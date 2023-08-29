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При обстреле брянского поселка погибли два человека - РИА Новости, 29.08.2023
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16:49 29.08.2023 (обновлено: 19:14 29.08.2023)
https://ria.ru/20230829/obstrel-1892959413.html
При обстреле брянского поселка погибли два человека
При обстреле брянского поселка погибли два человека - РИА Новости, 29.08.2023
При обстреле брянского поселка погибли два человека
При обстреле поселка Климово в Брянской области погибли два человека, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T16:49
2023-08-29T19:14
происшествия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. При обстреле поселка Климово в Брянской области погибли два человека, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.&quot;Погибли двое мирных жителей — мужчина 2003 года и женщина 1994 года. Один мужчина получил легкое ранение, ему оказана вся необходимая медицинская помощь&quot;, — сказал глава региона.Он также уточнил, что первоначальная информация о смерти ребенка из-за обстрела ВСУ не подтвердилась.Еще пять человек пострадали. ВСУ ударили по Климово из РЗСО. При атаке повреждения получили здание школы, несколько административных построек, также зафиксировали разрушения в жилом секторе.На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.Климовский район расположен в юго-западной части Брянской области и граничит с Черниговской и Сумской областями Украины.
https://ria.ru/20230828/obstrel-1892793844.html
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происшествия, вооруженные силы украины
Происшествия, Вооруженные силы Украины
При обстреле брянского поселка погибли два человека

При обстреле Климово погибли два человека

© Кадр видео очевидцаЖилой дом в Климово Брянской области после обстрела
Жилой дом в Климово Брянской области после обстрела
© Кадр видео очевидца
Жилой дом в Климово Брянской области после обстрела
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. При обстреле поселка Климово в Брянской области погибли два человека, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.
«

"Погибли двое мирных жителей — мужчина 2003 года и женщина 1994 года. Один мужчина получил легкое ранение, ему оказана вся необходимая медицинская помощь", — сказал глава региона.

Он также уточнил, что первоначальная информация о смерти ребенка из-за обстрела ВСУ не подтвердилась.
Еще пять человек пострадали.
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ВСУ ударили по Климово из РЗСО. При атаке повреждения получили здание школы, несколько административных построек, также зафиксировали разрушения в жилом секторе.
На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.
Климовский район расположен в юго-западной части Брянской области и граничит с Черниговской и Сумской областями Украины.
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