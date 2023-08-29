https://ria.ru/20230829/obstrel-1893015367.html
ВСУ с боевых дронов атаковали Дом детского творчества в Запорожской области
ВСУ с боевых дронов атаковали Дом детского творчества в Запорожской области - РИА Новости, 29.08.2023
ВСУ с боевых дронов атаковали Дом детского творчества в Запорожской области
Украинская армия с помощью боевых дронов нанесла серию ударов по Дому детского творчества в городе Каменка-Днепровская в Запорожской области, сообщил РИА... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T20:50
2023-08-29T20:50
2023-08-29T22:00
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 29 авг - РИА Новости. Украинская армия с помощью боевых дронов нанесла серию ударов по Дому детского творчества в городе Каменка-Днепровская в Запорожской области, сообщил РИА Новости представитель оперативных служб региона. "В 17.20 боевики киевского режима атаковали с помощью БПЛА здание Дома детского творчества в Каменке-Днепровской. Зафиксировано не менее пяти ударов. В здании началось возгорание на втором этаже", - сказал собеседник агентства.По его словам, сотрудники и посетители детского образовательного учреждения, где шла подготовка к новому учебному году, были оперативно эвакуированы в подвальное помещение. По предварительной информации, в результате ударов БПЛА есть пострадавшие. На месте работают экстренные службы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, в мире, украина, вооруженные силы украины, беспилотники
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Беспилотники
ВСУ с боевых дронов атаковали Дом детского творчества в Запорожской области
ВСУ с дронов ударили по Дому детского творчества в Запорожской области
МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 29 авг - РИА Новости. Украинская армия с помощью боевых дронов нанесла серию ударов по Дому детского творчества в городе Каменка-Днепровская в Запорожской области, сообщил РИА Новости представитель оперативных служб региона.
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"В 17.20 боевики киевского режима атаковали с помощью БПЛА здание Дома детского творчества в Каменке-Днепровской. Зафиксировано не менее пяти ударов. В здании началось возгорание на втором этаже", - сказал собеседник агентства.
По его словам, сотрудники и посетители детского образовательного учреждения, где шла подготовка к новому учебному году, были оперативно эвакуированы в подвальное помещение.
По предварительной информации, в результате ударов БПЛА есть пострадавшие. На месте работают экстренные службы.
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