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ВСУ с боевых дронов атаковали Дом детского творчества в Запорожской области - РИА Новости, 29.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
20:50 29.08.2023 (обновлено: 22:00 29.08.2023)
https://ria.ru/20230829/obstrel-1893015367.html
ВСУ с боевых дронов атаковали Дом детского творчества в Запорожской области
ВСУ с боевых дронов атаковали Дом детского творчества в Запорожской области - РИА Новости, 29.08.2023
ВСУ с боевых дронов атаковали Дом детского творчества в Запорожской области
Украинская армия с помощью боевых дронов нанесла серию ударов по Дому детского творчества в городе Каменка-Днепровская в Запорожской области, сообщил РИА... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T20:50
2023-08-29T22:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
в мире
украина
вооруженные силы украины
беспилотники
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 29 авг - РИА Новости. Украинская армия с помощью боевых дронов нанесла серию ударов по Дому детского творчества в городе Каменка-Днепровская в Запорожской области, сообщил РИА Новости представитель оперативных служб региона. &quot;В 17.20 боевики киевского режима атаковали с помощью БПЛА здание Дома детского творчества в Каменке-Днепровской. Зафиксировано не менее пяти ударов. В здании началось возгорание на втором этаже&quot;, - сказал собеседник агентства.По его словам, сотрудники и посетители детского образовательного учреждения, где шла подготовка к новому учебному году, были оперативно эвакуированы в подвальное помещение. По предварительной информации, в результате ударов БПЛА есть пострадавшие. На месте работают экстренные службы.
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запорожская область
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запорожская область, в мире, украина, вооруженные силы украины, беспилотники
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Беспилотники
ВСУ с боевых дронов атаковали Дом детского творчества в Запорожской области

ВСУ с дронов ударили по Дому детского творчества в Запорожской области

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкЖенщина демонстрирует фрагменты снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ
Женщина демонстрирует фрагменты снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Женщина демонстрирует фрагменты снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 29 авг - РИА Новости. Украинская армия с помощью боевых дронов нанесла серию ударов по Дому детского творчества в городе Каменка-Днепровская в Запорожской области, сообщил РИА Новости представитель оперативных служб региона.
«

"В 17.20 боевики киевского режима атаковали с помощью БПЛА здание Дома детского творчества в Каменке-Днепровской. Зафиксировано не менее пяти ударов. В здании началось возгорание на втором этаже", - сказал собеседник агентства.

По его словам, сотрудники и посетители детского образовательного учреждения, где шла подготовка к новому учебному году, были оперативно эвакуированы в подвальное помещение.
По предварительной информации, в результате ударов БПЛА есть пострадавшие. На месте работают экстренные службы.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныБеспилотники
 
 
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