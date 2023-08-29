https://ria.ru/20230829/obstrel-1892959413.html

При обстреле брянского поселка погибли два человека

При обстреле брянского поселка погибли два человека - РИА Новости, 29.08.2023

При обстреле брянского поселка погибли два человека

При обстреле поселка Климово в Брянской области погибли два человека, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T16:49

2023-08-29T16:49

2023-08-29T19:14

происшествия

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892966984_0:244:916:759_1920x0_80_0_0_298306f0eedc7b603856bd476559dcc2.jpg

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. При обстреле поселка Климово в Брянской области погибли два человека, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале."Погибли двое мирных жителей — мужчина 2003 года и женщина 1994 года. Один мужчина получил легкое ранение, ему оказана вся необходимая медицинская помощь", — сказал глава региона.Он также уточнил, что первоначальная информация о смерти ребенка из-за обстрела ВСУ не подтвердилась.Еще пять человек пострадали. ВСУ ударили по Климово из РЗСО. При атаке повреждения получили здание школы, несколько административных построек, также зафиксировали разрушения в жилом секторе.На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.Климовский район расположен в юго-западной части Брянской области и граничит с Черниговской и Сумской областями Украины.

https://ria.ru/20230828/obstrel-1892793844.html

https://ria.ru/20230829/bespilotnik-1892952074.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, вооруженные силы украины