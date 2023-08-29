https://ria.ru/20230829/obstrel-1893015367.html

ВСУ с боевых дронов атаковали Дом детского творчества в Запорожской области

ВСУ с боевых дронов атаковали Дом детского творчества в Запорожской области - РИА Новости, 29.08.2023

ВСУ с боевых дронов атаковали Дом детского творчества в Запорожской области

Украинская армия с помощью боевых дронов нанесла серию ударов по Дому детского творчества в городе Каменка-Днепровская в Запорожской области, сообщил РИА... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T20:50

2023-08-29T20:50

2023-08-29T22:00

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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 29 авг - РИА Новости. Украинская армия с помощью боевых дронов нанесла серию ударов по Дому детского творчества в городе Каменка-Днепровская в Запорожской области, сообщил РИА Новости представитель оперативных служб региона. "В 17.20 боевики киевского режима атаковали с помощью БПЛА здание Дома детского творчества в Каменке-Днепровской. Зафиксировано не менее пяти ударов. В здании началось возгорание на втором этаже", - сказал собеседник агентства.По его словам, сотрудники и посетители детского образовательного учреждения, где шла подготовка к новому учебному году, были оперативно эвакуированы в подвальное помещение. По предварительной информации, в результате ударов БПЛА есть пострадавшие. На месте работают экстренные службы.

https://ria.ru/20230810/obstrel-1889247594.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

запорожская область, в мире, украина, вооруженные силы украины, беспилотники