80 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 277 боеприпасов, сообщило в своем телеграм-канале... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T00:37

2023-08-29T00:37

2023-08-29T00:37

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

петровский район

донецк

сцкк

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происшествия

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ДОНЕЦК, 29 авг - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 80 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 277 боеприпасов, сообщило в своем телеграм-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 80 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ... На донецком направлении противник совершил 59 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. На горловском 17 обстрелов из артиллерии 152 миллиметра. На ясиноватском 4 обстрела из артиллерии 155 миллиметров. Выпустив 277 единиц различных боеприпасов", - сообщает представительство. За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух гражданских лиц в Петровском районе Донецка, Никитовском районе Горловки. Ранения различной степени тяжести получили восемь гражданских лиц в Киевском, Петровском районах Донецка, Центрально-Городском, Никитовском районах Горловки. В предыдущие сутки со стороны украинских войск были зафиксированы 68 обстрелов.

https://ria.ru/20230829/bespilotnik-1892800874.html

донецкая народная республика

петровский район

донецк

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донецкая народная республика, петровский район, донецк, сцкк, россия, происшествия